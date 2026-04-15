Diana Buzoianu anunță extinderea sancțiunilor pentru hărțuirea sexuală: „Siguranță pentru victime. Normalitate”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat miercuri seară că proiectul de lege pe care l-a depus în Parlament, care vizează sancționarea hărțuirii sexuale și în afara relațiilor de muncă, a primit aviz favorabil din partea Consiliul Economic și Social.

„Proiectul de lege pe care l-am depus în Parlament, privind sancționarea hărțuirii sexuale și când nu este în cadrul unei relații de muncă a primit azi aviz favorabil de la Consiliul Economic și Social! Din 40 de voturi: 39 pentru, un vot contra. Le mulțumesc membrilor din CES pentru votul de azi!”, a transmis aceasta.

Ce prevede proiectul

Inițiativa legislativă propune modificarea Codului penal, astfel încât hărțuirea sexuală să fie pedepsită indiferent de contextul în care are loc, nu doar în relațiile de muncă.

„Modificarea Codului penal astfel încât hărțuirea sexuală să fie sancționată indiferent în ce context se întâmplă, nu doar în relații de muncă. Dacă fapta a fost comisă în cadrul unei relații de muncă sau similare, atunci asta trebuie să fie agravantă”, a mai scris aceasta.

Proiectul introduce și extinderea răspunderii penale în situațiile în care sunt cerute favoruri sexuale, chiar dacă fapta nu este repetată, dar implică presiuni asupra victimei.

„Totodată, chiar dacă fapta nu are un caracter repetat, proiectul de lege propune extinderea răspunderii penale și pentru fapta de a pretinde favoruri de natură sexuală dacă a fost utilizată orice formă de presiune asupra victimei și e de natură să-i producă acesteia o stare de temere, într-una din situațiile următoare:

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

b) fapta a fost comisă de către un membru al familiei sau de către o persoană care conviețuiește cu victima;

c) victima se află într-o stare de vulnerabilitate vădită, datorată vârstei, bolii, unui handicap fizic sau psihic, sarcinii sau unei situaţii de dependenţă;

d) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună”, a mai scris aceasta.

Ministra a subliniat că scopul proiectului este creșterea protecției pentru victimele hărțuirii sexuale, indiferent de mediul în care aceasta are loc.

„Pe scurt, siguranță pentru victime. Normalitate”, a mai transmis Diana Buzoianu.

Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament, iar dacă va fi adoptat, ar aduce modificări importante în legislația penală privind infracțiunile de natură sexuală.