Regatul Unit califică drept „iresponsabil” apelul Rusiei privind evacuarea Kievului și a ambasadelor

Regatul Unit a condamnat ferm apelul Rusiei de a evacua Kievul și misiunile diplomatice din capitala ucraineană, calificându-l drept „iresponsabil și complet nejustificat”. Reacția Londrei vine după ce Moscova a avertizat că ar putea lansa atacuri de represalii dacă Ucraina ar încerca să perturbe, sâmbătă, comemorarea victoriei sovietice împotriva Germaniei naziste.

Într-un comunicat transmis de Foreign Office, autoritățile britanice au criticat dur retorica Rusiei, potrivit AFP, citată de News.ro.

„Amenințările Moscovei de a lovi în centrul Kievul şi avertismentul adresat misiunilor diplomatice de a părăsi Kievul sunt (...) irespionsabile şi întru totul nejustificate”, se arată într-un comunicat Foreign Office.

Londra a subliniat că orice atac asupra unei misiuni diplomatice ar constitui o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar și ar alimenta tensiunile deja ridicate ale conflictului.

„Orice atac împotriva unei misiuni diplomatice va constitui o încălcare gravă a dreptului umanitar internaţional şi o nouă escaladare în acest război Ideal”, denunţă Londra.

Amintim că Ministerul rus de Externe a transmis misiunilor diplomatice și organizațiilor internaționale un avertisment prin care recomandă evacuarea personalului din Kiev, susținând că Rusia ar putea lansa lovituri asupra capitalei ucrainene ca răspuns la presupuse amenințări legate de parada de 9 Mai de la Moscova.

Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova. Potrivit acesteia, Moscova a cerut reprezentanțelor străine să trateze avertismentul „cu maximă seriozitate” și să asigure evacuarea preventivă a personalului și a cetățenilor străini.

În nota diplomatică citată de autoritățile ruse se afirmă că armata rusă ar putea lovi „centre de luare a deciziilor” din Kiev, ca reacție la ceea ce Moscova descrie drept intenții ale Ucrainei de a perturba ceremoniile dedicate Zilei Victoriei din 9 mai. Rusia consideră comemorarea victoriei sovietice în cel de-Al Doilea Război Mondial drept una dintre cele mai importante sărbători naționale.

Între timp, valuri de drone ucrainene au lovit în noaptea de joi spre vineri mai multe ținte din adâncul Rusiei: un incendiu a izbucnit la o importantă rafinărie din Iaroslavl și explozii au răsunat în apropierea unor facilități industriale asociate sectorului de apărare din Rostov-pe-Don, potrivit canalelor ruse de monitorizare și analiștilor OSINT.