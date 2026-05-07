Moscova amenință ambasadele străine și le sfătuiește să evacueze Kievul. Rușii intensifică atacurile asupra echipelor ucrainene de intervenție de urgență

Ministerul rus de Externe a transmis misiunilor diplomatice și organizațiilor internaționale un avertisment prin care recomandă evacuarea personalului din Kiev, susținând că Rusia ar putea lansa lovituri asupra capitalei ucrainene ca răspuns la presupuse amenințări legate de parada de 9 Mai de la Moscova.

Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova. Potrivit acesteia, Moscova a cerut reprezentanțelor străine să trateze avertismentul „cu maximă seriozitate” și să asigure evacuarea preventivă a personalului și a cetățenilor străini.

În nota diplomatică citată de autoritățile ruse se afirmă că armata rusă ar putea lovi „centre de luare a deciziilor” din Kiev, ca reacție la ceea ce Moscova descrie drept intenții ale Ucrainei de a perturba ceremoniile dedicate Zilei Victoriei din 9 mai. Rusia consideră comemorarea victoriei sovietice în cel de-Al Doilea Război Mondial drept una dintre cele mai importante sărbători naționale.

Zaharova a acuzat statele occidentale că susțin Ucraina și a declarat că Rusia „nu acționează dintr-o poziție de agresiune, ci ca răspuns inevitabil la agresiune”. Moscova susține, fără a prezenta dovezi, că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi amenințat desfășurarea paradei militare din capitala rusă.

Anterior, Zelenski anunțase o încetare a focului începând cu noaptea de 5 spre 6 mai și afirmase că Ucraina nu a primit propuneri oficiale din partea Moscovei privind condițiile unui armistițiu. Kievul a acuzat ulterior Rusia că nu a respectat încetarea focului.

Rușii intensifică atacurile asupra echipelor ucrainene de intervenție de urgență

În paralel, organizația pentru drepturile omului Truth Hounds a publicat un raport în care afirmă că forțele ruse au lansat cel puțin 401 atacuri asupra echipelor ucrainene de intervenție de urgență de la începutul invaziei din 2022. Potrivit documentului, 43 de salvatori au fost uciși și alți 258 răniți.

Raportul descrie o creștere constantă a acestor incidente, cu un vârf înregistrat în 2025. Cercetătorii spun că echipele de intervenție sunt tot mai des atacate în timp ce participă la operațiuni de salvare după bombardamente.

Potrivit organizației, dronele au devenit principala armă folosită în astfel de atacuri în perioada 2024–2025. Numai în 2025 au fost documentate 118 incidente implicând drone, de aproape trei ori mai multe decât în anul precedent.

Raportul susține că multe dintre drone transmit imagini video în timp real, iar salvatorii operează în uniforme și vehicule clar marcate, ceea ce, potrivit autorilor, ridică suspiciuni că unele atacuri ar fi fost deliberate.

Truth Hounds afirmă că a identificat și numeroase cazuri de atacuri de tip „double-tap”, în care o a doua lovitură este lansată după sosirea echipelor de intervenție la locul unui bombardament inițial. Organizația spune că a documentat 200 de astfel de incidente și a verificat independent 92 dintre ele.

Raportul menționează de asemenea 138 de atacuri asupra stațiilor de pompieri. În majoritatea cazurilor analizate, cercetătorii spun că nu au identificat obiective militare în apropiere, ceea ce ar putea indica faptul că stațiile în sine au fost ținte deliberate.

Cele mai multe incidente au fost înregistrate în regiunile de frontieră și din apropierea liniei frontului, inclusiv în regiunile Donețk, Harkov, Dnipropetrovsk și Herson, însă atacuri au fost raportate și în zone aflate mai departe de lupte.

Organizația avertizează că astfel de acțiuni „ar putea constitui crime de război”, deși precizează că orice calificare juridică finală depinde de probele disponibile pentru fiecare caz.

Datele oficiale ale Serviciului ucrainean pentru Situații de Urgență indică un bilanț și mai ridicat: 111 salvatori uciși, 550 răniți și sute de vehicule și clădiri distruse sau avariate de la începutul războiului.

Cu o zi înainte de publicarea raportului, autoritățile ucrainene au acuzat Rusia că a efectuat un atac de tip „double-tap” în Zaporojie, unde echipe de poliție, salvatori și personal medical interveneau deja după un bombardament anterior.