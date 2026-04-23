Video Prințul Harry, vizită neanunțată în Kiev. El va participa la o conferință pe tema securității

Prințul Harry, fiul mai mic al regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, a sosit joi, 23 aprilie, în capitala Ucrainei, într-o vizită care nu a fost anunțată anterior. Acesta va participa la o conferință pe tema securității la Kiev.

Prințul Harry a sosit joi, la Kiev, într-o vizită neanunțată care va dura două zile, pentru a-și manifesta sprijinul față de Ucraina. Vizita sa are loc într-un moment în care atenția lumii s-a îndreptat către războiul din Orientul Mijlociu.

„Mă bucur să mă întorc în Ucraina”, a declarat prințul Harry la sosirea sa într-o gară din Kiev, joi dimineața, notează agenția Reuters.

Ducele de Sussex urmează să participe la o conferință de securitate, care va avea loc la Kiev.

Ucraina este „o țară care apără cu curaj și succes flancul estic al Europei. (…) este important să nu pierdem din vedere semnificația acestui lucru”, a spus Prințul Harry, potrivit sursei citate.

În timpul vizitei sale de două zile în capitala Ucrainei, se așteaptă ca el să viziteze organizația caritabilă de deminare HALO Trust, susținută de regretata sa mamă, prințesa Diana. De asemenea, el se va petrece timp și cu participanții ucraineni ai Fundației sale Invictus Games, care ajută veteranii răniți să se recupereze prin sport, informează postul britanic ITV.

Prințul Harry a mai vizitat Ucraina de două ori anul trecut, în aprilie și în septembrie.