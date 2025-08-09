Video Imaginea inconștienței: un șofer întoarce mașina pe Autostrada A1 București - Pitești și lovește un alt autovehicul. Ce amendă a primit

Un bărbat de 64 de ani s-a ales sâmbătă, 9 august, cu permisul suspendat după ce a efectuat manevra de întoarcere pe Autostrada A1 București – Pitești, pe sensul de deplasare către Capitală. În timpul manevrei, șoferul a lovit alt autoturism, care circula regulamentar.

Potrivit Jurnalul de Argeș, evenimentul a avut loc la km 104 al autostrăzii A1, pe sensul de deplasare către București, fiind implicate două autoturisme.

Potrivit autorităților, șoferul de 64 de ani, din București, a efectuat manevra de întoarcere, ajungând perpendicular pe axul drumului. A fost lovit de un alt autoturism, condus regulamentar de un bărbat de 35 de ani, din Pitești.

Din fericire, în urma evenimentului rutier nu a rezultat rănirea niciunei persoane, rezultând doar pagube materiale.

Având în vedere abaterea constatată, conducătorul auto de 64 de ani a fost sancționat contravențional, cu amendă de 1.822,5 lei, totodată fiind aplicată reținerii permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru un total de 150 de zile.

Despre măsura complementară, polițiștii fac precizarea că rezultă din măsura de suspendare pentru 120 de zile ca urmare a efectuării manevrei de întoarcere pe autostradă, la care se adaugă 30 de zile ca urmare a faptului că manevra s-a soldat cu eveniment rutier.

De asemenea, această măsură complementară este exceptată de la posibilitatea reducerii perioadei de suspendare cu 1/3, conform prevederilor legale.

Un astfel de incident a avut loc și în 2023, când un șofer a întors mașina pe Autostrada A1 (Sibiu - Sebeș, Alba) și a circulat mai mulți kilometri pe contrasens.

Polițiștii Biroului de Poliție A1 Râmnicu-Vâlcea-Deva l-au identificat pe șoferul din Alba, care a întors cu mașina pe A1 și a circulat cu viteză pe contrasens.

„Din cercetări a rezultat că autoturismul ar fi fost condus de un bărbat de 59 de ani, din localitatea Jidvei, județul Alba. Față de acesta, polițiștii au luat măsura sancționării contravenționale, cu amendă în valoare de 1.305 de lei, în conformitate cu prevederile OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar, complementar, a fost dispusă măsura suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru o perioadă de 120 de zile, începând cu data de 24 aprilie 2023”, au transmis oamenii legii.