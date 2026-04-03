Ucraina, gata să sprijine redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Zelenski: „Dacă partenerii noștri sunt gata să acționeze, îi putem sprijini”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a oferit joi să pună la dispoziția țărilor care analizează modalitățile de a menține deschisă Strâmtoarea Ormuz experiența Ucrainei în materie de libertate de navigație în Marea Neagră, relatează Reuters.

În discursul său video de seară, Zelenski a precizat că ministrul de externe, Andrii Sîbiha, a participat la o întâlnire virtuală dedicată redeschiderii Strâmtorii Ormuz, la care au luat parte aproximativ 40 de țări.

„Ucraina dispune de experiență relevantă în ceea ce privește căile navigabile maritime, apărarea și redeschiderea traficului maritim”, a spus Zelenski.

„Dacă partenerii noștri sunt gata să acționeze, vom analiza cum îi putem sprijini, cum putem pune în practică experiența, cunoștințele și potențialul nostru tehnologic”, a adăugat liderul ucrainean, fără a oferi alte detalii.

Forțele ucrainene au dezvoltat tehnologie, inclusiv drone maritime, care le-a permis, în cei patru ani de război, să înregistreze succese notabile împotriva navelor rusești din Marea Neagră și să împiedice Moscova să controleze calea navigabilă.

Președintele Zelenski a efectuat săptămâna trecută un turneu în țările din Orientul Mijlociu pentru a furniza tehnologie de apărare dezvoltată de Ucraina în lupta împotriva dronelor, multe dintre acestea fiind proiectate în Iran. Liderul ucrainean a spus că așteaptă vineri un raport privind progresele înregistrate în această chestiune din partea lui Rustem Umerov, principalul negociator al Ucrainei în discuțiile menite să pună capăt războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei.

Miercuri, Zelenski a declarat că Ucraina cooperează deja cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Iordania și că este, de asemenea, în contact cu Bahrain, Kuweit și Irak. Echipa guvernamentală poartă, de asemenea, discuții privind posibile acorduri cu Turcia și alte state.