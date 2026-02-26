Rusia nu se grăbește să pună capăt războiului. Lavrov: „Nu avem termene-limită, avem obiective”

Rusia a transmis joi că nu se grăbește să încheie un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în timp ce oficiali americani și ucraineni s-au întâlnit la Geneva pentru a discuta despre eforturile de oprire a conflictului.

Rusia, care de ani de zile refuză să renunțe la pretenția de a controla integral regiunea estică Donețk, a declarat joi că este prea devreme pentru a face estimări privind momentul în care ar putea fi încheiat un acord.

„Ați auzit din partea noastră vreun termen-limită? Nu avem termene-limită, avem obiective. Și le îndeplinim”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de CBS News.

Și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că este prea devreme pentru a face „prognoze” sau pentru a spune în ce etapă se află procesul de pace, precizând pentru presa de stat că „ar fi o mare greșeală să încercăm acum să definim o anumită etapă sau să facem prognoze. Nu vreau să fac astfel de greșeli”.

Afirmațiile vin în contextul în care președintele american Trump face presiuni pentru încheierea celui mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial încoace, însă până acum nu a reușit să intermedieze un acord între Moscova și Kiev.

Rundele anterioare de negocieri, conduse de Statele Unite, între oficiali ruși și ucraineni, desfășurate la Geneva și Abu Dhabi, nu au dus la niciun compromis, principala piedică fiind cererea Moscovei de a prelua formal controlul asupra unei părți vaste din teritoriul Ucrainei.

Zelenski cere o întâlnire față în față cu Putin

Kievul a cerut o întâlnire la nivel de lideri între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski pentru a depăși blocajul, iar Ucraina spera să pregătească terenul pentru un astfel de summit în cadrul discuțiilor de joi cu oficialii americani.

„Astăzi, la Geneva, ne continuăm activitatea în cadrul procesului de negociere. A început o întâlnire bilaterală cu delegația americană — cu Steve Witkoff și Jared Kushner”, a declarat principalul negociator ucrainean, Rustem Umerov, adăugând că Ucraina urmărește să își „sincronizeze pozițiile” cu Washingtonul înaintea unor noi discuții trilaterale programate pentru luna martie.

Negociatorul rus Kirill Dmitriev urma să fie prezent joi la Geneva, însă nu existau indicii că ar intenționa să se întâlnească și cu partea ucraineană, potrivit presei de stat ruse.

„Dmitriev intenționează să ajungă joi la Geneva pentru a continua negocierile cu americanii pe teme economice”, a relatat agenția rusă TASS, citând o sursă anonimă.

Discuțiile dintre Moscova și Kiev rămân blocate în privința viitorului Donbasului — regiunea industrială din estul Ucrainei, epicentrul luptelor. Rusia insistă asupra controlului total al regiunii Donețk, care reprezintă o parte semnificativă a Donbasului, și a amenințat că o va ocupa prin forță dacă Kievul nu cedează la masa negocierilor.

Ucraina a respins însă această cerere și a transmis că nu va semna niciun acord fără garanții de securitate care să descurajeze Rusia să invadeze din nou.

„Agresorul nu trebuie să primească nicio recompensă pentru război”, a reiterat Zelenski, într-o postare pe rețelele sociale, joi. „Pentru ca pacea să dureze cu adevărat, toată lumea trebuie să înțeleagă — nu sunt doar cuvinte.”

O nouă noapte de atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei

Cu câteva ore înaintea întâlnirii, forțele ruse au lansat aproximativ 420 de drone și 39 de rachete asupra Ucrainei, rănind peste douăzeci de persoane în cel puțin șase regiuni diferite, potrivit autorităților.

Jurnaliștii AFP au auzit mai multe explozii în centrul Kievului, la scurt timp după ce autoritățile au avertizat că Rusia a declanșat atacul. Loviturile au vizat o stație electrică în regiunea Odesa, din sud, precum și o clădire a unei școli în regiunea Zaporojie, tot în sud, potrivit oficialilor.

„Au fost înregistrate distrugeri în opt regiuni, numeroase case și blocuri de locuințe fiind avariate”, a declarat Zelenski.

Zelenski a discutat miercuri cu președintele Trump înaintea negocierilor, trimișii americani Witkoff și Kushner participând la convorbirea care a durat aproximativ 30 de minute.

„Ne așteptăm ca această întâlnire (de la Geneva) să creeze oportunitatea de a duce discuțiile la nivelul liderilor. Președintele Trump susține această succesiune de pași”, a spus Zelenski.

După ce inițial a refuzat să negocieze cu Rusia, Zelenski a afirmat în repetate rânduri că singura modalitate de a soluționa problemele dificile, inclusiv cele teritoriale, este o întâlnire directă cu Putin.