Drona subacvatică ucraineană prezentată la Paris. Sea Trident are o rază de acțiune de până la 3.700 de km

Ucraina a prezentat o nouă dronă autonomă subacvatică grea, denumită Sea Trident, care este proiectată să transporte încărcături mari și să execute misiuni maritime pe distanțe lungi.

Compania ucraineană Global Mark a dezvăluit noul său sistem la expoziția de armament Eurosatory de la Paris, potrivit United24.

Sistemul fără pilot este conceput pentru operațiuni maritime autonome și are un profil redus de detectare, menit să îi diminueze vizibilitatea în zone maritime disputate.

Sea Trident poate transporta încărcături de până la 1.000 de kilograme și poate fi utilizat pentru misiuni de atac, operațiuni logistice, livrare de marfă, dar și pentru contracararea altor vehicule subacvatice fără pilot.

Platforma este echipată cu sisteme de navigație autonomă și este destinată operării în medii maritime contestate.

Potrivit publicației Militarnyi, drona are o rază maximă de acțiune de 2.000 de mile marine (aproximativ 3.700 de km) și o greutate totală de 10.000 de kilograme. Vehiculul are 10 metri lungime, 2 metri lățime și 1,5 metri înălțime.

→ Imaginea 1/3: Drona ucraineană Sea Trident FOTO Militarnyi

Specificațiile tehnice prezentate la expoziție indică o viteză maximă de 10 noduri (18,5 km/h) și o viteză de croazieră de 6 noduri (11 km/h).

Sea Trident poate opera la adâncimi de până la 60 de metri, iar designul său cu profil redus îi permite să se deplaseze aproape de suprafață atunci când este necesar.

Anterior, Ucraina a prezentat detalii despre drona subacvatică Marichka, un sistem fără pilot dezvoltat local, cu o rază de acțiune de până la 1.000 de kilometri și o capacitate de încărcare de o tonă.

Platforma este concepută pentru a lovi nave militare, infrastructura portuară și alte ținte maritime, operând autonom în medii fără semnal GPS.

Anul trecut, Ucraina a prezentat public pentru prima dată ceea ce părea a fi una dintre cele mai ambițioase arme din arsenalul său naval, drona subacvatică TOLOKA.