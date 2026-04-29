Român acuzat în Italia de hărțuire și amenințări repetate la adresa unei colege de muncă. „Mă duc la biserică să pun lumânări pentru moartea ta”

Parchetul din Perugia a cerut trimiterea în judecată a unui român de 42 de ani, acuzat de hărțuire și comportamente de tip stalking față de o colegă de muncă, potrivit presei locale.

Potrivit acuzațiilor, femeia a reclamat că a fost supusă în mod repetat unor episoade de amenințări, agresiuni verbale și intimidări, într-un context care ar fi generat o stare constantă de teamă și anxietate. În actele de acuzare se arată că faptele au fost comise „prin acte de agresiune verbală, hărțuire și amenințări repetate”, având ca efect „o stare persistentă și gravă de anxietate și teamă, cu modificarea consecventă a obiceiurilor sale de viață”, potrivit umbria24.it.

Femeia ar fi fost nevoită să își modifice complet rutina zilnică, schimbând orele de deplasare și traseele, inclusiv folosirea mașinii personale pentru a evita întâlnirile cu suspectul. Faptele s-ar fi petrecut în zona Città di Castello.

Amenințări repetate și mesaje de intimidare

Anchetatorii susțin că bărbatul și-ar fi insultat și amenințat în mod constant colega, inclusiv în timpul programului de lucru, folosind expresii jignitoare și comportamente agresive.

În mai multe situații, acesta ar fi amenințat că îi va distruge mașina și că „mai devreme sau mai târziu o va face să plângă”. De asemenea, sunt menționate episoade în care ar fi făcut referiri la familia victimei, spunând că îi cunoaște obiceiurile fiicei acesteia și programul zilnic.

Parchetul mai reține existența unor mesaje repetate de denigrare și intimidare, inclusiv amenințări adresate și soțului femeii.

Printre elementele invocate în dosar se află și presupusa prezență frecventă a bărbatului în apropierea locuinței victimei, unde ar fi verificat în mod repetat dacă autoturismul acesteia este parcat.

În unele cazuri, ar fi existat și tentative de agresiune în timpul programului de lucru, oprite doar prin intervenția altor persoane.

Anchetatorii notează și afirmații cu caracter amenințător, precum: „într-o zi roata se întoarce și pentru tine” sau „mă duc la biserică să pun lumânări pentru moartea ta”.

Potrivit Parchetului, comportamentele descrise ar fi creat un climat de presiune psihologică intensă, determinând victima să își schimbe semnificativ stilul de viață pentru a evita contactul cu suspectul. Cazul urmează să fie analizat de instanță, care va decide dacă se dispune trimiterea în judecată.