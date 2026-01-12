SUA condamnă atacul Rusiei cu rachete Oreșnik asupra Ucrainei. „Constituie o nouă escaladare periculoasă şi inexplicabilă”

Statele Unite au condamnat luni, 12 ianuarie, lansarea de către Rusia a rachetei balistice de ultimă generație Oreșnik asupra orașului Liov, calificând-o drept „o escaladare periculoasă și inexplicabilă”. Atacul a avut loc în noaptea de 8 spre 9 ianuarie.

Racheta cu rază medie de acţiune, fără încărcătură nucleară, a lovit „o zonă din Ucraina din apropierea frontierei cu Polonia şi NATO. Aceasta constituie o nouă escaladare periculoasă şi inexplicabilă, în timp ce Statele Unite lucrează cu Kievul, cu alţi parteneri şi Moscova pentru a pune capăt războiului printr-un acord negociat”, a declarat ambasadoarea adjunctă a SUA la ONU, Tammy Bruce, potrivit Agerpres.

Ministerul rus al Apărării a făcut cunoscut luni că racheta sa de ultimă de generaţie Oreşnik, utilizată vineri în cadrul loviturilor masive împotriva Ucrainei, a ţintit o uzină aeronautice din Liov (Lviv/vest).

„Potrivit informaţiilor confirmate din mai multe surse independente, în urma loviturii efectuate în noaptea spre 9 ianuarie de către forţele armate ruse cu ajutorul sistemului mobil de rachete balistice terestre «Oreşnik», uzina de stat pentru repararea avioanelor din Liov a fost scoasă din serviciu”, a indicat ministerul rus.

Utilizarea acestui tip de rachetă, pentru a doua oară de la începutul ofensivei ruse în Ucraina în 2022, a fost condamnată de Uniunea Europeană, Berlin, Paris şi Londra, care au considerat-o drept o „escaladare” din partea Moscovei.

În noaptea de 8-9 ianuarie, Rusia a lansat un atac cu rachete Oreșnik asupra Liovului, provocând daune asupra unei infrastructuri critice din oraș și pene de curent extinse în capitala Kiev.

Atacul rusesc asupra Ucrainei a vizat un depozit subteran de gaz din Liov, lansându-se o rachetă nucleară fără focos. Atacul a avariat 20 de clădiri rezidențiale și ambasada Qatarului, iar un angajat de ambulanță a fost ucis în Kiev.

Autoritățile ucrainene acuză Rusia că urmărește să lase milioane de oameni fără electricitate, căldură și apă, afectând 40 de obiective în capitală, în condiții de ger.