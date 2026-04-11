Zelenski: „Vom răspunde cu aceeași monedă” dacă Rusia rupe armistițiul de Paște

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că țara sa va respecta armistițiul de Paște, dar va reacționa rapid în cazul în care Rusia îl va încălca.

Liderul de la Kiev a transmis, sâmbătă, un mesaj în care a explicat poziția autorităților ucrainene în contextul încetării temporare a ostilităților.

„Astăzi am definit parametrii răspunsului nostru la posibilele încălcări ale armistițiului de către armata rusă. Înțelegem cu toții cu cine avem de-a face. Ucraina va respecta armistițiul și va răspunde strict cu aceeași monedă. Absența atacurilor rusești în aer, pe uscat și pe mare va însemna absența răspunsurilor noastre”, a scris Zelenski pe Facebook.

Ucraina: pregătită pentru orice scenariu

Președintele ucrainean a subliniat că armata este pregătită pentru orice evoluție pe front și a reiterat că Kievul a propus în repetate rânduri diferite variante de armistițiu.

„Ucraina a propus în repetate rânduri Rusiei diverse formate de armistițiu și credem că Paștele ar trebui să fie un moment de tăcere și siguranță. Un armistițiu de Paște ar putea marca, de asemenea, începutul unui adevărat pas către pace”, a adăugat acesta.

Zelenski a precizat că a discutat cu comandantul-șef al armatei, Oleksandr Sîrski, despre măsurile care vor fi aplicate în funcție de respectarea sau încălcarea armistițiului.

Armistițiu anunțat de Rusia

La rândul său, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat o oprire temporară a ostilităților cu ocazia Paștelui.

Potrivit Kremlinului, armistițiul este valabil începând cu ora 16:00 (ora Moscovei) din 11 aprilie până la finalul zilei de 12 aprilie.

Anterior, Kievul transmisese, inclusiv prin intermediul Statelor Unite, o propunere pentru o încetare a focului, iar la începutul lunii aprilie Zelenski declara că Ucraina este pregătită să respecte un astfel de acord, cu condiția ca Rusia să oprească atacurile.