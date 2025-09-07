Roman Abramovici, investigat în Jersey pentru corupție și spălare de bani. Documente bancare elvețiene, puse la dispoziția procurorilor

Autoritățile din Jersey, un paradis fiscal din Canalul Mânecii, au demarat o anchetă penală împotriva miliardarului rus Roman Abramovici, fostul patron al clubului Chelsea FC, pe fondul unor acuzații de corupție și spălare de bani legate de sursa averii sale, dobândite în anii haotici ai privatizărilor din Rusia post-sovietică. Dezvăluirea apare în documente judiciare făcute publice recent de un tribunal penal din Elveția, relatează The Guardian.

Instanța elvețiană a decis să furnizeze autorităților din Jersey accesul la o serie de informații privind conturile bancare elvețiene controlate, direct sau indirect, de companii asociate lui Abramovici. Potrivit hotărârii, procurorul general din Jersey a oferit suficiente dovezi pentru a justifica transferul documentelor bancare, deși avocații companiilor implicate au încercat să blocheze accesul.

În centrul anchetei: vânzarea companiei Sibneft și posibile încălcări ale regimului sancțiunilor

Ancheta penală vizează două aspecte distincte. Primul este legat de vânzarea companiei petroliere Sibneft către guvernul rus în 2005, pentru suma de 13 miliarde de dolari. Procurorii din Jersey suspectează că Abramovici ar fi recurs la acte de corupție în anii 1990 pentru a obține controlul asupra companiei și a-și proteja interesele economice, practici cunoscute în jargonul rus sub termenul „krișa” – o formă de protecție informală oferită de rețele de influență.

Al doilea element investigat este legat de posibile încălcări ale sancțiunilor internaționale impuse după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022. Mai precis, se urmărește dacă firme afiliate oligarhului au continuat să transfere active sau să desfășoare operațiuni financiare în ciuda includerii acestuia pe lista neagră a autorităților din Jersey, începând cu data de 10 martie 2022.

Jersey, teritoriu britanic cu autonomie fiscală, a înghețat atunci active în valoare de peste 7 miliarde de dolari, suspectate că ar fi legate de Abramovici. Acesta este considerat, de autoritățile britanice, „un oligarh apropiat de regimul Putin”, ceea ce a justificat măsurile restrictive aplicate în regim de urgență.

Rețele offshore, conturi în Elveția și o avere greu de urmărit

Schema financiară aflată în vizorul anchetatorilor este una complexă, implicând rețele de companii offshore, trusturi și bănci elvețiene. Potrivit instanței elvețiene, „miliarde de dolari au fost transferate transnațional prin diverse entități, fără o justificare economică clară”, iar acest lucru „poate împiedica identificarea, localizarea și confiscarea bunurilor”.

Cu toate acestea, judecătorii au precizat că originea legală sau ilegală a fondurilor va trebui stabilită în cadrul procesului penal din Jersey, în cazul în care acesta va avansa. Până în prezent, Abramovici nu a fost pus oficial sub acuzare.

Reacțiile avocatului lui Abramovici și semnele de întrebare rămase

Un purtător de cuvânt al procurorului general din Jersey a declarat că nu poate comenta investigații aflate în desfășurare. La rândul lor, avocații elvețieni care reprezintă companiile implicate au susținut că ancheta ar avea un caracter „motivat politic” și au cerut explicații privind momentul deschiderii procedurii – în 2022 – deși presupusele fapte de corupție ar data din anii ’90.

Într-un comunicat remis presei, reprezentanții legali ai lui Abramovici au negat orice implicare în activități criminale: „Orice sugestie că domnul Abramovici ar fi implicat în activități ilegale este falsă. Nu au fost formulate acuzații împotriva clientului nostru, iar instanțele din Jersey au confirmat că nu există în prezent proceduri penale împotriva sa.”

Un trecut controversat, o avere provenită din tranziția rusească

Originar din nordul înghețat al Rusiei, orfan crescut în Komi, Roman Abramovici a urcat rapid în ierarhia economică a anilor 1990, de la mecanic auto la mogul al industriei petroliere. Privatizarea companiei Sibneft i-a oferit oportunitatea de a-și construi o avere estimată la zeci de miliarde de dolari, bani pe care i-a reinvestit ulterior în active globale – de la clubul Chelsea FC, la fonduri speculative, reședințe de lux și artă contemporană europeană.

O parte din circumstanțele în care a obținut controlul asupra Sibneft a fost deja analizată într-un proces de notorietate în instanțele britanice. În 2012, omul de afaceri Boris Berezovski l-a acuzat pe Abramovici că i-ar fi promis o parte din companie. Abramovici a recunoscut atunci că i-a plătit sume uriașe lui Berezovski pentru „protecție”, însă a negat existența unui parteneriat formal. Judecătoarea a dat câștig de cauză lui Abramovici.

O investigație în evoluție, cu mize geopolitice

Ancheta penală din Jersey, susținută prin cooperare judiciară internațională cu Elveția, readuce în prim-plan tema oligarhilor ruși și a fluxurilor financiare obscure care au marcat tranziția post-sovietică. Ea ridică, totodată, întrebări esențiale legate de aplicarea regimurilor de sancțiuni, transparența jurisdicțiilor offshore și eficiența luptei împotriva criminalității financiare la nivel european.

Deocamdată, procedurile sunt în faza preliminară. Dar cazul Abramovici – în care trecutul, politica și marile finanțe internaționale se întâlnesc – rămâne de urmărit cu atenție.