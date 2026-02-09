search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Racheta „Oreșnik” a lui Putin și tunurile lui Ivan cel Groaznic: cum folosește Moscova mitul armelor-minune

0
0
Publicat:

De-a lungul istoriei, liderii autoritari au fost adesea obsedați de două idei recurente: extinderea puterii și posesia unei arme decisive, capabile să intimideze adversarii. Experiența trecutului arată însă că aceste „arme-minune” rareori au oferit avantajul strategic promis.

Racheta Oreșnik/FOTO:X
Racheta Oreșnik/FOTO:X

Înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, președintele rus Vladimir Putin își construise o parte din imaginea de forță în jurul unui arsenal de rachete prezentate drept extrem de precise și imposibil de interceptat – arme descrise frecvent în discursul oficial prin formula devenită celebră „nu are analog”.

Printre acestea s-a numărat și racheta hipersonică aerobalistică Kinjal, promovată de Kremlin drept invulnerabilă. În mai 2023, acest mit a fost însă serios zdruncinat, când forțele ucrainene au anunțat că au doborât pentru prima dată o astfel de rachetă cu ajutorul sistemului american Patriot. De atunci, Kinjal rămâne o armă periculoasă, dar aura sa de invincibilitate a fost pierdută.

Un nou simbol al intimidării

În toamna anului 2024, Kremlinul a început să promoveze un nou sistem: racheta balistică intercontinentală Oreșnik, utilizată în atacuri asupra unor orașe ucrainene precum Dnipro și Liov. Deși racheta nu a putut fi interceptată, eficiența sa fără încărcătură nucleară este considerată limitată chiar și de analiști ruși favorabili regimului.

Cu toate acestea, Oreșnik continuă să joace un rol central în retorica Moscovei. Pentru mulți experți, nu este vorba doar de o armă militară, ci de un instrument psihologic, menit să transmită un mesaj de forță și inevitabilitate.

Istoricul militar Oleg Malcenko observă, în pravda.ua, o paralelă clară cu trecutul: „Este o tehnică veche, folosită încă din epoca țarilor – intimidarea prin demonstrații de putere simbolică, uneori mult exagerată”.

Tunurile uriașe ale Moscovei medievale

Un exemplu clasic este așa-numitul „tun-țar”, asociat cu Rusia secolelor XIV–XV. În epoca apariției artileriei în Europa, statele care dispuneau de tunuri aveau un avantaj clar, atât defensiv, cât și ofensiv. Moscova, aflată atunci în urma centrelor tehnologice occidentale, a apelat la meșteri străini pentru a-și construi propriile arme spectaculoase.

Ivan al III-lea, considerat fondatorul expansionismului moscovit, a adus în capitală meșteri italieni pentru a produce tunuri de mari dimensiuni. Unele dintre acestea erau funcționale și au fost folosite efectiv în lupte. Altele, însă, aveau un rol preponderent simbolic.

În 1472, Ivan al III-lea s-a căsătorit cu Sofia Paleologul, nepoata lui Constantin al XI-lea, ultimul împărat al Bizanțului. După ce a creat stema Moscovei ca un vultur bicefal de tip bizantin, țarul și-a declarat pretențiile asupra moștenirii Constantinopolului. Dar pentru a realiza ambițiile imperiale, care au dus ulterior la formula „Moscova - a Treia Romă” , și pentru extinderea ulterioară, erau necesare arme.

În timpul domniei lui Ivan cel Groaznic, artileria a devenit un tip separat al armatei moscovite și o forță reală, care a ajutat la cucerirea Kazanului în 1552, punând capăt istoriei hanatului Kazan. De asemenea, a ajutat la cucerirea Polocskului în 1563, în timpul războiului livonian.

Ivan cel Groaznic miza nu numai pe cantitate, ci si pe calitatea armelor, pe care, cu ajutorul meșterilor europeni, au învățat să le producă artileriștii locali. Carul avea nevoie și de tunuri foarte vizibile, care să-i personifice măreția. Pentru ca inamicii, la o singura vedere a lor, să-și predea orașele sau să nu îndrăznească să atace posesiunile Moscovei.

Cel mai cunoscut exemplu este tunul-țar realizat în 1586 de meșterul Andrei Ciohov, la ordinul țarului Feodor I (fiul cel mic al lui Ivan cel Groaznic.). Deși impresionant ca dimensiuni și decor, istorici și ingineri sunt de acord că arma nu a fost niciodată utilizată în luptă. Ea servea mai degrabă ca instrument de intimidare și propagandă, fiind arătată solilor străini pentru a sugera o putere militară colosală.

Armele-minune și limitele lor

Istoria modernă oferă numeroase exemple similare. În Primul Război Mondial, Germania a investit în tunuri gigantice precum „Marea Bertha” sau „Tunul de la Paris”, capabile să lovească de la zeci sau chiar sute de kilometri. Deși au produs panică, aceste arme nu au schimbat cursul războiului.

Mai târziu, regimul nazist a mizat pe conceptul de Wunderwaffe – arme miraculoase care ar fi trebuit să asigure victoria finală. Nici tunurile Dora și Gustav, nici rachetele V-1 și V-2 nu au putut preveni înfrângerea Germaniei.

Odată cu apariția armelor nucleare, ideea artileriei gigantice și-a pierdut relevanța militară. Industria modernă de apărare s-a orientat către tehnologii scalabile și sisteme integrate. Cu toate acestea, Rusia pare să revină periodic la simboluri arhaice de forță.

O armă mai degrabă ideologică

„Oreșnik este, în mare măsură, o armă ideologică, la fel cum a fost cândva tunul-țar”, spune Malcenko. „Rusia contemporană păstrează trăsături imperiale și un mod de gândire care privilegiază simbolurile grandioase. Întrebarea este dacă acest lucru îi va asigura supraviețuirea pe termen lung.”

El compară situația cu imperii care au reușit să se adapteze – precum cel britanic sau cel otoman – și cu altele care nu au făcut-o.

Deși eficiența militară a acestor „arme-minune” poate fi discutabilă, capacitatea lor de a influența mentalități nu trebuie subestimată. Un exemplu adesea invocat este copia tunului-țar instalată în 2001 la Donețk, devenită un simbol local. Pentru o parte a populației, acest monument a contribuit la consolidarea unei identități orientate mai degrabă spre Moscova decât spre Kiev.

Istoria sugerează că armele gigantice pot impresiona privirea, dar rareori decid soarta războaielor. În cele din urmă, conflictele sunt câștigate sau pierdute de oameni, nu de mituri.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni
stirileprotv.ro
image
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt
gandul.ro
image
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
mediafax.ro
image
LIVE / Super Bowl 2026 LIVE VIDEO. New England Patriots – Seattle Seahawks, ACUM, finala NFL. Spectacol total în America
fanatik.ro
image
Care este stadiul lucrărilor la cel mai nou penitenciar din România, care va costa peste 5 milioane de euro
libertatea.ro
image
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are CINCI copii: ”Franck mi-a cerut să fac asta”
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Dilema aurului de 50 miliarde de dolari. Libanul nu știe ce să facă acum cu rezerva de care nu s-a atins de zeci de ani
antena3.ro
image
"Ești number one!". Cum negociau traficanţii din reţeaua lui Găină cu cartelurile din America Latină
observatornews.ro
image
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Plante perene pe care le poți planta în februarie. Grădina se va umple de flori la primăvară
playtech.ro
image
Moment controversat înainte de Super Bowl. Televiziunea NBC a intervenit: „E o nebunie”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură: ADIO, după ZECE ani și PATRU copii! A rupt tăcerea după ce a apărut numele presupusei amante: ”Suferim”
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Românii care pot să iasă la pensie cu 5 ani mai devreme. Care sunt condițiile și cine beneficiază
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Planta menționată în Biblie și Coran despre care tradițiile spun că vindecă orice boală
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Dimensiunea redusă a rezervelor blindate germane a contribuit și ea la succesul contraofensivei sovietice (© Getty Images)
Reacția germană după declanșarea Operațiunii Uranus: Situația forțelor române „ne obligă să adoptăm măsuri radicale”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
„Am dezamăgit!”. Prințesa Mette-Marit și-a cerut scuze public pentru prietenia cu Jeffrey Epstein. Mai ajunge regină?

Click! Pentru femei

image
Cher, diva care sfidează timpul, între nunți-surpriză și o viață trăită intens

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?