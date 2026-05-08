Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Ucraina sfidează armistițiul lui Putin. Atac masiv cu drone asupra mai multe regiuni din Rusia, inclusiv Moscova

Război în Ucraina
Valuri de drone ucrainene au lovit în noaptea de joi spre vineri mai multe ținte din adâncul Rusiei: un incendiu a izbucnit la o importantă rafinărie din Iaroslavl și explozii au răsunat în apropierea unor facilități industriale asociate sectorului de apărare din Rostov-pe-Don, potrivit canalelor ruse de monitorizare și analiștilor OSINT. 

Atacurile au avut loc la doar câteva ore după intrarea în vigoare a armistițiului unilateral declarat de Kremlin în perioada 8-10 mai, cu ocazia celebrării Zilei Victoriei, relatează Kyiv Post.

Ministerul rus al Apărării a anunțat vineri dimineață că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 264 de drone ucrainene între miezul nopții și ora 07:00, ora Moscovei, în peste zece regiuni ale țării, inclusiv în regiunea Moscovei.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a transmis că 20 de drone care se îndreptau spre oraș au fost interceptate în cursul nopții. În urma incidentelor, autoritățile aeronautice ruse au impus temporar restricții de zbor pe aeroporturile Vnukovo și Domodedovo.

„Trei drone care se îndreptau spre Moscova au fost distruse de forţele de apărare antiaeriană ale Ministerului Apărării", a scris acesta pe reţeaua de socializare rusească Max, ulterior actualizând numărul dronelor doborâte pe parcursul nopţii, ajungând la un total de 20, conform unui mesaj postat la 01:44 (22:44 GMT), relatează AFP, citat de Agerpres.

Deși oficialii ruși nu au raportat pagube în Moscova, locuitori din regiune au relatat că au auzit explozii.

În Rostov-pe-Don, imagini distribuite online au surprins un incendiu puternic într-o zonă industrială din vestul orașului. Analiștii de la Proiectul de investigații OSINT ASTRA au relatat că analiza imaginilor indică faptul că incendiul s-a produs în apropierea uzinei chimice Empils și a unei filiale a Centrului Științific și Tehnic Radar, companie care ar colabora cu Ministerul rus al Apărării.

Autoritățile din Letonia au declarat că mai multe drone au pătruns din Rusia în spațiul său aerian. Două dintre acestea s-ar fi prăbușit în apropiere de Rēzekne, iar una ar fi provocat un incendiu la un depozit petrolier.

În Iaroslavl, un incendiu a izbucnit la rafinăria Slavneft-YANOS, una dintre cele mai mari unități de procesare a petrolului din Rusia și un furnizor important de combustibil pentru regiunea centrală a țării, potrivit ASTRA.

Rafinăria este controlată de companiile energetice ruse Rosneft și Gazprom prin Slavneft și a fost vizată în repetate rânduri de atacuri ucrainene cu drone.

Mesajul lui Volodimir Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat atacul din Iaroslavl, punctând că rafinăria se află la „peste 700 de kilometri de granița Ucrainei”, reprezentând o infrastructură importantă pentru finanțarea efortului de război al Rusiei.

„Rusia trebuie să aleagă pacea reală, iar doar presiunea puternică poate garanta acest lucru”, a transmis Zelenski într-un mesaj publicat pe Telegram.

Atacurile au avut loc în contextul unor propuneri concurente de încetare a focului înaintea paradei de Ziua Victoriei de la Moscova.

Kremlinul a propus un armistițiu temporar pentru zilele de 8 și 9 mai, însă Zelenski a calificat inițiativa drept „cinică” și a susținut că scopul principal este protejarea paradei militare din Piața Roșie de eventuale atacuri ucrainene.

La rândul său, Kievul a propus un „regim al tăcerii” armelor unilateral începând cu 6 mai, pentru a testa disponibilitatea Moscovei de a accepta un armistițiu real.

Potrivit lui Zelenski, Rusia ar fi încălcat propunerea la scurt timp după anunț, continuând operațiunile militare.

În paralel, Moscova a avertizat misiunile diplomatice străine și organizațiile internaționale că ar putea lansa „lovituri masive de represalii” asupra Kievului, inclusiv împotriva unor așa-numite „centre de decizie”, dacă Ucraina va încerca să perturbe evenimentele dedicate Zilei Victoriei.

Presa de stat rusă a relatat că parada militară din acest an va avea o desfășurare redusă, fără echipamente grele precum tancuri și vehicule blindate, pentru prima dată din 2007. Autoritățile ruse au invocat „situația operațională”, în timp ce Zelenski a sugerat că decizia este legată de temerile privind posibile atacuri cu drone asupra Moscovei.

