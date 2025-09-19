search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Rusia a recrutat 20.000 de mercenari cubanezi pentru a lupta în Ucraina, potrivit serviciilor secrete ucrainene

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Rusia a recrutat cel puțin 20.000 de cetățeni cubanezi pentru a lupta ca mercenari în Ucraina, au declarat oficiali ai serviciilor secrete ucrainene miercuri Congresului american, relatează Business Insider.

Mercenar cubanez ce luptă de partea Rusiei foto arhivă
Mercenar cubanez ce luptă de partea Rusiei foto arhivă

Andri Iusov, reprezentant al agenției de informații militare ucrainene (HUR), a declarat în fața Camerei Reprezentanților, într-un briefing pe tema securității naționale, că Cuba se află „în topul” țărilor din care Rusia își procură mercenari pentru a lupta în războul său împotriva Ucrainei.

„În prezent, informațiile noastre arată că cel puțin 20.000 de persoane din Cuba au completat deja documentele și au fost recrutate pentru a lupta de partea Rusiei”, a declarat Iusov, potrivit unei traduceri a prezentării acestuia pentru grupul de experți din Congres.

Evaluarea HUR evidențiază provocările cu care se confruntă deopotrivă Rusia și Ucraina în aprovizionarea frontului cu soldați, în războiul de peste trei ani și jumătate. Moscova a apelat din ce în ce mai mult la trupe străine - din Coreea de Nord, Orientul Mijlociu și Africa - pe măsură ce lansează asalturi terestre intense și costisitoare.

Iusov a declarat că Ucraina a confirmat identitățile a cel puțin 1.038 de mercenari cubanezi care au semnat contracte cu armata rusă între iunie 2023 și februarie 2024.

Acesta nu oferit detalii despre cum a obținut HUR aceste informații, însă oficialii ucraineni au sugerat ulterior în cadrul briefing-ului, că mulți dintre acești luptători au fost uciși sau capturați.

Vârsta medie a mercenarilor cubanezi ce luptă de partea Rusiei

Vârsta medie a luptătorilor cubanezi este de 35 de ani, iar salariul lor lunar mediu este de 2.000 de dolari, a adăugat oficialul urainean.

„Aceasta este vârsta la care oamenii ar trebui să-și întemeieze familii și să muncească din greu, dar, din păcate, aleg să meargă la război”, a declarat el.

Purtătorul de cuvânt a precizat că Ucraina deține, de asemenea, înregistrări care arată că cel puțin 250 de luptători cubanezi au rămas pe linia frontului chiar și după expirarea contractelor lor.

Iusov a spus că informațiile HUR privind supraviețuirea mercenarilor nu sunt complete, dar a adăugat că datele din prezent arată că un mercenar ce luptă pentru Rusia își găsește de regulă moartea pe câmpul de luptă în termen de 140 până la 150 de zile.

„Este benefic pentru regimul lui Putin să atragă mercenari cubanezi”, a spus Iusov. „Prin urmare, dacă un străin moare, nu există despăgubiri sociale și nicio responsabilitate. Nu există rude în Rusia care să fie nemulțumite de război.”

Liderul rus Vladimir Putin a adoptat mai multe legi noi din 2022 încoace în care sunt prevăzute despăgubirile pentru soldații răniți și familiile celor uciși în război. Deși Kremlinul nu publică oficial date despre aceste cheltuieli, analiștii independenți spun că acestea probabil pun o presiune semnificativă asupra economiei Rusiei.

Are cunoștință guvernul cubanez de aceste recrutări?

Marian Zabloțki, membru al parlamentului ucrainean care a participat la dezbatere, a prezentat mai multe documente care, a spus el, oferă o perspectivă asupra modului în care sunt tratați mercenarii cubanezi, inclusiv o listă cu numele luptătorilor, vârstele, data morții lor și momentul în care au semnat contractele.

Un alt document prezenta o cerere a unei femei cubaneze adresată unui ombudsman rus în care cerea informații despre locul în care află soțul ei, contracte pentru femei cubaneze și dosare judiciare rusești ale unei recrutoare locale care a mărturisit că a ajutat la angajarea a 6.000 până la 7.000 de cubanezi.

„Puteți vedea chiar și de la un singur recrutor confirmat câți mercenari, care numără mii, promit Rusiei”, a spus Zabloțki.

Briefing-ul de miercuri, susținut de aleși republicani din sudul Floridei, a avut scopul de a face presiuni asupra comunității internaționale pentru a impune măsuri punitive guvernului cubanez din cauza legăturileorsale cu Kremlinul.

Atât reprezentanții SUA, cât și oficialii ucraineni au acuzat guvernul Cubei că susține cel puțin implicit efortul de război al Rusiei, prin prisma numărului mare de cetățeni cubanezi care s-au alăturat armatei Moscovei.

Ministerul de Externe al Cubei a declarat în 2023 că a lansat proceduri împotriva unui grup pe care l-a acuzat că trafichează cetățeni pentru a-i recruta pentru război.

Cu toate acestea, cercetătorii care studiază îndeaproape țara au declarat pentru Business Insider în acel an că este puțin probabil ca o rețea de mercenari de amploare să fi putut opera în Cuba fără știrea guvernului.

Europa

