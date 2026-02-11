search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Zelenski intenționează să anunțe planul electoral pe 24 februarie. Washingtonul ar exercita presiuni pentru ca scrutinul să aibă loc până la 15 mai

Război în Ucraina
Publicat:

Un anunț care poate redesena scena politică a Ucrainei ar urma să fie făcut pe 24 februarie, chiar în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski/FOTO:Profimedia
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski/FOTO:Profimedia

Președintele Volodimir Zelenski ar intenționa să prezinte un plan privind organizarea alegerilor prezidențiale, concomitent cu un referendum asupra unui eventual acord de pace cu Rusia, potrivit Reuters, care citează Financial Times. Jurnaliștii britanici susțin că au discutat cu oficiali ucraineni și europeni implicați în procesul de planificare.

Conform sursei citate, în cadrul discuțiilor dintre negociatorii americani și cei ucraineni s-ar fi convenit ca orice acord de pace să fie supus aprobării populației prin referendum. Mai mult, Washingtonul ar exercita presiuni pentru ca scrutinul să aibă loc până la 15 mai. În caz contrar, Ucraina ar putea pierde o parte din „garanțiile de securitate” promise.

Financial Times notează că presiunea din partea SUA asupra Kievului este tot mai vizibilă, obiectivul fiind accelerarea negocierilor și încheierea războiului în această primăvară. De altfel, Zelenski a declarat recent că Statele Unite își doresc ca ostilitățile să se încheie până în vară.

Pentru actualul lider de la Kiev, organizarea alegerilor în plin război ar reprezenta o schimbare politică majoră. În repetate rânduri, Zelenski a afirmat că alegerile sunt imposibil de organizat în condițiile legii marțiale: milioane de persoane sunt strămutate intern, aproximativ 20% din teritoriu este ocupat, iar sute de mii de militari se află pe front.

Comisia Electorală Centrală avertizează, la rândul său, că organizarea votului în actualele condiții este aproape imposibilă și ar putea afecta legitimitatea rezultatelor. Doar circa 75% dintre secțiile de votare sunt funcționale, aproape un milion de militari nu și-ar putea exercita dreptul de vot, iar pregătirea unui scrutin ar necesita cel puțin șase luni și aproximativ 20 de miliarde de grivne.

Sondajele recente arată că majoritatea ucrainenilor se opun organizării alegerilor înainte de încheierea războiului. În același timp, 55% dintre respondenți susțin organizarea unui referendum privind un eventual acord de pace, în timp ce 32% se declară împotrivă. Totodată, majoritatea respinge categoric ideea cedării întregului Donbas sub control rusesc în schimbul unor garanții de securitate din partea SUA și Europei.

Rețeaua civică OPORA amintește că legislația actuală interzice organizarea referendumurilor în perioada legii marțiale. În condiții de război, nu poate fi asigurată participarea deplină a cetățenilor aflați în străinătate sau a militarilor, iar riscurile de securitate și campaniile de dezinformare ar putea compromite procesul. Chiar și după încetarea ostilităților, pregătirea unui astfel de exercițiu democratic ar necesita timp și modificări legislative substanțiale.

Astfel, data de 24 februarie ar putea marca nu doar un moment simbolic, ci și începutul unei noi etape politice pentru Ucraina, într-un context intern și internațional extrem de delicat.

