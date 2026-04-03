Lovitură în instanță pentru Blake Lively: Acuzațiile de hărțuire ale actriței împotriva actorului Justin Baldoni, respinse de judecător

Un judecător federal din Manhattan a respins o parte dintre acuzațiile de hărțuire și defăimare formulate de actrița americană Blake Lively împotriva actorului și regizorului Justin Baldoni, partenerul său din filmul „It Ends with Us”. Decizia nu vizează însă fondul cazului, iar procesul continuă pe alte capete de acuzare.

Judecătorul Lewis Liman a decis joi respingerea acuzațiilor de defăimare și conspirație invocate de actrița în vârstă de 38 de ani, cunoscută din serialul „Gossip Girl”, împotriva lui Justin Baldoni, în vârstă de 42 de ani, potrivit Agerpres.

Instanța a precizat că motivele sunt strict de natură juridică și nu reflectă o evaluare a faptelor reclamate. Mai exact, legea federală invocată de Blake Lively oferă protecție angajaților, dar nu se aplică prestatorilor independenți – statut pe care actrița l-a avut în timpul filmărilor.

În același timp, judecătorul a decis că alte acuzații aduse lui Justin Baldoni, inclusiv cele privind presupuse represalii și încălcarea contractului, rămân valabile. Acestea urmează să fie analizate în cadrul unui proces programat pentru 18 mai.

Ce susține actrița

Blake Lively l-a acționat în judecată pe actor și pe producătorul acestuia, acuzând un comportament neadecvat pe platourile de filmare ale producției „It Ends with Us”, o comedie romantică inspirată din romanul scris de Colleen Hoover și devenită unul dintre cele mai mari succese de box office din 2024.

În plângere, actrița susține că Justin Baldoni ar fi făcut remarci nepotrivite despre viața sa sexuală și ar fi încercat să modifice filmul pentru a include scene de sex „care nu apăreau în scenariul original și nu fuseseră aprobate”.

De asemenea, aceasta îl acuză că ar fi orchestrat o campanie menită „să-i distrugă reputația”.

Contraacuzații respinse anterior

La rândul său, Justin Baldoni, alături de studioul Wayfarer, a încercat anterior să-i acționeze în judecată pe Blake Lively și pe soțul acesteia, actorul Ryan Reynolds, pentru extorcare și defăimare. Aceste acuzații au fost însă respinse anul trecut de același judecător.

Studioul Wayfarer a negat toate acuzațiile, susținând că nici compania, nici conducerea sau echipa sa de comunicare „nu au întreprins nici cea mai mică acțiune de represalii” împotriva actriței.