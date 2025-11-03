search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Regretul fostului rege Juan Carlos I al Spaniei despre legătura cu amanta sa: „Mi-a pătat reputația”

0
0
Publicat:

 Juan Carlos de Borbón, rege al Spaniei între 1975 și 2014, își promovează memoriile controversate în Franța, în timpul unei vizite în Spania.

Juan Carlos I și Corinna Larsen FOTO: Adevărul (arhivă)
Juan Carlos I și Corinna Larsen FOTO: Adevărul (arhivă)

Regele emerit Juan Carlos I a acordat interviuri mai multor instituții media franceze, cu doar câteva zile înainte de publicarea pe 5 noiembrie a volumului „Reconciliere”, memoriile pe care le scrie de ani de zile la Abu Dhabi împreună cu autorul Laurence Debray. Regele emerit aterizează miercuri la Vitoria, înainte de a călători la Lisabona și apoi la Vigo, de unde va merge, ca de obicei, la Sanxenxo pentru a participa la o regată, scrie Mediafax.

Primul interviu acordat de fostul rege publicației Le Figaro, publicat marți seară, a lăsat multe întrebări fără răspuns despre aspectele cheie ale celor aproape patru decenii ale sale pe tron. Unele dintre acestea încep acum să primească răspuns în articole publicate de publicații franceze, inclusiv Le Monde, Point de Vue și Paris Match .

Juan Carlos I povestește cum se vede pe sine ca un om care nu a fost niciodată stăpân pe propriul destin.

„Chiar și astăzi trebuie să mă conformez dorințelor Casei Regale și ale actualului Guvern. În cele din urmă, viața mea a fost dictată de cerințele Spaniei și ale tronului. Am dat libertate poporului spaniol prin instaurarea democrației, dar nu am putut niciodată să mă bucur de această libertate pentru mine. Acum, că fiul meu [Regele Felipe al VI-lea] mi-a întors spatele din datorie, acum că presupușii mei prieteni au dispărut, îmi dau seama că nu am fost niciodată liber”, se lamentează el într-unul dintre fragmentele publicate de Point de Vue, scrie El Pais.

În această carte, din care publicațiile Le Point și Le Figaro au prezentat câteva fragmente în avanpremieră, regele emerit al Spaniei evocă relația sa cu fosta amantă, Corinna Larsen. Aceasta este o femeie de afaceri germană cu care a trăit o idilă între 2004 și 2009. „Această relație a fost o greșeală pe care o regret amarnic”, mărturisește el în memoriile sale.

„Poate părea o poveste banală – mulți bărbați și femei au fost orbiți până în punctul în care nu mai vedeau evidențele. Pentru mine, însă, a avut un impact devastator asupra domniei mele și asupra vieții de familie”, a declarat fostul rege al Spaniei. El a adăugat: „A erodat armonia și stabilitatea acestor două aspecte esențiale ale existenței mele, conducându-mă în cele din urmă la decizia dificilă de a părăsi Spania.” De altfel, el s-a exilat de câțiva ani în Abu Dhabi. Potrivit propriilor sale declarații, relația cu Corinna Larsen „mi-a pătat reputația în ochii spaniolilor.”

Juan Carlos a dat-o în judecată pe fosta amantă Corinna Larsen

În aprilie anul trecut, fostul monarh s-a declarat furios pe una dintre fostele sale amante, Corinna Larsen, împotriva căreia a depus plângere, potrivit ziarului El Economista. Luis Pliego, directorul revistei Lecturas, a explicat în emisiunea TardeAR de la postul Telecinco că fostul rege al Spaniei a dat-o în judecată pe Corinna Larsen „pentru jignirea adusă onoarei, pe motiv că tot ceea ce a spus ea în interviuri, podcasturi și documentare nu a fost dovedit”.

În fața acestei plângeri, Corinna Larsen a reacționat calm și fără semne de îngrijorare, a relatat jurnalistul Eduardo Inda în emisiunea „El programa de Ana Rosa”.

„Mențin un contact regulat cu Corinna. Procesul intentat de Juan Carlos în Elveția are aceleași șanse de succes ca și cel intentat împotriva lui Revilla (fostul președinte al regiunii Cantabria)”, a declarat el, adăugând: „A numi un evazionist fiscal «evazionist fiscal», adică a spune adevărul, nu reprezintă o calomnie.”

Abdicarea lui Juan Carlos I și relația cu Corinna Larsen

După abdicarea din 2014, presa internațională a dezvăluit că fostul rege ar fi primit peste 100 de milioane de dolari din partea Arabiei Saudite, bani virați într-un cont secret din Elveția. Se presupune că suma ar fi fost o comisionare neoficială pentru atribuirea contractului de construcție a unei linii de tren de mare viteză în Arabia Saudită. Procurorii elvețieni și spanioli au deschis anchete, dar au fost ulterior închise, din cauza imunității regale și a prescripției faptelor.

Juan Carlos a avut o relație extraconjugală cu Corinna zu Sayn-Wittgenstein (născută Larsen), o femeie de afaceri germano-daneză, între 2004 și 2009. Relația a devenit publică după ce ea a fost implicată în investigațiile privind conturile sale secrete. Corinna a susținut că regele i-ar fi transferat milioane de euro „cadou”, iar ulterior a acuzat că a fost hărțuită de serviciile secrete spaniole.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj la comanda PNL: Scor strâns între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Cum se poziționează Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu
digi24.ro
image
Amalia Bellantoni și soțul ei au fost reținuți. Sunt acuzați de vecini că i-au bătut și le-au luat telefoanele
stirileprotv.ro
image
Locul de muncă pe care se bat tinerii. SALARIUL poate ajunge la 7000 de lei lunar
gandul.ro
image
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
mediafax.ro
image
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
fanatik.ro
image
Caz tulburător de hărțuire la un liceu din Fetești: o elevă cu handicap a ajuns la spital, abuzată ani în șir de două adolescente. „Cu atât mai mult, ar fi trebuit s-o trateze cu multă grijă”
libertatea.ro
image
Fostă membră SOS, reținută împreună cu soțul ei după ce ar fi agresat doi vecini în vârstă, apoi le-ar fi confiscat telefoanele
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Milionarul român fugit din țară divorțează, după 7 ani de căsnicie. Ce avere are și unde se află acum
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
antena3.ro
image
Prognoză meteo 3 - 16 noiembrie 2025. Ultima zi cu temperaturi ridicate. De marţi revin ploile şi frigul
observatornews.ro
image
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
cancan.ro
image
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
prosport.ro
image
Ce obligații ai dacă închiriezi un apartament prin Airbnb. Ce verifică ANAF în 2026
playtech.ro
image
Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută. „Dacă ai de gând să faci asta, nu-mi scrie”. Foto
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce și-a făcut cont pe o aplicație de dating
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Bani în plus pentru pensionari! Suma intră direct pe card. Cine se bucură de ajutor înainte de Crăciun
kanald.ro
image
Copiii născuți din mame care au avut COVID-19 în timpul sarcinii au risc de autism și...
playtech.ro
image
„Am niște probleme foarte mari. Roagă-te pentru mine” Conversațiile făcute publice de Daniel Balaș, bunul prieten al Ștefaniei Szabo! Ceea ce se întâmpla în viața regretatei doctorițe este de-a dreptul CUTREMURĂTOR. Abia acum iese adevărul la iveală
wowbiz.ro
image
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Calculele care dau totul peste cap! Ce pensie primești după 40 de ani de muncă
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Călin Georgescu consideră alegerile din București ilegitime. Mesaj pentru suveraniști, AUR, POT și Anca Alexandrescu: „Lupii nu se vând pentru un os mai mare”
actualitate.net
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
click.ro
image
Gelozia l-a costat relația! Bursucu, despre despărțirea de soția sa, Andreea: „Nu e de glumă”. Cum a convins-o să-i mai dea o șansă
click.ro
image
Totul despre scandalul lui Călin Geambașu cu mama fiului său, care-l acuzase de 10 infracțiuni grave: „Am luptat cu copilul în brațe!”. În ce relații a rămas cu femeia care i-a distrus căsnicia?
click.ro
Jennifer Aniston cu iubitul png
Gata, este oficial! Jennifer Aniston recunoaște public că are o relație amoroasă cu Jim Curtis
okmagazine.ro
Kim Kardashian foto Instagram jpg
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?
clickpentrufemei.ro
Coloniști macedoneni în Cadrilater, lângă Bazargic, actualul oraș Dobrici din Bulgaria (© iMAGO Romaniae)
Istoria mai puțin cunoscută a coloniștilor în Cadrilater
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar

OK! Magazine

image
La deschiderea Marelui Muzeu Egiptean, Regina Rania s-a făcut remarcată! Ce a asortat la rochia roșie Dolce & Gabbana

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?