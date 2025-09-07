search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Roman Abramovici, investigat în Jersey pentru corupție și spălare de bani. Documente bancare elvețiene, puse la dispoziția procurorilor

0
0
Publicat:

Autoritățile din Jersey, un paradis fiscal din Canalul Mânecii, au demarat o anchetă penală împotriva miliardarului rus Roman Abramovici, fostul patron al clubului Chelsea FC, pe fondul unor acuzații de corupție și spălare de bani legate de sursa averii sale, dobândite în anii haotici ai privatizărilor din Rusia post-sovietică. Dezvăluirea apare în documente judiciare făcute publice recent de un tribunal penal din Elveția, relatează The Guardian.

Roman Abramovici, o avere provenită din tranziția rusească/FOTO:Arhiva
Roman Abramovici, o avere provenită din tranziția rusească/FOTO:Arhiva

Instanța elvețiană a decis să furnizeze autorităților din Jersey accesul la o serie de informații privind conturile bancare elvețiene controlate, direct sau indirect, de companii asociate lui Abramovici. Potrivit hotărârii, procurorul general din Jersey a oferit suficiente dovezi pentru a justifica transferul documentelor bancare, deși avocații companiilor implicate au încercat să blocheze accesul.

În centrul anchetei: vânzarea companiei Sibneft și posibile încălcări ale regimului sancțiunilor

Ancheta penală vizează două aspecte distincte. Primul este legat de vânzarea companiei petroliere Sibneft către guvernul rus în 2005, pentru suma de 13 miliarde de dolari. Procurorii din Jersey suspectează că Abramovici ar fi recurs la acte de corupție în anii 1990 pentru a obține controlul asupra companiei și a-și proteja interesele economice, practici cunoscute în jargonul rus sub termenul „krișa” – o formă de protecție informală oferită de rețele de influență.

Al doilea element investigat este legat de posibile încălcări ale sancțiunilor internaționale impuse după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022. Mai precis, se urmărește dacă firme afiliate oligarhului au continuat să transfere active sau să desfășoare operațiuni financiare în ciuda includerii acestuia pe lista neagră a autorităților din Jersey, începând cu data de 10 martie 2022.

Jersey, teritoriu britanic cu autonomie fiscală, a înghețat atunci active în valoare de peste 7 miliarde de dolari, suspectate că ar fi legate de Abramovici. Acesta este considerat, de autoritățile britanice, „un oligarh apropiat de regimul Putin”, ceea ce a justificat măsurile restrictive aplicate în regim de urgență.

Rețele offshore, conturi în Elveția și o avere greu de urmărit

Schema financiară aflată în vizorul anchetatorilor este una complexă, implicând rețele de companii offshore, trusturi și bănci elvețiene. Potrivit instanței elvețiene, „miliarde de dolari au fost transferate transnațional prin diverse entități, fără o justificare economică clară”, iar acest lucru „poate împiedica identificarea, localizarea și confiscarea bunurilor”.

Cu toate acestea, judecătorii au precizat că originea legală sau ilegală a fondurilor va trebui stabilită în cadrul procesului penal din Jersey, în cazul în care acesta va avansa. Până în prezent, Abramovici nu a fost pus oficial sub acuzare.

Reacțiile avocatului lui Abramovici și semnele de întrebare rămase

Un purtător de cuvânt al procurorului general din Jersey a declarat că nu poate comenta investigații aflate în desfășurare. La rândul lor, avocații elvețieni care reprezintă companiile implicate au susținut că ancheta ar avea un caracter „motivat politic” și au cerut explicații privind momentul deschiderii procedurii – în 2022 – deși presupusele fapte de corupție ar data din anii ’90.

Într-un comunicat remis presei, reprezentanții legali ai lui Abramovici au negat orice implicare în activități criminale: „Orice sugestie că domnul Abramovici ar fi implicat în activități ilegale este falsă. Nu au fost formulate acuzații împotriva clientului nostru, iar instanțele din Jersey au confirmat că nu există în prezent proceduri penale împotriva sa.”

Un trecut controversat, o avere provenită din tranziția rusească

Originar din nordul înghețat al Rusiei, orfan crescut în Komi, Roman Abramovici a urcat rapid în ierarhia economică a anilor 1990, de la mecanic auto la mogul al industriei petroliere. Privatizarea companiei Sibneft i-a oferit oportunitatea de a-și construi o avere estimată la zeci de miliarde de dolari, bani pe care i-a reinvestit ulterior în active globale – de la clubul Chelsea FC, la fonduri speculative, reședințe de lux și artă contemporană europeană.

O parte din circumstanțele în care a obținut controlul asupra Sibneft a fost deja analizată într-un proces de notorietate în instanțele britanice. În 2012, omul de afaceri Boris Berezovski l-a acuzat pe Abramovici că i-ar fi promis o parte din companie. Abramovici a recunoscut atunci că i-a plătit sume uriașe lui Berezovski pentru „protecție”, însă a negat existența unui parteneriat formal. Judecătoarea a dat câștig de cauză lui Abramovici.

O investigație în evoluție, cu mize geopolitice

Ancheta penală din Jersey, susținută prin cooperare judiciară internațională cu Elveția, readuce în prim-plan tema oligarhilor ruși și a fluxurilor financiare obscure care au marcat tranziția post-sovietică. Ea ridică, totodată, întrebări esențiale legate de aplicarea regimurilor de sancțiuni, transparența jurisdicțiilor offshore și eficiența luptei împotriva criminalității financiare la nivel european.

Deocamdată, procedurile sunt în faza preliminară. Dar cazul Abramovici – în care trecutul, politica și marile finanțe internaționale se întâlnesc – rămâne de urmărit cu atenție.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
digi24.ro
image
Armata belgiană, gata să intervină pe străzile din Bruxelles într-o mare luptă. Situația din oraș este „catastrofală”
stirileprotv.ro
image
Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în septembrie 2025. Suma este uriașă!
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Reacție surpriză după dezastrul din România – Canada: „Mai bine decât să fie 3-0 pentru noi”
fanatik.ro
image
VIDEO O mașină a căzut de pe pasajul Berceni și a luat foc. Șoferul a murit carbonizat
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Neverosimil: a căzut inconștient după ce a ridicat 450 de kilograme, dar ce s-a întâmplat în spatele lui a produs revoltă
digisport.ro
image
VIDEO Industria aeronautică rusă marchează un moment istoric: SJ-100, zbor complet cu motoare 100% autohtone
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
observatornews.ro
image
Un copil de doar 10 ani a murit după ce a plâns timp de 10 ore. Ce avea micuțul în sânge
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
prosport.ro
image
Ce informații cere ANAF despre petrecerile de nuntă și botez din 2025
playtech.ro
image
Care este mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Deși e milionar și a mâncat la cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat românesc ocupă locul 1 în topul preferințelor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: ”Au bătut palma cu Zinedine Zidane”
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
De astăzi, 7 septembrie, reguli noi pe șosele și sancțiuni pentru depășirea vitezei medii pentru șoferi, inclusiv....
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Ireal! Cabiria Morgenstern i-a dăruit un copil unui bărbat care ar putea să-i fie bunic! Este un celebru actor
romaniatv.net
image
Cheltuieli în plus pentru cei care stau la bloc. Cum se calculează costurile în funcție de etaj
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele mai ciudate superstiții legate de luna plină din lume
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Andreea Raicu, episod neplăcut cu fostul ei iubit din tinerețe! „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
image
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
click.ro
Prințul Hisahito al Japoniei și a celebrat majoratul profimedia 1034617898 jpg
Imagini istorice la Palatul imperial din Tokyo. Prințul Hisahito al Japoniei și-a celebrat majoratul
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sfeclă roșie la borcan. Rețetă simplă și gustoasă pentru iarnă
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
O prințesă în extaz! Kate Middleton a apărut separat de Prințul William, fanii regali fiind surprinși de gesturile ei

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică