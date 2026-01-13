2025, cel mai sângeros an din război pentru civilii ucraineni, arată un raport ONU

2.514 civili au fost ucişi şi 12.142 răniţi în violenţele legate de conflictul din Ucraina în 2025, majoritatea în atacurile ruseşti împotriva zonelor controlate de ucraineni, se arată într-un raport al Misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina, relatează CNN.

Raportul ONU arată că niciun loc din Ucraina nu este sigur: peste o treime dintre civilii ucişi sau răniţi se aflau în zone îndepărtate de linia frontului.

Rusia şi-a intensificat masiv campania de atacuri aeriene împotriva oraşelor ucrainene în 2025, terorizând în mod regulat populaţia civilă cu lovituri combinate de drone şi rachete Într-un atac recent, săptămâna trecută, Moscova a lansat într-o singură noapte 242 de drone, 14 rachete balistice şi 22 de rachete de croazieră asupra mai multor oraşe, vizând infrastructura energetică civilă şi lăsând sute de mii de ucraineni fără electricitate şi încălzire.

Potrivit ONU, numărul victimelor civile documentate în Ucraina anul trecut a fost cu 31% mai mare decât în 2024 şi cu 70% mai mare decât în 2023.

„Această creştere a fost determinată nu numai de intensificarea ostilităţilor de-a lungul liniei frontului, ci şi de utilizarea pe scară largă a armelor cu rază lungă de acţiune, care au expus civilii din întreaga ţară unui risc crescut”, a declarat Danielle Bell, care conduce misiunea de monitorizare a ONU în Ucraina.

Potrivit ONU, cel mai sângeros dintre aceste atacuri a avut loc în oraşul Ternopil, din vestul Ucrainei, pe 19 noiembrie. Cel puţin 38 de civili, dintre care opt copii, au fost ucişi atunci, în timp ce 99, dintre care 17 copii, au fost răniţi.

Potrivit ONU, 10 familii au pierdut câte doi sau mai mulţi membri. Peste 14.900 de civili au fost ucişi de când Rusia a lansat războiul pe scară largă în februarie 2022, potrivit datelor ONU bazate pe decesele pe care le-a putut confirma.

Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat anterior că „cifrele reale sunt probabil mai mari” în ceea ce priveşte victimele civile din Ucraina, întrucât multe rapoarte „aşteaptă încă confirmarea”. În plus, nu are acces la teritoriul ocupat, acesta fiind limitat la zonele din apropierea liniilor frontului.