Parlamentul European vrea să grăbească acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Eurodeputații au decis să aplice „procedura de urgență” pentru un nou pachet financiar al UE destinat Ucrainei. Dacă va fi adoptat, instrumentul va oferi sprijin militar, bani pentru bugetul de stat de la Kiev și fonduri pentru industria de apărare ucraineană.

Marți, Parlamentul European a aprobat, prin ridicare de mâini, cererea de accelerare a procedurilor legislative pentru un pachet financiar al Uniunii Europene dedicat sprijinirii Ucrainei. Decizia înseamnă că instituția va folosi așa-numita „procedură de urgență” pentru a putea vota cât mai rapid un împrumut de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro.

Potrivit propunerii, împrumutul ar urma să fie finanțat prin împrumuturi comune ale UE de pe piețele de capital și garantat prin așa-numitul „headroom” al bugetului UE. Noul instrument, dacă va fi adoptat, ar urma să ofere „asistență militară și sprijin general pentru bugetul guvernului de la Kiev”, precum și fonduri pentru „sprijinirea industriei de apărare a Ucrainei și integrarea acesteia în Baza Industrială Europeană de Apărare”.

Vot în plen și proceduri accelerate

În urma deciziei de a aplica „procedura de urgență”, eurodeputații vor vota propunerea privind împrumutul de 90 de miliarde de euro într-o viitoare sesiune plenară, cel mai probabil în februarie.

În paralel, Parlamentul a decis să accelereze și lucrările la o propunere conexă de modificare a așa-numitului „Ukraine Facility”, precum și la decizia Consiliului de a aplica procedura de cooperare consolidată. Aceasta ar permite unui grup de 24 de state membre, toate, cu excepția Cehiei, Ungariei și Slovaciei, să ofere Ucrainei împrumutul menționat. Această ultimă propunere urmează să fie supusă votului final al eurodeputaților miercuri, 21 ianuarie.

Ce urmează

Odată ce Parlamentul European a demarat oficial procedura, împrumutul va trebui să fie negociat și agreat între Parlament și Consiliu în cadrul procedurii legislative ordinare. Abia după acest pas, noul instrument financiar va putea deveni realitate și va putea fi pus la dispoziția Ucrainei.