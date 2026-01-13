Orașele ucrainene, călite în lupte. Cum fac față celor mai dure pene de curent provocate de atacurile rusești

Un nou val de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice a pus la grea încercare multe orașe ale Ucrainei, unde regiuni întregi au fost aruncate, în ultimele zile, aproape complet în întuneric. Kiev, Zaporojie,și Dnipropetrovsk, trei dintre cele mai importante regiuni ale țării, au activat planuri de urgență pregătite pentru scenariul celor mai severe blackout-uri din ultimii ani.

Pentru autoritățile locale, situația a fost un test al capacității de rezistență a orașelor într-un context de război, mai ales în plină iarnă, când temperaturile pot coborî frecvent sub minus 10 grade Celsius. Penele masive de curent afectează nu doar încălzirea locuințelor, ci și alimentarea cu apă, sistemele de canalizare, spitalele, transportul public și semafoarele.

De la începutul invaziei, militarii și civilii ucraineni s-au adaptat penuriilor recurente de energie: generatoare de rezervă, lămpi pe baterii, rezerve de combustibil sau cărbune au devenit parte din viața de zi cu zi. Totuși, ultimele lovituri asupra infrastructurii energetice au dus la cea mai gravă criză de acest tip din 2022 încoace, scrie Business Insider.

Primarul orașului Dnipro, Boris Filatov, a descris situația drept una de „urgență națională”, în timp ce guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a confirmat primul blackout total la nivel regional din ultimii ani. Potrivit autorităților centrale, peste un milion de oameni au rămas fără căldură și apă.

„Puncte de invincibilitate”

În fața crizei, administrațiile locale au activat așa-numitele „puncte de invincibilitate” – spații de urgență dotate cu căldură, electricitate, internet și strictul necesar. În Dnipro, autoritățile au publicat hărți cu locațiile disponibile, în principal școli, clădiri administrative și stații de metrou. În doar 24 de ore, peste 5.000 de persoane au apelat la aceste adăposturi.

Regiuni vecine au trimis generatoare suplimentare, iar unele trenuri au fost trase temporar de locomotive disel. În Zaporojie, 400 de astfel de puncte erau pregătite, jumătate dintre ele putând fi deschise în cel mult două ore, oferind ceai cald, posibilitatea de a comunica cu rudele și, la nevoie, adăpost peste noapte.

Spitalele au trecut rapid pe surse alternative de energie, iar semafoarele au funcționat autonom. În Dnipro, transportul public afectat a fost înlocuit temporar cu autobuze, iar autoritățile au instalat 130 de puncte de distribuție a apei. Școlile au primit vacanță prelungită, însă grădinițele au rămas deschise în regim redus, pentru a veni în sprijinul părinților.

Între timp, alimentarea cu energie a fost parțial restabilită, însă bombardamentele continuă. Doar într-o singură zi, Rusia a lansat peste 700 de atacuri cu drone, rachete și artilerie, potrivit autorităților ucrainene.

Kievul acuză Moscova că vizează deliberat infrastructura energetică în timpul iernii pentru a epuiza populația civilă, o practică ce consituie crimă de război. Kremlinul susține, la rândul său, că lovește exclusiv ținte militare.

„Nu există nicio logică militară în atacurile asupra infrastructurii care lasă oamenii fără lumină și căldură, în plină iarnă”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.