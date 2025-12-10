Zelenski îi răspunde lui Trump că e pregătit să organizeze alegeri pe timp de război. Ce îi solicită partenerului american

Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să organizeze alegeri în timp de război în următoarele trei luni, dacă parlamentul Ucrainei și aliații externi vor permite acest lucru, după ce Donald Trump l-a acuzat că se agață de putere.

Vizibil iritat de intervenția lui Trump, Zelenski a spus că „aceasta este o chestiune care ține de poporul Ucrainei, nu de persoane din alte state, cu tot respectul pentru partenerii noștri”, scrie The Guardian.

Totuși, el a promis că va analiza modalitățile de organizare a unui scrutin în următoarele luni, cu condiția ca securitatea necesară desfășurării votului să fie garantată în țara devastată de război. „Din moment ce această întrebare este ridicată astăzi de președintele Statelor Unite, de partenerii noștri, voi răspunde foarte scurt: sunt pregătit pentru alegeri”, a spus Zelenski marți seara.

„Mai mult, cer Statelor Unite – eventual împreună cu partenerii europeni – să ne ajute să garantăm securitatea pentru alegeri, iar în următoarele 60 până la 90 de zile Ucraina va fi gata să le organizeze. Eu, personal, am voința și disponibilitatea pentru asta”, a declarat el.

Președintele ucrainean a adăugat că a cerut parlamentarilor să pregătească „propuneri privind posibilitatea modificării cadrului legislativ și a legii electorale pe durata legii marțiale”.

Declarațiile sale au venit după ce președintele american Donald Trump a acuzat Kievul că „folosește războiul” pentru a evita alegerile, care au fost amânate în urma instituirii legii marțiale după războiul pornit de Rusia în februarie 2022.

Trump a făcut comentariile într-un interviu pentru Politico, publicat marți. „Nu au mai avut alegeri de mult timp”, a spus președintele american. „Știi, vorbesc despre democrație, dar ajunge un moment în care nu mai este democrație.”

Mandatul de cinci ani al lui Zelenski a expirat în mai anul trecut, însă Constituția Ucrainei interzice organizarea alegerilor pe timp de război, chiar și adversarii săi politici au repetat că situația de securitate și contextul politic nu permit desfășurarea unui scrutin în acest moment.

Orașele ucrainene sunt supuse aproape zilnic atacurilor cu drone și rachete rusești, iar sute de mii de ucraineni luptă pe linia frontului

„Ar provoca doar pagube”, a declarat Serhii Rahmanin, deputat al opoziției din partidul Holos. „El este comandantul suprem, iar țara se află într-o situație în care nu ne permitem acest lux, indiferent ce probleme avem cu el. Ar ajuta doar inamicul”, a adăugat el.

Zelenski a spus că există două întrebări-cheie: una logistică – cum ar putea vota militarii, milioanele de persoane strămutate și cei aflați sub ocupație –, și una legală – cum pot fi organizate alegeri în condițiile legii marțiale.

El a cerut sprijin aliaților pentru asigurarea securității scrutinului și deputaților pentru modificarea legislației. „Aștept propuneri de la parteneri, aștept propuneri de la parlamentari și sunt gata să merg la vot”, a spus Zelenski.

Declarațiile au fost făcute în timp ce acesta se întorcea în Ucraina după un turneu diplomatic în capitale europene, desfășurat în contextul în care Casa Albă intensifică presiunile asupra Kievului pentru a accepta un acord de pace.

Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor marți, Zelenski a afirmat că Ucraina va face tot posibilul pentru a organiza o întâlnire la nivel înalt cu SUA în următoarele două săptămâni pe tema unui acord de pace. De asemenea, a spus că Kievul este pregătit pentru un armistițiu energetic dacă Rusia este de acord.

În weekend, fiul lui Trump, Donald Jr, a declarat, la o conferință din Doha, că Zelenski prelungește războiul pentru că se teme că va pierde puterea. El a sugerat, de asemenea, că Trump ar putea „abandona” Ucraina dacă războiul nu se încheie curând. „Nu e corect. Dar nici nu e chiar greșit”, a spus Trump, întrebat despre afirmațiile fiului său.

SUA au sugerat că Ucraina ar trebui să renunțe la regiunea Donbas pentru a obține pacea – o idee extrem de impopulară în Ucraina. În același timp, nu există niciun semn că Rusia ar fi dispusă să accepte un acord, chiar și unul favorabil Moscovei.