Rusia „merge până la capăt” pentru a distruge sistemul energetic al Ucrainei. 70% din Kiev a rămas fără electricitate

Rusia „merge până la capăt” în încercarea de a distruge infrastructura energetică a Ucrainei, după al doilea atac masiv lansat în mai puțin de o săptămână, a declarat pe 13 ianuarie ministrul adjunct al Energiei, Mikola Kolisnîk.

„Astăzi, inamicul a lansat un atac la un interval de cel mult cinci zile față de precedentul… vedem că inamicul merge all-in, folosind toate forțele și mijloacele pentru a distruge sistemul energetic”, a spus Kolisnîk, citat de Kyiv Independent.

Aproximativ 70% din Kiev a rămas fără electricitate după un nou atac masiv rusesc în noaptea de 13 ianuarie. Ukrenergo, operatorul de stat al rețelei electrice, a transmis că forțele Moscovei urmăresc „deconectarea orașului”.

Atacul vine într-un moment în care Ucraina se confruntă deja cu pene cronice de curent, pe fondul unor temperaturi extrem de scăzute, care ar putea coborî până la -22 de grade Celsius în zilele următoare. Este al doilea atac major asupra infrastructurii civile în doar patru zile.

„Rușii încearcă să deconecteze orașul”

Suburbiile Kievului – Bucha, Hostomel și Irpin – au rămas fără electricitate și apă curentă în urma loviturilor rusești, potrivit informațiilor preliminare. De asemenea, întreruperi de urgență ale alimentării cu energie au fost introduse în mare parte din Kiev și din regiunea Kiev, a anunțat Ukrenergo.

„Rușii încearcă să deconecteze orașul și să-i forțeze pe oameni să plece din (Kiev)”, a declarat pentru Kyiv Independent directorul general al Ukrenergo, Vitali Zaicenko, precizând că mai multe substații au fost lovite în timpul nopții și că „70% din Kiev este fără electricitate”.

„Avem informații că Rusia este pregătită să lanseze un nou val de atacuri cu rachete de croazieră”, a mai spus acesta.

DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, a anunțat că o centrală termoelectrică a fost atacată din nou, iar echipamentele au fost avariate. Reprezentanții companiei au subliniat că acesta este al optulea atac asupra centralelor sale termice din octombrie anul trecut.

Lanțurile de supermarketuri Novus și Silpo au anunțat că vor închide temporar unele magazine din capitală din cauza crizei energetice. Ulterior, pe 13 ianuarie, autoritățile din Kiev au transmis că transportul cu tramvaiul electric este înlocuit cu autobuze.

„Situația este acum cea mai gravă”

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat 18 rachete balistice, șapte rachete de croazieră și 293 de drone de tip Shahed. Infrastructura energetică din regiunile Harkov, Zaporojie și Dnipropetrovsk a fost, de asemenea, vizată.

Un atac combinat cu rachete și drone asupra periferiei orașului Harkov a ucis cel puțin patru persoane și a rănit alte șase, au anunțat autoritățile regionale pe 13 ianuarie.

Anterior, în noaptea de 9 ianuarie, Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Kievului, soldat cu patru morți și 24 de răniți. În urma acestuia, capitala a rămas fără electricitate, încălzire și apă curentă, chiar înaintea unora dintre cele mai friguroase zile ale iernii.

Imediat după atac, aproximativ 6.000 de clădiri din oraș au rămas fără curent. Până pe 12 ianuarie, circa 800 de blocuri rezidențiale erau încă nealimentate cu energie electrică, în timp ce echipele continuau lucrările de refacere, potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko.

„Poate că nu a fost cel mai grav atac, dar este cel mai mare impact pe care l-am văzut. Comparativ cu toate iernile anterioare, situația este acum cea mai gravă”, a declarat Olena Pavlenko, președinta think tank-ului DiXi Group din Kiev, specializat în energie, pentru Kyiv Independent.