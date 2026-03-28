Fereastra de oportunitate periculoasă care a fost deschisă pentru Rusia de războiul din Orientul Mijlociu

Rusia a lansat în această săptămână cea mai amplă campanie aeriană asupra Ucrainei de la începutul războiului, profitând de distragerea globală cauzată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Experții avertizează că devierea atenției occidentale, combinată cu beneficiile financiare obținute din blocarea parțială a Strâmtorii Ormuz, a creat o fereastră de oportunitate pentru Moscova să-și intensifice campania militară, relatează The Independent.

Pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu domină atenția internațională, președintele Volodîmîr Zelenski și alți observatori au avertizat că Vladimir Putin ar putea profita de moment pentru a intensifica agresiunea în Ucraina.

Aceste temeri par să se fi confirmat. Marți, un atac coordonat cu aproape 1.000 de drone a lovit Ucraina într-o perioadă de 24 de ore, ucigând cel puțin șase persoane. Rusia a lansat, de asemenea, 23 de rachete de croazieră și șapte rachete balistice, vizând cel puțin 10 locații - inclusiv un sit UNESCO -în 11 regiuni și șapte orașe, marcând cel mai mare atac aerian într-o singură zi de până acum, potrivit forțelor aeriene ucrainene și Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Deși ofensiva de primăvară a Rusiei este tradițional sincronizată cu condițiile meteorologice mai favorabile, suspendarea negocierilor de pace a amplificat impactul potențial al acestei campanii. Experții susțin că criza din Orientul Mijlociu i-a oferit Moscovei un avantaj strategic rar.

„În cele din urmă, escaladarea din Orientul Mijlociu a creat o fereastră de oportunitate pentru Putin, întrucât escaladarea a deviat atenția de la Ucraina,” a declarat Jaroslava Barbieri, cercetător la Forumul Ucraina al Chatham House.

Barbieri subliniază că sistemele de apărare aeriană și munițiile occidentale, anterior destinate Ucrainei prin inițiative precum Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), ar putea fi redirecționate către Orientul Mijlociu, lăsând Kievul vulnerabil. „Unele analize militare preliminare sugerează că, în primele săptămâni ale războiului din Orientul Mijlociu, SUA au consumat astfel de muniții într-un ritm mai mare decât ceea ce Ucraina a primit în cei 4 ani de război la scară largă. Dacă acest ritm continuă, Ucraina va întâmpina vulnerabilități în apărarea aeriană.”

Această schimbare logistică, combinată cu închiderea parțială a Strâmtorii Ormuz și creșterea prețurilor la petrol, a consolidat veniturile Rusiei folosite pentru finanțarea efortului de război, deși „nu știm cât va dura această infuzie suplimentară de bani în mașinăria de război a Rusiei.”

Rusia ajută la rândul său Iranul cu imagini din satelit și componente pentru arme, deși Kremlinul neagă aceste acuzații. Relaxarea temporară a sancțiunilor a sporit o dată în plus veniturile Kremlinului, apreciază Christina Hayward de la Institutul pentru Studiul Războiului.

În ciuda „teatrului” negocierilor de pace, Hayward subliniază că Putin este hotărât să își atingă obiectivele. El a spus clar că trupele sale „nu vor înceta atacurile,” a spus ea.

„Atacurile continue fac parte de fapt din tactica sa de negociere,” explică Hayward. „De mai bine de un an încearcă să convingă SUA că liniile ucrainene sunt pe punctul de a ceda, astfel încât Kievul să capituleze acum și să economisească timp și sânge vărsat în apărarea împotriva agresiunii ruse suplimentare. Acestea sunt afirmații false, dar Putin va încerca totuși să folosească ofensiva sa de primăvară-vară pentru a convinge SUA.”

Negocierile de pace rămân blocate în privința concesiilor teritoriale și a garanțiilor de securitate, Rusia cerând teritorii aflate încă sub control ucrainean și respingând orice garanție de securitate occidentală. Barbieri adaugă că actuala „fereastră de oportunitate” permite Rusiei să vizeze teritoriile din regiunea Donețk pe care nu le controlează încă.

O interdependență periculoasă între războiul din Ucraina și cel din Orientul Mijlociu

Fereastra de oportunitate” oferită atât de condițiile meteorologice favorabile, cât și de distragerea cauzată de războiul din Iran permite Rusiei „să încerce să înainteze spre centura fortificată și orașele de aici, care reprezint partea rămasă din regiunea Donețk pe care Rusia încă nu o controlează,” a spus ea.

Totuși, Hayward estimează că progresul Rusiei ar putea fi mai lent decât dorit, mai ales dacă războiul din Iran se va încheia înainte de vară. „Este improbabil ca forțele ruse să avanseze rapid pe câmpul de luptă în campania de primăvară-vară. Avansurile lor din ultimul an au fost lente și treptate, și acest lucru este puțin probabil să se schimbe în viitorul apropiat. Rusia este puțin probabil să cucerească curând Centura Fortificată din regiunea Donețk. În schimb, cel mai probabil va suferi pierderi mari în acest demers. Forțele ucrainene au provocat pierderi tot mai mari Rusiei, astfel că aceasta ar putea fi o ofensivă foarte costisitoare pentru Rusia.”

Pe termen lung, Ucraina ar putea fi cea care să aibă un avantaj strategic, apreciază John Lough, fost reprezentant NATO la Moscova și expert la New Eurasian Strategies Centre.

„Kremlinul spera că Trump îl va presa suficient pe Zelenski pentru a-l forța să ceară pacea, dar Trump nu a livrat. Brutala campanie aeriană de iarnă, concentrată pe distrugerea sistemului energetic al Ucrainei, nu a convins societatea ucraineană că este momentul să înceteze lupta. Astfel, Putin a revenit la punctul de plecare și se bazează pe armata rusă să avanseze și să captureze orașele fortăreță din Donbas. Ucrainenii au avantajul apărătorilor și par mai încrezători decât înainte de iarnă că pot ține rușii la distanță în 2026.”

Cu toate acestea, pentru o națiune deja epuizată, momentul este periculos. „Este un moment foarte delicat pentru Ucraina,” concluzionează Barbieri.