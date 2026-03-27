Româncă împușcată în abdomen de bătrânul pe care îl îngrijea la Milano

O româncă în vârstă de 45 de ani, care lucra ca badantă în Milano, a fost împușcată în abdomen de bătrânul pe care îl supraveghea, potrivit milanotoday.it.

Femeia a fost transportată de urgență la spitalul Humanitas din Rozzano, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Deși a ajuns în stare gravă, medicii au precizat că viața ei nu a fost pusă în pericol.

Incidentul s-a produs după ce între cei doi ar fi izbucnit o ceartă. Poliția italiană investighează pentru a stabili dacă focul a fost tras intenționat sau dacă arma s-a descărcat accidental. Victima a fost preluată de echipaje medicale și polițiști la fața locului, iar anchetatorii continuă investigațiile.

Bătrânul în vârstă de 92 de ani nu este la prima abatere, el fiind implicat, în trecut, într-un incident de incendiere a unui bar.