search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia, aproape de cucerirea unor orașe-cheie din Zaporojie și Donețk. 150.000 de militari ruși sunt concentrați pe direcția Pokrovsk

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Armata rusă este tot mai aproape de atingerea unor obiective strategice în sud-estul Ucrainei, iar presiunea pe front crește vizibil. Potrivit unei analize publicate de The New York Times, Moscova ar putea finaliza în următoarele săptămâni sau luni cucerirea a trei orașe considerate esențiale: Guliaipole, în regiunea Zaporojie, și Pokrovsk și Mirnograd, în regiunea Donețk.

Ucrainenii luptă din greu pentru Donețk/FOTO:EPA/EFE
Ucrainenii luptă din greu pentru Donețk/FOTO:EPA/EFE

Pe direcția Pokrovsk, rușii au concentrat aproximativ 150.000 de militari, a declarat Roman Pisarenko, șeful departamentului de comunicații al Brigăzii 79 Asalt Aerian a Ucrainei, într-o intervenție televizată. Lupte intense se duc în nordul orașului Mirnograd, unde trupele ruse și-au intensificat ofensiva.

Potrivit militarului ucrainean, forțele ruse folosesc tot mai frecvent grupuri mici de asalt, formate din infanteriști care încearcă să avanseze printre clădiri și la periferia localităților. „Este o tactică lentă și costisitoare pentru ei, cu pierderi mari, dar nu pot înainta altfel. Iar aici vorbim de 150.000 de oameni”, a subliniat Pisarenko.

El a precizat că armata ucraineană reușește să distrugă echipamente grele înainte ca acestea să ajungă la linia frontului, inclusiv tunuri de artilerie D-20 și D-30 sau lansatoare multiple de rachete BM-21 „Grad”. Cu toate acestea, presiunea numerică rămâne uriașă.

Între timp, rușii au ocupat înălțimile dominante din Mirnograd și Pokrovsk, complicând serios logistica ucraineană, deja fragilă.

De ce sunt atât de importante aceste orașe

Potrivit experților citați de NYT, capturarea celor trei orașe ar permite Rusiei să creeze un cap de pod urban pentru dislocarea trupelor și organizarea logisticii în vederea unor noi ofensive. În același timp, Moscova ar putea folosi aceste câștiguri drept pârghie în eventuale negocieri de pace mediate de SUA.

Deși înaintarea rusă a fost extrem de lentă în ultimul an – în medie doar 76 de metri pe zi în zona Pokrovsk–Mirnograd, potrivit unui raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington – Moscova mizează pe uzura adversarului.

Raportul arată că, din 2024, Rusia a cucerit mai puțin de 1,5% din teritoriul Ucrainei, cu pierderi estimate la circa 415.000 de militari morți, răniți sau dispăruți doar anul trecut. De la începutul invaziei, pierderile ruse ar ajunge la aproximativ 1,2 milioane – aproape dublu față de cele ucrainene.

Cu toate acestea, Kremlinul pare convins că poate câștiga un război de uzură, bazându-se pe recrutări continue.

Guliaipole, aproape pierdut

În regiunea Zaporojie, situația este și mai delicată. Hulyaipole, oraș care înainte de război avea aproximativ 12.000 de locuitori, este aproape complet sub control rusesc, potrivit hărților independente și declarațiilor unor ofițeri ucraineni din teren.

Citește și: Atac devastator în regiunea Harkov: trei copii și un adult, uciși într-un bombardament rusesc

Căpitanul Dmitro Filatov, comandant al unui regiment de asalt, a confirmat că forțele ucrainene mai controlează doar câteva clădiri. „Cea mai mare parte a orașului este sub controlul inamicului”, a spus acesta, adăugând că 95% dintre militarii din zonă sunt ruși.

Dincolo de Guliaipole se întind câmpuri deschise, ceea ce reduce semnificativ posibilitățile defensive ale Ucrainei. În același timp, trupele ruse se apropie la aproximativ 24 de kilometri de intrarea sudică în orașul Zaporojie, un important centru industrial cu circa 700.000 de locuitori. Experții avertizează că, dacă ofensiva continuă, orașul ar putea intra în raza dronelor de atac rusești, ceea ce ar însemna alerte aeriene aproape permanente.

Ținta finală: întreaga regiune Donețk

În Donețk, miza este și mai mare. Dacă Pokrovsk și Mirnograd cad complet, Rusia ar putea folosi infrastructura urbană pentru a ascunde operatori de drone și pentru a optimiza logistica prin drumuri și căi ferate.

Următorul obiectiv strategic ar putea fi Konstantinivka – poarta sudică a ultimului lanț de orașe care formează principala linie defensivă ucraineană în regiune. Dacă acest oraș cade, aproape toate localitățile din nord ar intra în raza dronelor rusești, iar Moscova ar obține acces la o arteră rutieră esențială.

Potrivit unor comandanți ucraineni, accesul către Konstantinivka a devenit atât de periculos încât misiunile de aprovizionare sunt tot mai des realizate cu vehicule telecomandate.

Presiune și pe frontul diplomatic

În cazul unor noi înaintări rusești, presiunea asupra Kievului ar putea crește și pe plan diplomatic. Președintele american Donald Trump a reiterat ideea că Ucraina ar trebui să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului – un argument promovat constant de Moscova.

În paralel, pe frontul tehnologic, întreruperea accesului la terminalele Starlink utilizate de armata rusă a creat dificultăți serioase pentru coordonarea trupelor, potrivit unor oficiali ucraineni. Totuși, un ofițer ucrainean cu indicativul „Alex” avertizează că efectul ar putea fi temporar, deoarece Rusia își dezvoltă propriile sisteme alternative de comunicații prin satelit.

„Au alte rețele satelitare, poate mai lente și mai puțin stabile decât Starlink, dar suficiente pentru a menține controlul unităților”, a explicat acesta, subliniind că Ucraina trebuie să profite rapid de această „fereastră de oportunitate”.

Chiar și în aceste condiții, forțele ruse continuă să încerce să mențină controlul de foc asupra rutei strategice Pavlograd–Pokrovsk, esențială pentru aprovizionarea trupelor ucrainene.

Frontul din est rămâne, astfel, într-un punct critic, în care fiecare kilometru câștigat sau pierdut poate avea consecințe nu doar militare, ci și politice.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
digi24.ro
image
Divorț mai simplu la notar. Fiecare soț ar putea decide singur ce nume poartă, fără acordul fostului partener - Proiect
stirileprotv.ro
image
Care este ora limită până la care poți să mănânci ciorbă
gandul.ro
image
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
mediafax.ro
image
Actor din Miami Bici 2, arestat de ofițerii ICE în Statele Unite. Câți români au fost ridicați de serviciul de imigrare în timpul regimului Trump
fanatik.ro
image
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
libertatea.ro
image
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
digi24.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
S-au afișat împreună și au fost făcuți praf: "N-a fost și cu sora ei? / Omul ia toată familia la rând"
digisport.ro
image
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă!
stiripesurse.ro
image
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
antena3.ro
image
Apartamentele de 60.000 € care şi-au dublat preţul. Proprietarii au aflat că soseşte metroul în câţiva ani
observatornews.ro
image
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Ce salariu are o învăţătoare debutantă, în 2026. Model de calcul
playtech.ro
image
Ticăie ceasul în Orientul Mijlociu, mai mult ca oricând! Cât de aproape suntem de marele război dintre SUA și Iran și la ce să ne așteptăm: „Are mii de rachete”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Mihai Rotaru a suferit un accident grav de schi în Franța
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Diana, tânăra gravidă care s-a stins în urma accidentului din Iași, va fi condusă pe ultimul drum cu onoruri militare
kanald.ro
image
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan, victorii importante la CCR. S-a decis cu unanimitate de voturi!
romaniatv.net
image
Statul român preia gigantul Rusiei! SUA a impus restricții, România a găsit o soluție
mediaflux.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
Sarah Ferguson, Regina Elisabeta, Profimedia (2) jpg
Nora Reginei Elisabeta a II-a a făcut sex cu Epstein și îl iubea! Încrengătura devine din ce în ce mai greu de digerat
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Ipostaze inedite cu Prințul William în deșert. O fermecătoare femeie din Țările Arabe îi ține companie

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie, despre cea mai bună perioadă din viața ei: „Eram dată afară din cluburile de noapte!”

Click! Sănătate

image
Artistul celebru depistat cu două tipuri de cancer