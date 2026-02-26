search
Joi, 26 Februarie 2026
Kiev, Harkov și Zaporojie, lovite de un atac masiv cu rachete și drone rusești. Ce a vizat Moscova?

Război în Ucraina
Publicat:

Rusia a declanșat, în noaptea de miercuri spre joi, un nou atac de amploare asupra Ucrainei, folosind drone, rachete balistice și de croazieră. Mai multe regiuni au fost lovite aproape simultan, iar bilanțul preliminar indică cel puțin 14 răniți, locuințe distruse și infrastructură civilă avariată.

Locuințe civile, lovite de ruși în Ucraina/FOTO:X
Locuințe civile, lovite de ruși în Ucraina/FOTO:X

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, roiuri de drone au fost detectate deasupra teritoriului ucrainean la scurt timp după ora 1.00. La 3.52, au fost lansate rachete balistice în direcția Kiev și Harkiv. În cursul nopții, bombardiere strategice Tu-95MS și Tu-160 au decolat pentru a lansa rachete de croazieră, care au intrat în spațiul aerian ucrainean în jurul orei 5.25, majoritatea având ca direcție capitala.

Kiev

Primarul capitalei, Vitali Klitsciko, a anunțat că au fost înregistrate pagube în trei districte: Darnîțkîi, Holosiivskîi și Pecerskîi.

În Darnîțkîi, fragmentele căzute au provocat o undă de șoc care a distrus uși și ferestre la parterul unui bloc cu nouă etaje. Nu s-a produs incendiu.

În Holosiivskîi, mai multe garaje au luat foc în urma căderii resturilor.

În Pecerskîi, o casă particulară a fost cuprinsă de flăcări.

Incendiile au fost lichidate ulterior, iar autoritățile au precizat că în capitală nu s-au înregistrat victime.

Harkov

Harkovul a fost ținta a 17 drone și două rachete. În patru districte ale orașului s-au raportat distrugeri semnificative.

În cartierele Kievskîi și Șevcenkivskîi au fost avariate blocuri și case, au fost doborâte linii electrice aeriene și a fost avariată o conductă de gaz.

În Saltivskîi, o locuință a fost distrusă complet, iar în Slobidskîi o altă casă a fost rasă de pe fața pământului, izbucnind un incendiu la locul impactului. Un proiectil a lovit inclusiv Parcul Central al orașului.

Autoritățile locale au anunțat nouă răniți în Harkiv. Dacă sunt incluse și victimele bombardamentelor din satul Rai-Olenivka, bilanțul ajunge la 14 persoane rănite, printre care un copil.

Zaporojie

Regiunea Zaporojie a fost, la rândul ei, vizată intens de drone. Guvernatorul regional, Ivan Fedorov, a declarat că 19 blocuri de locuințe, patru case particulare și mai multe clădiri nerezidențiale au fost avariate.

Două centre comerciale au fost lovite, printre care și un magazin al rețelei Epicenter K.

Peste 500 de locuințe au rămas fără încălzire joi dimineață.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență a anunțat că într-un bloc cu nouă etaje au ars apartamentele de la etajele șapte și opt. Într-un alt imobil au fost avariate apartamente, balcoane și ferestre. Un incendiu a izbucnit și într-un centru comercial, pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați.

Inițial, autoritățile au vorbit despre șase răniți, însă ulterior bilanțul a fost revizuit la nouă persoane.

Krivoi Rog

Orașul Krivoi Rog, din regiunea Dnipropetrovsk, a fost atacat cu drone în cursul nopții, potrivit lui Oleksandr Vilkul, șeful Consiliului de Apărare al orașului.

Aproximativ zece clădiri rezidențiale au fost afectate, inclusiv un bloc cu cinci etaje, al cărui acoperiș a fost grav avariat. Au mai fost lovite o grădiniță, o stație de pompieri, clădiri administrative și mai multe vehicule.

Doi vârstnici – un bărbat de 89 de ani și o femeie de 83 de ani – au fost răniți.

Ținte vizate

Canale de monitorizare de pe Telegram au relatat că printre posibilele ținte s-ar fi aflat stații electrice, un aerodrom, o centrală electrică de termoficare (CHP), o termocentrală (TPP) și o instalație din industria de apărare.

Printre principalele zone vizate s-au numărat Harkov și regiunea înconjurătoare, Nikolaev, Vinița și împrejurimile, Zaporojie, Kiev și regiunea Kiev, Krivoi Rog, zonele de front din regiunea Donețk și Poltava.

