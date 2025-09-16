Walter Zenga a primit interzis în fotbalul românesc. Atac la maniere: „Puțin bun-simț...”

Socotit pe jumătate român, după căsnicia avută cu Raluca Rebedea, antrenorul italian Walter Zenga (65 de ani) a fost critic cu Cristian Chivu (44 de ani), după meciul Juventus Torino - Inter Milano 4-3, de sâmbătă seară. „Omul Păianjen nu ratează nicio ocazie să spună că visul său este s-o antreneze pe Inter, iar cea mai recentă reacție este interpretată ca un plan de destabilizare.

„Inter a primit cinci goluri în finala Ligii Campionilor, două de la Udinese și patru ieri (n.r.- sâmbătă). Când vine un antrenor nou, acesta nu poate pur și simplu să continue drumul predecesorului său”, a zis Zenga.

După Derby d`Italia, situația lui Chivu a fosst pusă în discuție, dar conducerea a ales să-l confirme pe român.



Transformat în apărător al fostului său coleg de la națională Adrian Mutu (46 de ani) a sărit la beregata italianului:

„Zenga a mâncat o pâine aici, la noi, mulți ani de zile și s-a apucat să vorbească. Noi am vorbit cu respect față de el. Zenga nu a avut niciodată posibilitatea asta de antrena și îl demontează pe Chivu prin interviuri. Puțin bun-simț...

Tu ai mâncat o pâine pe aici. Nimeni nu te voia ca antrenor. A așteptat să devină un derby super urmărit. Eu nu aș fi făcut așa ceva. Noi tratăm străinii cu mult respect, dar străinii nu fac la fel cu noi. Se duc pe un unghi de ăsta rasist.

Am văzut declarația lui Capello, care e mult mai liniștită decât a lui. Zenga are o frustrare. Nu a antrenat-o niciodată pe Inter, deși el a fost o legendă acolo. Vii și intri așa... Au trecut trei meciuri.

De ce nu a ieșit să vorbească după victoria cu 5-0 din prima etapă? Dacă venea asta de la jurnaliști, puteam să zic că e ok, dar când știi că vine de la un fost fotbalist... Trebuia să îl susțină măcar puțin”, a spus Mutu, potrivit Fanatik.

În fotbalul de la noi, Zenga a lucrat la FC Național, la FCSB și la Dinamo. Ultima oară, a fost manager la Siracusa. În România, el a avut o relație și cu Raluca Sandu, fiica fostului președinte al FRF.