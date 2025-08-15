Video Un șofer cu o alcoolemie aproape de comă, filmat în timp ce conduce haotic pe un drum național

Un şofer aflat sub influenţa alcoolului a fost filmat în timp ce conduce haotic, pe drumul naţional 17C, în judeţul Bistriţa Năsăud.

Intervenţia Poliţiei a avut loc în ziua de 13 august când pe DN 17 C alţi şoferi au observat un autoturism al cărui şofer conducea haotic, scrie News.

„În scurt timp, un echipaj mixt, poliţişti şi jandarm, l-a depistat, urmărit în trafic şi oprit în trafic, în cartierul Luşca din Năsăud. Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat, de 50 de ani, din Năsăud. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind 1,46 mg/l alcool pur în aerul expirat”, informează, vineri, Poliţia judeţeană Bistriţa-Năsăud.

Şoferul a fost dus la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice, în vederea determinării alcoolemiei în sânge.

Poliţiştii precizează că dosarul deschis în urma constatărilor a fost preluat de poliţiştii Compartimentului Rutier Năsăud pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.