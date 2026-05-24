„Sunt cu adevărat nebuni”. Rusia a vizat Ucraina cu o rachetă cu rază medie de acţiune Oreşnik

Rusia a folosit o racheta hipersonică cu capacitate nucleară Oreşnik cu rază medie de acţiune împotriva Ucrainei în timpul bombardamentelor nocturne masive, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Trei rachete ruseşti asupra unei infrastructuri de alimentare cu apă, o piaţă incendiată, zeci de clădiri rezidenţiale avariate, mai multe şcoli, iar el (preşedintele rus Vladimir Putin) şi-a lansat racheta Oreşnik împotriva Bila Ţerkva. Sunt cu adevărat nebuni”, a spus Zelenski într-un mesaj pe Telegram, potrivit News.

Moscova a folosit Oreşnik de două ori de la începutul invaziei sale pe scară largă în Ucraina, declanşată în februarie 2022: în noiembrie 2024 împotriva unei fabrici militare şi în ianuarie 2026 împotriva unei fabrici aeronautice din vestul Ucrainei, lângă graniţele NATO. În ambele cazuri, rachetele nu erau echipate cu focoase nucleare.

Forţele ruse au lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică un atac combinat de amploare cu rachete şi drone asupra Kievului şi a regiunii înconjurătoare, lovind clădiri rezidenţiale şi alte infrastructuri din capitală. Cel puţin o persoană a murit şi alte 16 au fost rănite în urma atacului, au raportat oficialii.