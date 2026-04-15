Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Rusia denunță livrările de drone către Ucraina drept o „escaladare drastică” a conflictului

Război în Ucraina
Ministerul rus al Apărării a acuzat miercuri statele europene că provoacă o „escaladare drastică” a conflictului din Ucraina, în urma noilor angajamente privind livrările de drone pentru armata ucraineană, anunțate la reuniunea Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, desfășurată la Berlin, relatează agenția EFE.

Soldati ruși operează drone în Ucraina FOTO PROFIMEDIA
Printre cele mai importante promisiuni se numără cea a Regatului Unit, care s-a angajat să furnizeze Kievului aproximativ 120.000 de drone de atac și de recunoaștere în acest an. De asemenea, Olanda a anunțat alocarea a 248 de milioane de euro pentru finanțarea producției de drone destinate Ucrainei.

„În loc să consolideze securitatea statelor europene, liderii europeni, prin acțiunile lor, își atrag tot mai mult țările în război cu Rusia”, a transmis Ministerul rus al Apărării, denunțând faptul că aceste decizii marchează „un pas deliberat care conduce la o escaladare drastică a situației politico-militare în toată Europa şi la transformarea progresivă a acestor ţări într-o ariergardă strategică a Ucrainei”.

Potrivit Moscovei, statele europene au decis luna trecută să mărească producția și livrările de drone pentru a permite Ucrainei să intensifice atacurile asupra teritoriului rus. Ministerul rus a subliniat că este prevăzută „o creștere semnificativă a producției de vehicule aeriene fără pilot”, inclusiv prin finanțarea companiilor ucrainene și a societăților mixte din Europa „care fabrică drone de atac şi componente ale acestora”.

Autoritățile ruse au avertizat că aceste evoluții ar putea avea „consecințe imprevizibile” și au acuzat mai multe state europene că devin parte a „flancului strategic” al Kievului. În același timp, Moscova observă că dronele folosite de Ucraina sunt produse cu sprijinul unor facilități din orașe precum Londra, München, Praga și Riga, dar și cu componente fabricate în Spania și Italia.

În paralel, cooperarea militară dintre Ucraina și partenerii săi europeni s-a intensificat, incluzând acorduri cu Regatul Unit și Germania pentru producția comună de drone, precum și noi pachete de ajutor militar. Spania și Belgia au promis împreună aproximativ 2 miliarde de euro în sprijin suplimentar.

Ucraina și-a extins rapid capacitățile în domeniul dronelor, utilizate tot mai frecvent în atacuri cu rază lungă de acțiune asupra obiectivelor militare și industriale din Rusia. Potrivit datelor citate, forțele ucrainene au lovit peste 70 de obiective industriale în luna martie, inclusiv instalații petroliere și de gaze.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat colaborarea cu Europa în domeniul apărării drept o necesitate strategică, subliniind că „Ucraina se va alătura sistemului european de securitate sau Europa va deveni parte a Rusiei”.

Ministerul rus al Apărării a mai anunțat că a publicat numele și adresele unor companii despre care susține că sunt implicate în producția de drone, explicând că demersul urmărește să informeze opinia publică europeană cu privire la „adevăratele surse” ale amenințărilor la adresa securității continentului.

Top articole

image
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
digi24.ro
image
Un român a fost reținut pe un aeroport din Germania când se pregătea să se urce în avion. A plătit peste 3.000 de euro amendă
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Ce se întâmplă cu sumele suspendate pentru nerespectarea jaloanelor din a treia cerere de plată din PNRR?
mediafax.ro
image
Anunțul momentului: Marius Șumudică, aproape de revenire! Decizia se ia joi
fanatik.ro
image
Alexandru Rafila spune de ce nu a plătit 170 de milioane de euro ca să anuleze contractele pentru vaccinurile Pfizer. Cei trei vinovați
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
antena3.ro
image
Rafinăria Petrotel Lukoil, redeschisă în iunie. Carburanții s-ar putea ieftini
observatornews.ro
image
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
cancan.ro
image
Veste excelentă de la Casa de Pensii. 110.000 pensionari vor primi un ajutor de 1.400 lei. Cum se dau banii?
newsweek.ro
image
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
prosport.ro
image
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
playtech.ro
image
Imagini de senzație cu fiica lui Jose Mourinho. Unde a apărut Matilde în ultimele zile: ”Febra lui atinge cote fără precedent!”
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Un preot a răbufnit pe internet și a spus ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Total interzis! Voi apela la CEDO”
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Ce impact va avea asupra prețului la pompă redeschiderea Petrotel. Chisăliță: Nu se poate folosi orice tip de țiței
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Joia Luminată sau ”Joia Necurată”. Ce este total interzis astăzi
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Dorința pe care Mihaela Rădulescu nu a fost lăsată să i-o îndeplinească lui Felix Baumgartner: „Am luptat ca o leoaică”
click.ro
image
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
click.ro
image
Cum au comentat Teo Trandafir și Ilinca Vandici dezvăluirile Mihaelei Rădulescu despre părinții lui Felix Baumgartner: „Ce faci? Pui bodyguard la ușă?”
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton
okmagazine.ro
Nicole Kidman foto Profimedia jpg
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
Click!

image
Valentin Sanfira, atac după divorț! Artistul rupe tăcerea și reacționează dur în online
image
Dorința pe care Mihaela Rădulescu nu a fost lăsată să i-o îndeplinească lui Felix Baumgartner: „Am luptat ca o leoaică”

OK! Magazine

image
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!

Click! Sănătate

image
Acest fel de a scrie anunță boala Parkinson