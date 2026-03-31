Video Patru ani de la masacrul de la Bucea. Lideri europeni, la Kiev pentru comemorarea victimelor. Oana Țoiu: „Nu ar trebui să se mai repete niciodată”

Se împlinesc patru ani de la masacrul din Bucea, unul dintre cele mai șocante episoade ale războiului din Ucraina. Mai mulți miniștri de Externe din Uniunea Europeană, inclusiv Oana Țoiu, s-au aflat la Kiev pentru a comemora victimele și pentru a-și reafirma sprijinul față de Ucraina.

Și președintele Volodimir Zelenski a adus un omagiu sutelor de civili uciși în timpul ocupației ruse din 2022.

La biserica din Bucea, în apropierea căreia au fost descoperite gropi comune, s-au adunat numeroși oameni pentru a aprinde candele în memoria victimelor. Numele celor uciși sunt inscripționate pe un memorial ridicat în oraș.

Mărturii și bilanțul atrocităților

Peste 400 de cadavre au fost descoperite după ce trupele ucrainene au recucerit orașul, la o lună de la ocuparea acestuia. Trupurile victimelor – bărbați, femei și copii – au fost găsite pe străzi, în locuințe sau în gropi comune, unele prezentând semne de tortură.

Cel mai tânăr dintre cei uciși avea doar un an și jumătate, iar cel mai vârstnic aproximativ 100 de ani.

Oana Țoiu: „Am aprins o lumânare în memoria bărbaților, femeilor și copiilor uciși la Bucea”

Miniștrii de Externe ai statelor membre UE au transmis, la Kiev, o declarație comună prin care și-au reafirmat sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

„Am aprins o lumânare în memoria bărbaților, femeilor și copiilor uciși la Bucea. Ei nu vor fi niciodată uitați. Masacrele de civili, precum cea de la Bucea, nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată și nu ar trebui să se mai repete niciodată. Când Ucraina sângerează, Europa sângerează. Noi, miniștrii de Externe ai UE, am cinstit astăzi memoria vieților nevinovate pierdute în urmă cu patru ani și ne-am reafirmat angajamentul față de justiție, întrucât fiecare atrocitate rămasă nepedepsită alimentează viitoare agresiuni. Bucea reprezintă o tragedie profundă, iar astăzi această comunitate stă mărturie a rezilienței sociale de neclintit a Ucrainei în fața războiului ilegal al Rusiei”, a transmis Oana Țoiu într-un mesaj publicat pe X.

Apel pentru justiție internațională

Ministrul de externe ucrainean a subliniat că atrocitățile de la Bucea nu au mai avut precedent în Europa de la Al Doilea Război Mondial și a cerut înființarea unui tribunal european pentru crimele de agresiune împotriva Ucrainei.

Discuții strategice și mize pentru România

În cadrul vizitei, Oana Țoiu a participat la reuniuni de lucru cu oficiali ucraineni, unde au fost abordate teme legate de securitatea regională, investiții și integrarea europeană.

Oana Țoiu a subliniat importanța proiectelor de infrastructură, precum extinderea rutelor către Cernăuți, dar și necesitatea menținerii securității în zona Marea Neagră, inclusiv prin operațiuni comune de deminare.

„Agenda zilei de astăză a inclus vizita simbolică la Bucea, dar dincolo de asta au fost sesiuni de lucru împreună cu premiera Iulia Zviridenco, am avut alături de noi ministrii a Energiei, ai Apărării, am discutat și despre procesele de integrare treptate. Pentru România asta e o miză foarte importantă, pentru că vorbim de continuarea unor investiții strategice și pentru România”, a transmis Oana Țoiu pentru TVR Info.

Drepturile comunității românești din Ucraina

Un alt subiect discutat a fost educația în limba română. România a obținut un angajament din partea autorităților ucrainene privind recunoașterea oficială a limbii române, inclusiv stabilirea datei de 31 august ca Ziua Limbii Române, similar cu cea din România și Republica Moldova.

Autoritățile române au cerut, de asemenea, menținerea și extinderea accesului la învățământ în limba română pentru copiii din comunitățile istorice.