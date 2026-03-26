Răzbunare după o despărțire: doi bărbați reținuți după ce au incendiat rulota unei femei din Mizil

Un bărbat și un adolescent de 16 ani din județul Teleorman au fost reținuți de polițiștii din Prahova, după ce au incendiat o rulotă care aparținea unei femei din Mizil. Anchetatorii spun că gestul a fost unul de răzbunare, după ce femeia s-a despărțit de partenerul său, rudă cu suspecții.

Ancheta a început în urmă cu aproximativ o săptămână, când rulota amplasată pe un teren din Mizil a fost cuprinsă de flăcări, inițial fără o cauză clară. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că incendiul a fost provocat intenționat, principalii suspecți fiind un bărbat și doi adolescenți, de 15 și 16 ani, din Teleorman.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în noaptea de 17/18 martie 2026, pe fondul unui conflict interpersonal, persoanele cercetate s-ar fi deplasat pe raza orașului Mizil, unde ar fi pătruns fără drept în curtea unui imobil, provocând ulterior incendierea unui bun prin utilizarea de substanțe inflamabile”, au transmis reprezentanții Poliția Română.

Pentru documentarea cazului, în data de 26 martie, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare în județul Teleorman, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova. În urma descinderilor, au fost ridicate mai multe probe considerate relevante pentru anchetă.

Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, totul ar fi pornit de la despărțirea dintre un bărbat de 70 de ani din Videle și femeia de 40 de ani din Prahova. Rudele bărbatului ar fi decis să se răzbune, incendiind rulota acesteia.

Bărbatul și adolescentul de 16 ani au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați procurorilor, care vor decide dacă vor fi dispuse alte măsuri preventive în acest caz.