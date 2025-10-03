search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Linia frontului se fragilizează pentru ruși în Ucraina. Explicațiile unui fost membru ar trupelor speciale americane SEAL

Publicat:

Armata rusă întâmpină dificultăți majore în fața contraofensivei ucrainene, în contextul unei serii de atacuri coordonate care afectează infrastructura militară și logistică a Moscovei. Potrivit analiștilor militari, Ucraina a reușit să pătrundă în adâncimea sistemelor defensive rusești, afectând în mod direct capacitatea Kremlinului de a susține efortul de război.

Ucrainenii continuă să lovească rafinăriile rusești/FOTO:X
Ucrainenii continuă să lovească rafinăriile rusești/FOTO:X

Într-un interviu acordat publicației Kyiv Post, fostul lider de escadrilă din cadrul forțelor speciale americane Navy SEAL, Chuck Pfarrer, oferă o evaluare detaliată a situației actuale de pe front, discutând implicațiile acestor evoluții atât pentru Ucraina, cât și pentru stabilitatea regională.

Ofensiva rusă, în impas la Pokrovsk

Pfarrer descrie eșecul recentei ofensive rusești lansate în regiunea Pokrovsk, unde, potrivit acestuia, peste 110.000 de soldați ruși au fost trimiși în luptă, iar majoritatea ar fi fost deja scoși din luptă. El atrage atenția asupra unei breșe rusești care, deși inițial promițătoare, a fost rapid anihilată de forțele ucrainene.

„Această concentrare masivă de trupe rusești a fost risipită fără câștiguri semnificative, iar linia de front rusă se fragmentează în mod vizibil”, afirmă Pfarrer.

Presiune asupra infrastructurii rusești și reacția internațională

În paralel, Ucraina intensifică atacurile asupra obiectivelor strategice aflate pe teritoriul rus – inclusiv rafinării, fabrici de armament și linii de aprovizionare. În același timp, țări europene precum Franța încep să ia măsuri împotriva așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei – o rețea de petroliere care operează în afara normelor internaționale pentru a eluda sancțiunile occidentale.

Recent, petrolierul Pushpa, suspectat de implicare în coordonarea unor zboruri neautorizate de drone deasupra Danemarcei, a fost confiscat de autoritățile franceze în apele teritoriale. Incidentul subliniază implicarea posibilă a acestor nave în operațiuni militare nedeclarate.

Europa, vulnerabilă la intruziuni cu drone

Pfarrer avertizează că multe state europene, inclusiv Danemarca, nu dispun de capacități adecvate de război electronic sau de apărare împotriva dronelor, ceea ce le face vulnerabile la intruziuni. Lipsa unui răspuns coerent din partea NATO ar putea încuraja Moscova să continue aceste tactici de tip „zona gri”.

„Este o metodă clasică de destabilizare. Dronele intră în spațiul aerian, provoacă perturbări majore, iar țările afectate nu au de cele mai multe ori posibilitatea de a răspunde în mod eficient”, explică fostul militar.

Economie în declin, presiune în creștere

Pe măsură ce loviturile asupra rafinăriilor continuă, Rusia începe să resimtă efectele directe: deficite de combustibil, cozi la benzinării și o reducere considerabilă a veniturilor din petrol și gaze – componente care reprezintă aproape jumătate din bugetul statului rus. Potrivit lui Pfarrer, 28 din cele 48 de rafinării mari din Rusia sunt fie scoase din funcțiune, fie afectate sever.

Această presiune economică are efecte tangibile și asupra capacității Moscovei de a susține efortul militar.

Ucraina își concentrează atacurile asupra infrastructurii critice

Ucraina pare să adopte o strategie sistematică de lovire a capacităților logistice și industriale ale Rusiei, cu accent pe fabrici, rafinării și rețele de transport. Pfarrer subliniază că, în timp ce Rusia lovește în mod frecvent infrastructura civilă ucraineană, Ucraina vizează infrastructura strategică, cu impact economic și militar direct.

„În timp ce Rusia bombardează blocuri de locuințe, Ucraina atacă puncte critice din lanțul industrial al Moscovei”, adaugă el.

Perspective: un război al secolului XXI

Potrivit analistului, conflictul din Ucraina redefinește regulile războiului modern. Cu o armată lipsită de flotă navală și de aviație strategică tradițională, Ucraina reușește să obțină rezultate semnificative prin inovație tehnologică și tactică – în special prin utilizarea dronelor.

„Ucraina conduce primul război al secolului XXI. Rusia, în schimb, luptă cu metode învechite. Nu are cum să câștige în aceste condiții”, conchide Pfarrer.

Europa

