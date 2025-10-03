„Ce ne oprește?” Putin a amenințat cu atacuri asupra centralelor nucleare ucrainene

Președintele rus Vladimir Putin a amenințat cu atacuri asupra centralelor nucleare ucrainene în discursul de patru ore ținut joi la grupul de discuții Valdai de la Soci, relatează Kyiv Independent.

Putin a prezentat această potențială acțiune drept un „răspuns în oglindă”, susținând că Ucraina a efectuat atacuri în apropierea Centralei Nucleare din Zaporijie, care se află sub ocupație rusă din martie 2022. El a făcut aceste afirmații fără a furniza vreo dovadă care să-i susțină acuzațiile.

„(Cei din teritoriile controlate de Ucraina) trebuie să înțeleagă că, dacă continuă să joace periculos, au în continuare centrale nucleare funcționale pe teritoriul. Deci, ce ne împiedică să răspundem la fel? Ar trebui să se gândească la asta”, a spus Putin.

Comentariile liderului de la Kremlin vin în contextul în care centrala nucleară de la Zaporijia, cea mai mare centrală nucleară din Europa, a fost deconectată de la rețeaua electrică ucraineană pentru o perioadă record de peste o săptămână, în urma unor pene de curent repetate în cei peste trei ani lu jumătate de război.

Kievul a avertizat asupra unei situații critice la centrala nucleară de la Zaporojie

Președintele Volodimir Zelenski a caracterizat situația de la centrala din Zaporijie ca fiind una „critică”. Generatoare diesel alimentează în prezent centrala nucleară cu energie electrică, dar unul dintre ele s-a defectat deja, a spus el.

Ministrul de externe Andri Sîbiha a avertizat la rândul său joi că Rusia a întrerupt în mod deliberat alimentarea cu energie a centralei din Zaporijie, în timp ce se pregătește să o reconecteze la propriul sistem energetic.

„Fiecare acțiune întreprinsă de Rusia nu este doar un risc letal, ci deschide și calea către o catastrofă”, a spus el.

De partea cealaltă, Putin susține că situația de la centrală este „sub control” și că generatoarele asigură alimentarea necesară cu energie electrică.

Kievul insistă în continuare asupra retragerii forțelor rusești de la centrală și crearea unei zone demilitarizate în jurul instalației, o propunere pe care Rusia a respins-o în repetate rânduri.

Atacurile rusești au amenințat în mod repetat și centralele nucleare situate pe teritoriul controlat de Ucraina.

În februarie, o dronă rusească de tip Shahed a lovit sarcofagul care protejează centrala de la Cernobîl. Acesta a fost avariat, dar deși nu s-au produs scurgeri de radiații, este dificil de reparat.

Moscova își intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice, iar recent o dronă rusească a lovit o instalație energetică din orașul Slavutich, regiunea Kiev, provocând o pană de curent de câteva ore la centrala Nucleară de la Cernobîl.