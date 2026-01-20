Zelenski: Ucraina și Europa ar trebui să aibă o forță comună de apărare de 3 milioane de oameni

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că Ucraina și Europa ar trebui să creeze o forță de apărare comună formată din 3 milioane de persoane, potrivit agenției Reuters.

Într-un dialog cu jurnaliștii pe WhatsApp, Zelenski a explicat că ideea forțelor comune de apărare a fost discutată încă de anul trecut, ca urmare a amenințării venite dinspre Rusia

Șeful statului a adăugat că decizia sa de a rămâne în Ucraina și de a nu participa la Forumul Economic Mondial de la Davos reflectă prioritatea de a se pune capăt războiului, deși planurile ar putea fi ajustate în contextul incertitudinii crescute.

Reuters amintește că Rusia intenționează să-și suplimenteze forțele armate până la 2,5 milioane de persoane până în 2030.