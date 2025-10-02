Moscova și-a îmbunătățit rachetele pentru a reuși să „păcălească” apărarea antiaeriană ucraineană prin manevre sofisticate

Moscova și-a adaptat rachetele balistice pentru a evita cu succes sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei, inclusiv bateriile americane Patriot, sugerează ultimele atacuri aeriene ale Rusiei, potrivit unor oficiali ucraineni și occidentali.

Bombardamentele din această vară, care au vizat fabricile ucrainene de drone, arată îmbunătățiri ale rachetelor Iskander-M și Kinjal, concepute să execute traiectorii complicate și manevre terminale bruște, evitând interceptorii Patriot. Experții consideră că modificările software, mai degrabă decât hardware-ul, ar fi responsabilul principal pentru eficiența crescută, relatează Financial Times.

Rata de interceptare a scăzut dramatic, de la 37% în august la doar 6% în septembrie, în ciuda unui număr mai mic de lansări. Într-un atac recent, toate cele patru rachete Iskander-M lansate au evitat apărarea antiaeriană și și-au atins țintele.

Patru fabrici de drone din Kiev și împrejurimi au fost grav avariate în această vară, unele proiectile afectând și birourile delegației UE și ale British Council. Ajustările rachetelor au fost posibile prin analiza datelor de interceptare și modificări software, permițând manevre rapide în etapa terminală și scăderea eficienței sistemelor Patriot.

Sistemele Patriot, mobile, au fost afectate de atacuri repetate, unele fiind avariate sau redistribuite, ceea ce reduce arhitectura stratificată a apărării Ucrainei. Personalul instruit pe aceste sisteme a fost și el vizat, inclusiv locotenent-colonelul Denis Sakun, inginer-șef al unei unități de rachete antiaeriene, ucis în decembrie în timp ce încerca să salveze echipamentul Patriot.

Analiștii subliniază că acum sistemele Patriot trebuie să se apere singure împotriva rachetelor rusești sofisticate, în timp ce se confruntă cu amenințările rachetelor rusești, în unele cazuri.