Atacurile aeriene ruseşti au ucis doi oameni în apropiere de Harkov. A fost vizat inclusiv un sanatoriu pentru copii

Noi atacuri aeriene ruseşti au făcut cel puţin doi morţi şi trei răniţi în apropiere de Harkov, în nord-estul Ucrainei, a anunţat marţi dimineaţă guvernatorul regional, Oleg Sinegubov, notează AFP.

„În prezent, ştim că două persoane au fost ucise în atacuri inamice la periferia oraşului Harkov", a scris Oleg Sinegubov pe reţeaua socială Telegram, potrivit Agerpres, care citează agenția internațională de știri.

Guvernatorul avertizase populaţia în cursul nopţii cu privire la o „ameninţare a dronelor inamice".

În interiorul capitalei regionale, un atac cu drone a vizat un sanatoriu pentru copii în districtul Şevcenkivskii, a informat Igor Terehov, primarul Harkovului - al doilea oraş ca populaţie din Ucraina înainte de invazia lansată de Moscova în februarie 2022.

Potrivit primelor informaţii disponibile, atacul din acest district nu a făcut victime, a descris Sinegubov, fără a menţiona explicit sanatoriul.

Și în regiunea Zaporojie (sud-est), s-au auzit „explozii" legate de un atac rusesc, a raportat guvernatorul local Ivan Fedorov pe Telegram.

La Kiev, şeful administraţiei militare locale, Timur Tkacenko, a îndemnat locuitorii să fie prudenţi în faţa unui atac cu „rachete balistice" ruseşti în curs de desfăşurare.

Ucraina este bombardată zilnic. La aproape patru ani de la lansarea ofensivei la scară largă de către Rusia, Moscova atacă în special infrastructura electrică ucraineană cu drone şi rachete, provocând pene de curent în mijlocul iernii.