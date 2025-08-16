Video Șofer de 71 de ani, surprins circulând pe contrasens. A rămas fără permis după ce imaginile au apărut în mediul online

Un bărbat de 71 de ani a fost identificat și sancționat de polițiști după ce a fost surprins conducând pe contrasens pe Autostrada A4. Imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale, anunță sâmbătă, 16 august, IPJ Constanța.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 15 august, iar în urma verificărilor, polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră au stabilit identitatea conducătorului auto. Acesta a fost amendat conform O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și a rămas fără permis pentru o perioadă de 120 de zile.

Șoferul, aflat pe contrasens, a fost tras la răspundere de un alt participant la trafic care circula regulamentar. În înregistrare, bărbatul pare chiar revoltat de faptul că ceilalți șoferi nu îi permit să înainteze.

„Întâmplare petrecută în dimineața aceasta pe autostrada A4. A ajuns pe contrasens cu mașina și tot el era revoltat pentru că ceilalți nu-i permit înaintarea…”, a scris cel care a postat filmarea.

Incidentul s-ar fi produs pe A4, la ieșirea spre Ovidiu.