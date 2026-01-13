search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia „merge până la capăt” pentru a distruge sistemul energetic al Ucrainei. 70% din Kiev a rămas fără electricitate

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Rusia „merge până la capăt” în încercarea de a distruge infrastructura energetică a Ucrainei, după al doilea atac masiv lansat în mai puțin de o săptămână, a declarat pe 13 ianuarie ministrul adjunct al Energiei, Mikola Kolisnîk.

70% din Kiev a rămas fără electricitate FOTO X / Victoria @victoriaslog
70% din Kiev a rămas fără electricitate FOTO X / Victoria @victoriaslog

„Astăzi, inamicul a lansat un atac la un interval de cel mult cinci zile față de precedentul… vedem că inamicul merge all-in, folosind toate forțele și mijloacele pentru a distruge sistemul energetic”, a spus Kolisnîk, citat de Kyiv Independent.

Aproximativ 70% din Kiev a rămas fără electricitate după un nou atac masiv rusesc în noaptea de 13 ianuarie. Ukrenergo, operatorul de stat al rețelei electrice, a transmis că forțele Moscovei urmăresc „deconectarea orașului”.

Atacul vine într-un moment în care Ucraina se confruntă deja cu pene cronice de curent, pe fondul unor temperaturi extrem de scăzute, care ar putea coborî până la -22 de grade Celsius în zilele următoare. Este al doilea atac major asupra infrastructurii civile în doar patru zile.

„Rușii încearcă să deconecteze orașul”

Suburbiile Kievului – Bucha, Hostomel și Irpin – au rămas fără electricitate și apă curentă în urma loviturilor rusești, potrivit informațiilor preliminare. De asemenea, întreruperi de urgență ale alimentării cu energie au fost introduse în mare parte din Kiev și din regiunea Kiev, a anunțat Ukrenergo.

„Rușii încearcă să deconecteze orașul și să-i forțeze pe oameni să plece din (Kiev)”, a declarat pentru Kyiv Independent directorul general al Ukrenergo, Vitali Zaicenko, precizând că mai multe substații au fost lovite în timpul nopții și că „70% din Kiev este fără electricitate”.

„Avem informații că Rusia este pregătită să lanseze un nou val de atacuri cu rachete de croazieră”, a mai spus acesta.

DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, a anunțat că o centrală termoelectrică a fost atacată din nou, iar echipamentele au fost avariate. Reprezentanții companiei au subliniat că acesta este al optulea atac asupra centralelor sale termice din octombrie anul trecut.

Lanțurile de supermarketuri Novus și Silpo au anunțat că vor închide temporar unele magazine din capitală din cauza crizei energetice. Ulterior, pe 13 ianuarie, autoritățile din Kiev au transmis că transportul cu tramvaiul electric este înlocuit cu autobuze.

„Situația este acum cea mai gravă”

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat 18 rachete balistice, șapte rachete de croazieră și 293 de drone de tip Shahed. Infrastructura energetică din regiunile Harkov, Zaporojie și Dnipropetrovsk a fost, de asemenea, vizată.

Un atac combinat cu rachete și drone asupra periferiei orașului Harkov a ucis cel puțin patru persoane și a rănit alte șase, au anunțat autoritățile regionale pe 13 ianuarie.

Anterior, în noaptea de 9 ianuarie, Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Kievului, soldat cu patru morți și 24 de răniți. În urma acestuia, capitala a rămas fără electricitate, încălzire și apă curentă, chiar înaintea unora dintre cele mai friguroase zile ale iernii.

Imediat după atac, aproximativ 6.000 de clădiri din oraș au rămas fără curent. Până pe 12 ianuarie, circa 800 de blocuri rezidențiale erau încă nealimentate cu energie electrică, în timp ce echipele continuau lucrările de refacere, potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko.

„Poate că nu a fost cel mai grav atac, dar este cel mai mare impact pe care l-am văzut. Comparativ cu toate iernile anterioare, situația este acum cea mai gravă”, a declarat Olena Pavlenko, președinta think tank-ului DiXi Group din Kiev, specializat în energie, pentru Kyiv Independent.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
digi24.ro
image
Un turist care a vizitat 100 de țări a mărturisit unde nu s-ar mai întoarce niciodată: „E plicitisor și lipsit de viață”
stirileprotv.ro
image
Premierul Ilie Bolojan preia interimar conducerea Ministerului Educației, în condițiile în care nimeni nu și-a asumat tăierile din Educație
gandul.ro
image
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
mediafax.ro
image
Cerere în căsătorie romantică în Las Vegas! Fotbalistul român care și-a surprins iubita într-un cadru neașteptat
fanatik.ro
image
Dmitri Medvedev l-a luat peste picior pe Donald Trump și i-a spus să anexeze Groenlanda, altfel, locuitorii ar putea vota aderarea la Rusia: „Nicio steluță nouă pe steagul SUA”
libertatea.ro
image
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
digi24.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
„L-au împușcat în inimă și i-au zdrobit capul. Au spus că a căzut de la înălțime”. Morgile din Iran sunt pline cu cadavrele tinerilor
antena3.ro
image
Vremea de mâine 14 ianuarie. Episodul de ger persistă, strat nou de zăpadă la munte. Maxime de 2 °C
observatornews.ro
image
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
cancan.ro
image
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
prosport.ro
image
Anvelope de iarnă în 2026: când sunt obligatorii și ce amendă primești dacă nu le ai
playtech.ro
image
Ana Bărbosu a dat lovitura în SUA! Marea gimnastă a reușit cel mai bun debut din istoria NCAA
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
digisport.ro
image
Legumicultor: O să ducem copiii ca la muzeu în fermele româneşti. Mercosur ne afectează la tomate
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Zi liberă miercuri, 14 ianuarie 2026, pentru elevi. Ministerul Educației a DAT ORDINUL
romaniatv.net
image
Pericol pentru cei care stau la bloc, pe timp de iarnă. Avertismentul specialiștilor
mediaflux.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Predicțiile înfricoșătoare ale Babei Vanga pentru 2026, făcute publice
actualitate.net
image
Rețeta de sarmale grecești. Cum se prepară Dolmades
click.ro
image
Ce pensie încasează Aurel Pădureanu. Văduvul Corneliei Catanga primește ajutor financiar: „Mi-a venit întreținerea 800 de lei la două persoane. E foarte greu!”
click.ro
image
Cum a topit Romanița Iovan 24 de kilograme în jumătate de an: „Un mic truc este carafa cu apă în care se pune un ban sau o linguriţă de argint”
click.ro
Împăratul Naruhito și Împărăteasa Masako, Prințul Fumihito Akishino, Prințesa Kiko, Prințesa Kako, Prințesa Aiko la Spring Garden Party Agenția Imperială 2 jpg
Incestul a guvernat Coroana japoneză! Monarhia niponă a avut 11 căsătorii între frați și surori
okmagazine.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„La Măruță”, eliminată din grilă de Inteligența Artificială. Ce nu se știe despre întreruperea emisiunii
image
Rețeta de sarmale grecești. Cum se prepară Dolmades

OK! Magazine

image
Viitoarea Regină a Iordaniei, mai modernă decât soacra sa, Rania. Prima apariție din 2026, foarte șic pentru cutumele musulmane

Click! Pentru femei

image
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?