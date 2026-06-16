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Petrișor Peiu, la Interviurile Adevărul de la ora 12.00

Moscova, atacată de zeci de drone. Cea mai mare rafinărie din capitala Rusiei în flăcări

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Război în Ucraina
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Moscova a fost ținta unui atac cu drone în dimineața zilei de marți, 16 iunie. Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a anunțat că apărarea antiaeriană a interceptat și distrus 25 de aparate de zbor fără pilot care se îndreptau spre oraș.

Rafinaria din Moscova lovită de drone/FOTO:X
Rafinaria din Moscova lovită de drone/FOTO:X

Primele informații despre atac au fost publicate de edil în jurul orei 05:45. În paralel, martori citați de canalul Telegram Astra au relatat despre activitatea intensă a sistemelor de apărare antiaeriană în localitățile Pavlovski Posad, Ramenskoe și Jukovski, situate în regiunea Moscovei.

Potrivit șefului Centrului ucrainean pentru Combaterea Dezinformării, Andrii Kovalenko, una dintre țintele lovite a fost Rafinăria Moscovei. Ulterior, și Serghei Sobianin a confirmat că una dintre drone a avariat un obiectiv aparținând complexului industrial.

Analiști OSINT susțin că în urma atacului a izbucnit un incendiu la instalația ELOU-AVT-6, considerată componenta-cheie a rafinăriei. Aceasta este utilizată pentru procesarea primară a țițeiului și separarea acestuia în fracții precum benzina, kerosenul și motorina, înainte de prelucrarea ulterioară.

Rafinăria Moscovei, situată în cartierul Kapotnia din sud-estul capitalei, este unul dintre cele mai importante obiective ale industriei petroliere ruse și principalul activ al companiei Gazprom Neft în regiune. Instalația asigură aproximativ 40-50% din necesarul de benzină și motorină al regiunii Moscova și procesează anual circa 11 milioane de tone de petrol.

„La Moscova au fost deja introduse limitări privind alimentarea cu combustibil, de maximum 20 de litri per autoturism, după atacurile repetate asupra depozitelor petroliere și rafinăriilor. Acum ne putem aștepta la o criză și mai accentuată. Locuitorii Moscovei îi pot mulțumi zilnic lui Putin pentru această situație și își pot aminti cum au votat”, a declarat Andrii Kovalenko.

Pe 13 iunie, presa ucraineană relata că rețeaua de benzinării Tatneft din Moscova și Sankt Petersburg a limitat vânzarea benzinei AI-92 și AI-95 la 20 de litri per vehicul, iar a motorinei la 40 de litri. Restricții similare au fost introduse și în alte regiuni unde compania își desfășoară activitatea.

Atacul asupra Moscovei are loc la doar o zi după bombardamentele masive lansate de Rusia asupra Kievului. În noaptea precedentă, zece districte ale capitalei ucrainene au fost vizate de atacuri cu rachete și drone, soldate cu morți și răniți.

În districtul Pecersk, drone de tip Shahed au lovit teritoriul Rezervației Naționale Lavra Peșterilor din Kiev. Au fost avariate acoperișul Catedralei Adormirii Maicii Domnului și turnul Ioan Cușnicul, iar un incendiu de proporții a izbucnit în complexul istoric.

De asemenea, au fost afectate terminalul ultramodern al companiei Nova Poșta, o colecție de costume evaluată la milioane de dolari aflată pe teritoriul Studioului Național de Film „Oleksandr Dovjenko”, precum și clădiri aparținând complexului muzeal „Arsenalul Artistic” și Înaltei Curți Anticorupție.

Întrebat ce i-ar transmite lui Vladimir Putin după atacul nocturn asupra Kievului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a răspuns scurt: „Îi vom spune noi încă”.

În noaptea de marți, 16 iunie, forțele ruse au atacat Ucraina cu două rachete balistice Iskander-M din regiunea Rostov și 132 de drone de atac Shahed. Forțele de Apărare ale Ucrainei au reușit să neutralizeze 114 drone, au relatat în această dimineață Forțele Aeriene Ucrainene .

În respingerea atacului aerian au fost implicate aviație, trupe de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și grupuri mobile de foc. Conform datelor de la ora 08:30, apărarea aeriană a doborât sau suprimat 114 drone inamice de diferite tipuri în nordul, sudul și estul țării. În același timp, nu a fost posibilă neutralizarea balisticii.

Până în această dimineață, s-a confirmat că două rachete și 16 drone de atac au lovit nouă locații, iar resturi de drone doborâte au căzut în alte opt locații. Mai multe drone se află încă în spațiul aerian ucrainean.

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