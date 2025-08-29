search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
Atacul asupra sediului British Council din Kiev, „deliberat și bine gândit”, este un „mesaj clar de ostilitate din partea lui Putin”, avertizează experții

Publicat:
Ultima actualizare:

Experții britanici în afaceri externe avertizează că atacul asupra sediului British Council din Kiev este un „mesaj clar de ostilitate din partea lui Putin”, în timp ce speranțele unui armistițiu se risipesc, potrivit Daily Mail Online.

În noaptea de miercuri spre joi, Rusia a fost la doar câteva ore distanță de a ucide lucrători britanici cu un atac dublu cu rachete asupra reprezentanței UE din Kiev și sediului British Council.

Ambele clădiri au fost lovite după ce Rusia a lansat o serie de drone și rachete hipersonice asupra capitalei ucrainene, provocând moartea a cel puțin 19 persoane, dintre care patru copii. Cea mai mică dintre victime are doar doi ani.

În înregistrările dramatice care au surprins atacul se vede o rachetă explodând și lăsând în urmă o minge de foc în jurul orei 5:40 dimineața, urmată 20 de secunde mai târziu, de o a doua rachetă, care a lăsat clădirea „grav avariată”.

„Atacul asupra clădirii British Council a fost un atac deliberat și bine gândit, menit să transmită un mesaj clar de ostilitate din partea regimului Putin. Întrebarea acum este dacă va continua să atace ținte britanice în interiorul și în afara Ucrainei”, a declarat, pentru Daily Mail, fostul deputat britanic conservator Bob Seely, expert în afaceri externe.

Sediul British Council, care oferă cursuri educaționale și programe de limba engleză, este administrat independent, însă primește sponsorizări de la Ministerul de Externe.

Cetățeni britanici care predau la centru sunt recrutați din Marea Britanie, iar mulți dintre ei ar fi fost probabil înăuntru dacă atacul ar fi avut loc doar câteva ore mai târziu, după deschiderea de la ora 9 dimineața.

Atac rusesc în Kiev. FOTO Profimedia
Atac rusesc în Kiev. FOTO Profimedia

Moscova le-a interzis cetățenilor ruși să lucreze cu British Council

În iunie, Rusia a interzis cetățenilor să lucreze cu British Council, susținând că acesta era o fațadă pentru spionii britanici, a raportat Reuters.

O altă clădire ocupată de delegația Uniunii Europene la Kiev a fost, de asemenea, lovită, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, acuzând Moscova de un atac „deliberat” și de „țintirea UE”.

„Rusia încă nu se teme de consecințe”

Premierul britanic Keir Starmer l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că „sabotează” orice speranță de pace, în timp ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a declarat că atacurile arată că „Rusia încă nu se teme de consecințe”.

Niciun angajat al UE nu a fost rănit, însă atacul asupra British Council a făcut o victimă: un agent de pază a suferit răni.

Peste 600 de drone și rachete, inclusiv rachete hipersonice, lansate de Rusia în Ucraina

S-au înregistrat însă vărsări de sânge în tot orașul, Putin lansând 629 de drone și rachete – inclusiv rachete hipersonice – în toată țara, al doilea număr ca mărime din întreg războiul, lăsând în urmă clădiri de apartamente în ruine și cel puțin 19 morți.

Șeful British Council din Ucraina, Colm McGovern, a refuzat să spună dacă crede că instituția sa a fost ținta unui atac deliberat.

„Ceea ce consider că este intenționat sunt atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii educaționale și culturale din Ucraina. British Council este ferm hotărât să continue să sprijine... legăturile educaționale și culturale dintre Ucraina și Marea Britanie”, a  declarat Colm McGovern.

Rusia duce un  război împotriva British Council de mai bine de 17 ani

Rusia poartă un război împotriva British Council de mai bine de 17 ani, notează Daily Mail Online.

La sfârșitul anului 2007, Rusia a cerut închiderea sediilor sale din Sankt Petersburg și Ekaterinburg, invocând motive de evaziune fiscală.

Ulterior, a început o campanie de hărțuire împotriva personalului său rus și britanic, care a dus la arestarea lui Stephen Kinnock, pe atunci șef al biroului Consiliului din Sankt Petersburg, acum deputat al Partidului Laburist.

Citește și: Rusia acuză British Council de spionaj în favoarea Ucrainei

Medvedev, despre British Council: „arma secretă” a ambițiilor Marii Britanii   

Dmitri Medvedev, pe atunci președinte al Rusiei, a exprimat foarte clar opinia Kremlinului cu privire la Consiliu, numindu-l „arma secretă” a ambițiilor Marii Britanii de a-și recâștiga rolul istoric de „stăpână a mărilor”.

„Se știe că structurile finanțate de stat, precum British Council, desfășoară o serie de alte activități care nu sunt atât de mediatizate. Printre altele, acestea sunt implicate în colectarea de informații și desfășurarea de activități de spionaj”, spunea Dmitri Medvedev.

„Organizație nedorită”

În 2018, British Council a fost obligat să-și înceteze complet activitatea în Rusia, iar în iunie 2025, acesta a fost desemnată oficial „organizație nedorită”.

Orice colaborare a rușilor cu Consiliul a devenit ilegală, iar academicienii care colaboraseră anterior cu această instituție au fost anchetați.

Toate acestea se întâmplă în contextul în care Putin continuă să amâne negocierile privind încheierea războiului, în ciuda presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump pentru un armistițiu.

Joi, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că pare clar că nu va avea loc nicio întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky.

În urma atacurilor, UE a convocat ambasadorul Moscovei la Bruxelles

Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a declarat că  „acest lucru arată că Kremlinul nu se va opri de la nimic pentru a teroriza Ucraina, ucigând orbește civili, bărbați, femei și copii, și chiar vizând Uniunea Europeană”.

„Nicio misiune diplomatică nu ar trebui să fie vreodată o țintă”, a avertizat Kaja Kallas.

Mai mulți oficiali ai UE au calificat atacul drept „deliberat”.

În zori, locuitorii și echipele de urgență curățau resturile de pe străzile acoperite cu sticlă spartă și moloz.

„Rusia trebuie să înceteze imediat aceste ucideri și distrugeri fără sens”

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe britanic a descris atacurile rusești din timpul nopții la Kiev drept „scandaloase” și  a condamnat  pagubele provocate clădirilor British Council și misiunii UE din capitala ucraineană.

Citește și: Rușii care susțin examenul internațional de limba engleză pot răspunde penal. British Council, văzută drept organizație indezirabilă

El a precizat că a „explicat clar” ambasadorului rus că astfel de acțiuni „nu vor face decât să întărească hotărârea Regatului Unit și a Occidentului de a sprijini Ucraina”.

„Rusia trebuie să înceteze imediat aceste ucideri și distrugeri fără sens”, declară Ministerul de Externe.

Ministrul de externe (din opoziție), Dame Priti Patel, a declarat că „atacurile josnice ale lui Putin asupra Kievului... subliniază motivul pentru care noi și aliații noștri trebuie să continuăm să acordăm ajutorul militar de care Ucraina are nevoie. Putin încă dorește să subjuge Ucraina”.

Keith Kellogg, trimisul special al domnului Trump pentru Ucraina, a condamnat „atacurile flagrante” care, potrivit lui, „amenință pacea” pe care o urmărește președintele SUA.

Casa Albă a declarat că Donald Trump „este nemulțumit, dar nu este surprins” de atac.

Purtătoarea de cuvânt a președintelui, Karoline Leavitt, a declarat că acesta dorește încheierea războiului, dar a adăugat: „Liderii celor două țări trebuie să dorească și ei încheierea acestuia”.

Imaginile postate online de Zelensky arătau un crater de cinci etaje format într-un bloc de apartamente, care a despicat clădirea în două. 

Europa

