Rusia, aproape de cucerirea unor orașe-cheie din Zaporojie și Donețk. 150.000 de militari ruși sunt concentrați pe direcția Pokrovsk

Armata rusă este tot mai aproape de atingerea unor obiective strategice în sud-estul Ucrainei, iar presiunea pe front crește vizibil. Potrivit unei analize publicate de The New York Times, Moscova ar putea finaliza în următoarele săptămâni sau luni cucerirea a trei orașe considerate esențiale: Guliaipole, în regiunea Zaporojie, și Pokrovsk și Mirnograd, în regiunea Donețk.

Pe direcția Pokrovsk, rușii au concentrat aproximativ 150.000 de militari, a declarat Roman Pisarenko, șeful departamentului de comunicații al Brigăzii 79 Asalt Aerian a Ucrainei, într-o intervenție televizată. Lupte intense se duc în nordul orașului Mirnograd, unde trupele ruse și-au intensificat ofensiva.

Potrivit militarului ucrainean, forțele ruse folosesc tot mai frecvent grupuri mici de asalt, formate din infanteriști care încearcă să avanseze printre clădiri și la periferia localităților. „Este o tactică lentă și costisitoare pentru ei, cu pierderi mari, dar nu pot înainta altfel. Iar aici vorbim de 150.000 de oameni”, a subliniat Pisarenko.

El a precizat că armata ucraineană reușește să distrugă echipamente grele înainte ca acestea să ajungă la linia frontului, inclusiv tunuri de artilerie D-20 și D-30 sau lansatoare multiple de rachete BM-21 „Grad”. Cu toate acestea, presiunea numerică rămâne uriașă.

Între timp, rușii au ocupat înălțimile dominante din Mirnograd și Pokrovsk, complicând serios logistica ucraineană, deja fragilă.

De ce sunt atât de importante aceste orașe

Potrivit experților citați de NYT, capturarea celor trei orașe ar permite Rusiei să creeze un cap de pod urban pentru dislocarea trupelor și organizarea logisticii în vederea unor noi ofensive. În același timp, Moscova ar putea folosi aceste câștiguri drept pârghie în eventuale negocieri de pace mediate de SUA.

Deși înaintarea rusă a fost extrem de lentă în ultimul an – în medie doar 76 de metri pe zi în zona Pokrovsk–Mirnograd, potrivit unui raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington – Moscova mizează pe uzura adversarului.

Raportul arată că, din 2024, Rusia a cucerit mai puțin de 1,5% din teritoriul Ucrainei, cu pierderi estimate la circa 415.000 de militari morți, răniți sau dispăruți doar anul trecut. De la începutul invaziei, pierderile ruse ar ajunge la aproximativ 1,2 milioane – aproape dublu față de cele ucrainene.

Cu toate acestea, Kremlinul pare convins că poate câștiga un război de uzură, bazându-se pe recrutări continue.

Guliaipole, aproape pierdut

În regiunea Zaporojie, situația este și mai delicată. Hulyaipole, oraș care înainte de război avea aproximativ 12.000 de locuitori, este aproape complet sub control rusesc, potrivit hărților independente și declarațiilor unor ofițeri ucraineni din teren.

Căpitanul Dmitro Filatov, comandant al unui regiment de asalt, a confirmat că forțele ucrainene mai controlează doar câteva clădiri. „Cea mai mare parte a orașului este sub controlul inamicului”, a spus acesta, adăugând că 95% dintre militarii din zonă sunt ruși.

Dincolo de Guliaipole se întind câmpuri deschise, ceea ce reduce semnificativ posibilitățile defensive ale Ucrainei. În același timp, trupele ruse se apropie la aproximativ 24 de kilometri de intrarea sudică în orașul Zaporojie, un important centru industrial cu circa 700.000 de locuitori. Experții avertizează că, dacă ofensiva continuă, orașul ar putea intra în raza dronelor de atac rusești, ceea ce ar însemna alerte aeriene aproape permanente.

Ținta finală: întreaga regiune Donețk

În Donețk, miza este și mai mare. Dacă Pokrovsk și Mirnograd cad complet, Rusia ar putea folosi infrastructura urbană pentru a ascunde operatori de drone și pentru a optimiza logistica prin drumuri și căi ferate.

Următorul obiectiv strategic ar putea fi Konstantinivka – poarta sudică a ultimului lanț de orașe care formează principala linie defensivă ucraineană în regiune. Dacă acest oraș cade, aproape toate localitățile din nord ar intra în raza dronelor rusești, iar Moscova ar obține acces la o arteră rutieră esențială.

Potrivit unor comandanți ucraineni, accesul către Konstantinivka a devenit atât de periculos încât misiunile de aprovizionare sunt tot mai des realizate cu vehicule telecomandate.

Presiune și pe frontul diplomatic

În cazul unor noi înaintări rusești, presiunea asupra Kievului ar putea crește și pe plan diplomatic. Președintele american Donald Trump a reiterat ideea că Ucraina ar trebui să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului – un argument promovat constant de Moscova.

În paralel, pe frontul tehnologic, întreruperea accesului la terminalele Starlink utilizate de armata rusă a creat dificultăți serioase pentru coordonarea trupelor, potrivit unor oficiali ucraineni. Totuși, un ofițer ucrainean cu indicativul „Alex” avertizează că efectul ar putea fi temporar, deoarece Rusia își dezvoltă propriile sisteme alternative de comunicații prin satelit.

„Au alte rețele satelitare, poate mai lente și mai puțin stabile decât Starlink, dar suficiente pentru a menține controlul unităților”, a explicat acesta, subliniind că Ucraina trebuie să profite rapid de această „fereastră de oportunitate”.

Chiar și în aceste condiții, forțele ruse continuă să încerce să mențină controlul de foc asupra rutei strategice Pavlograd–Pokrovsk, esențială pentru aprovizionarea trupelor ucrainene.

Frontul din est rămâne, astfel, într-un punct critic, în care fiecare kilometru câștigat sau pierdut poate avea consecințe nu doar militare, ci și politice.