Ofițeri ai armatei SUA au participat luni, pe neașteptate, la exercițiile militare comune Rusia-Belarus, desfășurate în cadrul manevrelor „Zapad-2025”. Ministrul Apărării de la Minsk, Viktor Hrenin, le-a transmis că pot urmări „orice îi interesează”.

Rusia și Belarus au început vineri exercițiul militar „Zapad-2025”, desfășurat pe terenuri de antrenament din ambele țări, în plin context tensionat cu NATO. Manevrele au debutat la doar două zile după ce Polonia a doborât drone rusești care au încălcat spațiul său aerian.

Ministerul Apărării din Belarus a prezentat sosirea americanilor la un poligon de antrenament ca pe o surpriză. „Cine ar fi crezut cum va începe dimineaţa unei alte zile a exerciţiului Zapad-2025?”, se arată într-un comunicat.

Reprezentanții SUA s-au aflat printre delegații a 23 de țări, inclusiv două state NATO - Turcia și Ungaria, potrivit Reuters, citată de News.ro.

Mesajul lui Hrenin: „Vă vom arăta tot ce vă interesează”

Ministerul Apărării belarus a publicat un videoclip în care doi ofițeri americani, în uniformă, îi mulțumesc ministrului Viktor Hrenin pentru invitație și îi strâng mâna. „Vă vom arăta tot ce vă interesează. Orice doriţi. Puteţi merge acolo şi vedea, vorbi cu oamenii. Să le oferiți cele mai bune locuri”, le-a spus Hrenin americanilor. Cei doi au refuzat să discute cu jurnaliștii.

Semne de apropiere între Washington și Minsk

Prezența ofițerilor americani este văzută ca un nou indiciu al îmbunătățirii relațiilor dintre SUA și Belarus, stat care a sprijinit ofensiva Rusiei în Ucraina încă din februarie 2022, punându-și teritoriul la dispoziția Moscovei.

Recent, John Coale, un reprezentant al lui Donald Trump, s-a aflat la Minsk pentru discuții cu președintele Aleksandr Lukașenko. În urma negocierilor, Belarus a eliberat 52 de deținuți, inclusiv jurnaliști și opozanți politici. În schimb, Washingtonul a ridicat o parte din sancțiunile care vizau compania aeriană Belavia, permițându-i să întrețină și să cumpere componente pentru aeronavele sale Boeing.

Totodată, Coale a anunțat că Trump dorește să redeschidă ambasada SUA la Minsk și să normalizeze relațiile diplomatice și economice. „Trump, care a încercat să medieze încetarea războiului din Ucraina, cultivă relaţii mai strânse cu Lukaşenko, care are discuţii regulate cu Putin”, a spus acesta.

Săptămâna trecută, președintele american i-a transmis liderului belarus o scrisoare „prietenoasă”, semnată de mână, prin intermediul lui Coale.