Rusia denunță livrările de drone către Ucraina drept o „escaladare drastică” a conflictului

Ministerul rus al Apărării a acuzat miercuri statele europene că provoacă o „escaladare drastică” a conflictului din Ucraina, în urma noilor angajamente privind livrările de drone pentru armata ucraineană, anunțate la reuniunea Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, desfășurată la Berlin, relatează agenția EFE.

Printre cele mai importante promisiuni se numără cea a Regatului Unit, care s-a angajat să furnizeze Kievului aproximativ 120.000 de drone de atac și de recunoaștere în acest an. De asemenea, Olanda a anunțat alocarea a 248 de milioane de euro pentru finanțarea producției de drone destinate Ucrainei.

„În loc să consolideze securitatea statelor europene, liderii europeni, prin acțiunile lor, își atrag tot mai mult țările în război cu Rusia”, a transmis Ministerul rus al Apărării, denunțând faptul că aceste decizii marchează „un pas deliberat care conduce la o escaladare drastică a situației politico-militare în toată Europa şi la transformarea progresivă a acestor ţări într-o ariergardă strategică a Ucrainei”.

Potrivit Moscovei, statele europene au decis luna trecută să mărească producția și livrările de drone pentru a permite Ucrainei să intensifice atacurile asupra teritoriului rus. Ministerul rus a subliniat că este prevăzută „o creștere semnificativă a producției de vehicule aeriene fără pilot”, inclusiv prin finanțarea companiilor ucrainene și a societăților mixte din Europa „care fabrică drone de atac şi componente ale acestora”.

Autoritățile ruse au avertizat că aceste evoluții ar putea avea „consecințe imprevizibile” și au acuzat mai multe state europene că devin parte a „flancului strategic” al Kievului. În același timp, Moscova observă că dronele folosite de Ucraina sunt produse cu sprijinul unor facilități din orașe precum Londra, München, Praga și Riga, dar și cu componente fabricate în Spania și Italia.

În paralel, cooperarea militară dintre Ucraina și partenerii săi europeni s-a intensificat, incluzând acorduri cu Regatul Unit și Germania pentru producția comună de drone, precum și noi pachete de ajutor militar. Spania și Belgia au promis împreună aproximativ 2 miliarde de euro în sprijin suplimentar.

Ucraina și-a extins rapid capacitățile în domeniul dronelor, utilizate tot mai frecvent în atacuri cu rază lungă de acțiune asupra obiectivelor militare și industriale din Rusia. Potrivit datelor citate, forțele ucrainene au lovit peste 70 de obiective industriale în luna martie, inclusiv instalații petroliere și de gaze.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat colaborarea cu Europa în domeniul apărării drept o necesitate strategică, subliniind că „Ucraina se va alătura sistemului european de securitate sau Europa va deveni parte a Rusiei”.

Ministerul rus al Apărării a mai anunțat că a publicat numele și adresele unor companii despre care susține că sunt implicate în producția de drone, explicând că demersul urmărește să informeze opinia publică europeană cu privire la „adevăratele surse” ale amenințărilor la adresa securității continentului.