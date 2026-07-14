Tentativă de sabotaj pe calea ferată în Constanța. Mai mulți bolovani au fost puși pe șine. Mecanicul a evitat în ultimul moment accidentul

CFR SA acuză o tentativă de sabotaj feroviar în zona stației Constanța, după ce mecanicul unui tren a observat mai mulți bolovani puși pe calea ferată, în gabaritul liniei. Circulația trenurilor a fost afectată temporar, iar Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată și a început cercetările.

Incidentul s-a produs marți după-amiază, în zona stației CFR Constanța. Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA, mecanicul trenului R 8819, operat de CFR Călători, a semnalat, în jurul orei 14:10, prezența unui obstacol pe calea ferată.

„Tentativă de sabotaj feroviar la Constanţa. La ora 14:10, mecanicul trenului R 8819, operat de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" SA, a semnalat prezenţa unei mărci de siguranţă în gabaritul căii ferate, pe diagonala 23-25, între Constanţa Grupa Tehnică şi intrarea în Staţia CF Constanţa”, a transmis CFR SA într-un comunicat.

Din imaginile publicate de companie reiese că pe linia de cale ferată au fost amplasați mai mulți bolovani, în zona de circulație a trenurilor.

Circulația feroviară, afectată temporar

Trenul se deplasa din Grupa Tehnică spre Stația CF Constanța, pentru gararea la linia 2. Prezența obstacolului a dus la afectarea temporară a circulației pe firul II Constanța - Palas.

CFR SA a anunțat că Poliția Transporturi Feroviare a fost informată, iar un echipaj s-a deplasat la fața locului pentru verificări.

„La ora 14:35, obiectul a fost îndepărtat, iar gabaritul căii ferate a fost eliberat”, au precizat reprezentanții companiei.

CFR avertizează asupra pericolului

Compania explică faptul că o marcă de siguranță este un element al infrastructurii feroviare care stabilește limita până la care materialul rulant poate staționa fără să afecteze circulația pe o linie alăturată.

Potrivit CFR SA, amplasarea unui astfel de obstacol în gabaritul de circulație putea avea consecințe grave asupra siguranței feroviare.

„CFR SA condamnă ferm orice comportament care poate afecta infrastructura feroviară şi siguranţa circulaţiei trenurilor. Circumstanţele producerii incidentului şi responsabilitatea persoanelor implicate urmează să fie stabilite de instituţiile competente”, a transmis compania.

Reprezentanții CFR SA reamintesc că accesul persoanelor neautorizate în zona de siguranță a infrastructurii feroviare este interzis, iar astfel de acțiuni pot pune în pericol viața călătorilor și a personalului feroviar.