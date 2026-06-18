Rheinmetall va colabora cu un grup american din domeniul sateliților pentru a consolida capacitățile de informații ale Germaniei

Compania germană din domeniul apărării Rheinmetall și furnizorul american de imagini satelitare Vantor au semnat un memorandum de înțelegere pentru crearea unei companii mixte. Proiectul își propune să consolideze capacitățile strategice de informații ale Germaniei și ale altor state europene.

Potrivit reprezentanților Vantor, parteneriatul va oferi forțelor armate germane „control suveran” asupra datelor colectate. Clienții europeni vor putea coordona direct constelația de sateliți a companiei americane și vor avea acces la software-ul Raptor, o tehnologie care permite ghidarea și navigarea dronelor în zonele unde semnalul GPS este bruiat sau absent.

Directorul executiv al Rheinmetall, Armin Papperger, a declarat că această cooperare „pune bazele unei capacități europene independente în domeniul informațiilor geospațiale”. Înainte de oficializarea acordului, consorțiul german a solicitat garanții ferme că toate drepturile de proprietate intelectuală vor rămâne pe teritoriul Europei.

Mizele comerciale și extinderea Rheinmetall

Compania germană intenționează să folosească acest parteneriat pentru a participa la licitația aferentă programului de informații satelitare Spock 2. Contractul precedent, Spock 1, implementat de Rheinmetall împreună cu compania finlandeză Iceye, are o valoare estimată la 2,7 miliarde de euro.

Recent, Rheinmetall a lansat o inițiativă comună cu firma OHB din Bremen pentru a dezvolta o alternativă militară la rețeaua Starlink, destinată armatei germane.

Pe lângă sectorul spațial, grupul german își diversifică rapid alianțele internaționale. Acesta colaborează cu start-up-ul olandez Destinus pentru producția de rachete cu rază lungă de acțiune și cu firma sud-coreeană LIG Defense & Aerospace în domeniul apărării antiaeriene.

Contextul sensibil din jurul companiei Vantor

Compania Vantor, cunoscută anterior sub numele de Maxar Technologies, a fost implicată anul trecut într-o controversă majoră. Decizia administrației Trump de a restricționa accesul Ucrainei la datele colectate de SUA a lăsat temporar armata ucraineană fără imagini satelitare esențiale de pe front.

Acest incident a relansat dezbaterile globale privind existența unui „mecanism de oprire de urgență” controlat de Washington pentru tehnologiile militare de export. O astfel de pârghie ar permite Statelor Unite să blocheze accesul aliaților la armament și date strategice în timpul unui conflict armat, un risc pe care statele europene încearcă în prezent să îl elimine prin dezvoltarea propriilor tehnologii suverane.