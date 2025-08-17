search
Duminică, 17 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Zelenski, val de reacții pe X, înaintea decolării spre SUA. Mesajele arată tensiunea diplomatică cauzată de împărțirea teritoriilor

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Volodimir Zelenskyy a făcut o serie de declarații pe X după întâlnirea cu liderii europeni. Acesta a făcut referire la Constituția Ucrainei care „face imposibilă cedarea sau tranzacționarea de teritorii”. Mesajul vine înaintea discuțiilor de pace de luni cu președintele american Donald Trump în SUA. 

Zelenski face primele declarații după întâlnirea cu liderii europeni / Sursa foto: V. Zelenski X
Zelenski face primele declarații după întâlnirea cu liderii europeni / Sursa foto: V. Zelenski X

În ultimele ore, Volodimir Zelenski a folosit platforma X pentru a transmite o serie de mesaje clare privind poziția Ucrainei înaintea discuțiilor de pace de luni de la Washington cu președintele american Donald Trump.

Zelenski le-a mulțumit liderilor europeni pentru că îl susțin în discuțiile de căutare a păcii cu Rusia, dar și pentru ajutoarele pe care le-a primit de la statele UE 

„Sunt recunoscător tuturor participanților la Coaliția de Voință pentru discuția de astăzi de la Bruxelles – cu o zi înainte de întâlnirea de la Washington, D.C. cu președintele Trump. A fost foarte utilă. Continuăm să ne coordonăm pozițiile comune. Există un sprijin clar pentru independența și suveranitatea Ucrainei. Toată lumea este de acord că granițele nu trebuie schimbate prin forță. Toată lumea susține că problemele cheie trebuie rezolvate cu participarea Ucrainei, într-un format trilateral – Ucraina, SUA și conducerea Rusiei.

Aceasta este o decizie istorică, iar Statele Unite sunt pregătite să participe la oferirea de garanții de securitate pentru Ucraina. Garanțiile de securitate, ca rezultat al muncii noastre comune, trebuie să fie cu adevărat foarte practice, oferind protecție pe uscat, în aer și pe mare, și trebuie dezvoltate cu participarea Europei.

Desigur, am discutat și despre cum să încetăm cât mai repede uciderile. Elaborăm o viziune comună asupra a ceea ce ar trebui să fie un acord de pace – cu adevărat echitabil, rapid și eficient. Mulțumesc!” a fost unul dintre mesajele postate de președintele Ucrainei. 

Zelenski a cerut un nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Rusă și sprijin militar, referindu-se la drone

„Sunt recunoscător pentru cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni. Trebuie să pregătim cel de-al 19-lea, astfel încât Rusia să vadă că suntem serioși. Înțelegem direcția strategică a Rusiei – este anti-europeană, așa că trebuie să continuăm să-i limităm potențialul.” a scris Zelenski într-un alt mesaj postat tot pe X. 

„De asemenea, am discutat despre apărare și am convenit să lucrăm mai activ la programe precum SAFE. Contăm pe sprijin în privința dronelor.” a mai scris președintele ucrainean. 

„Astăzi, la Bruxelles, am prezentat pozițiile noastre privind unitatea transatlantică, eforturile de pace, problemele teritoriale și garanțiile de securitate, inclusiv aderarea Ucrainei la UE.

Este esențial ca Europa să rămână la fel de unită cum a fost în 2022. Această unitate puternică este vitală pentru a obține o pace reală.” se arată într-un alt mesaj. 

Președintele Ucrainei i-a cerut șefei Comisiei Europene ajutor pentru mesele calde din școli. 

„Am discutat despre sprijinul acordat copiilor ucraineni în școli. Programul nostru de mese școlare asigură că fiecare copil, din orice familie aflată în timp de război, primește cel puțin o masă caldă normală. Anul școlar se apropie, iar eu i-am cerut Ursulei să ne ajute să îmbunătățim acest program.” a mai precizat acesta. 

„Dacă o astfel de divizare ar avea loc, înseamnă automat că Europa este divizată în privința Ucrainei, că nu are o poziție comună și fermă privind garanțiile. Mulți în Europa consideră că o astfel de divizare va înrăutăți doar lucrurile.” 

Volodimir Zelenski atinge inclusiv subiectul aderării Ucrainei la Uniunea Europeană și critică posibila separere de Republica Moldova

„Considerăm aderarea Ucrainei la UE ca parte a garanțiilor de securitate. Președintele Trump a spus că America și Putin văd lucrurile la fel. Așadar, am discutat despre negocierile pentru aderarea la UE. Nu poate exista nicio divizare între Ucraina și Moldova – asta ar fi pur și simplu o decizie foarte proastă.” a declarat, de asemenea, Zelenski.

Citește și: Zelenski și Ursula Von der Leyen merg împreună la Casa Albă. Cine se mai alătură delegației europene

„Este important ca America să fie de acord să colaboreze cu Europa pentru a oferi garanții de securitate Ucrainei și, prin urmare, întregii Europe. Aceasta este o schimbare semnificativă, dar nu există detalii despre cum va funcționa – care va fi rolul Americii, care va fi rolul Europei, ce poate face UE. Avem nevoie ca securitatea să funcționeze în practică, așa cum prevede Articolul 5 al NATO.” a atenționat liderul de la Kiev. 

Prin postări, președintele Zelenski subliniază importanța respectării Constituției Ucrainei în privința discuțiilor despre teritoriile statului

„Constituția Ucrainei face imposibilă cedarea sau schimbul de teritoriu. Deoarece problema teritorială este atât de importantă, aceasta ar trebui discutată doar de liderii Ucrainei și Rusiei într-un format trilateral – Ucraina, SUA și Rusia. Până în prezent, Rusia nu dă niciun semn că acest lucru se va întâmpla, iar dacă Rusia refuză, trebuie impuse noi sancțiuni.” a precizat clar liderul ucrainean. 

„Avem nevoie de negocieri reale, ceea ce înseamnă că ele pot începe de unde se află acum linia frontului. Linia de contact este cea mai potrivită pentru discuții. Europenii susțin acest lucru și le mulțumim tuturor. Rusia încă nu a avut succes în regiunea Donețk; Putin nu a reușit să o cucerească de 12 ani.” a explicat președintele ucrainenilor. 

Mesajele sale subliniază importanța respectării constituției Ucrainei, imposibilitatea cedării de teritorii și necesitatea unui dialog în format trilateral între Ucraina, SUA și Rusia.

Citește și: Zelenski enunță condițiile Ucrainei pentru demararea unor negocieri de pace cu Rusia

Postările reflectă și apeluri la unitate europeană, garanții de securitate pentru Ucraina și încetarea violențelor pe front. 

„Este necesar un armistițiu și să lucrăm rapid la un acord final. Vom discuta despre asta la Washington, D.C. Putin nu vrea să oprească uciderile. Dar trebuie să o facă.” a spus acesta. 

„Trebuie să oprim uciderile. Putin are multe cerințe, dar nu le cunoaștem pe toate. Dacă sunt cu adevărat atât de multe cum am auzit, atunci va dura timp să le parcurgem pe toate. Este imposibil să facem asta sub presiunea armelor.” a încheiat Zelensky valul de mesaje din această seară. 

Zelenski și Ursula Von der Leyen merg împreună la Casa Albă. Cine se mai alătură delegației europene 

Totodată, von der Leyen a confirmat printr-o postare pe X că, la solicitarea liderului ucrainean, va fi prezentă mâine la Casa Albă, unde are loc o întâlnire între președintele american Donald Trump și mai mulți lideri europeni, pe tema situației din Ucraina. Celor doi lideri li se vor adăuga și alți șefi de stat.   

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini
digi24.ro
image
Noua geografie a Ucrainei, desenată de Putin. Țara ar pierde o suprafață uriașă din teritoriul actual. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Înainte să MOARĂ, mulți oameni apelează la un bărbat misterios. Ce îi cer muribunzii: „Are ceva să vă spună…”
gandul.ro
image
Coduri portocalii şi galbene de vreme severă! Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, convocat
mediafax.ro
image
China anunță că a creat „super oțelul”. Ce proprietăți are materialul care poate rezista condițiilor extreme dintr-un reactor nuclear
fanatik.ro
image
VIDEO. „Atenție — picioarele lui Putin. Ce se întâmplă cu ele?”. Imaginile care au reaprins speculațiile despre sănătatea președintelui Rusiei
libertatea.ro
image
Un mister nedeslușit de 35 de ani. Soluția codului secret ascuns în faimoasa sculptură Kryptos din sediul CIA va fi scoasă la licitație
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
digisport.ro
image
VIDEO 'Atenție la picioarele lui Putin. Ce nu e în regulă cu ele?': toată lumea a observat mișcările suspecte de la finalul întrevederii cu Trump
stiripesurse.ro
image
HĂRȚI. Teritoriul cerut de Putin înseamnă retragerea Ucrainei de pe „centura de fortificații”. Ce mai vrea Rusia în plus
antena3.ro
image
Alexandru a ales oferta unui broker RCA, tentat de preț. S-a trezit fără 350 €: "Primeam de la el mesaje"
observatornews.ro
image
Mihaela Rădulescu, durerea unei iubiri pierdute și moștenirea care șochează! Mesaj trist la o lună de la moartea lui Felix
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Ce a pățit o familie de români după ce mașina a fost lovită de un șofer grec. A fost nevoie de intervenție din România: „Grecia a devenit o țară de evitat”
playtech.ro
image
Orașul devenit „zonă interzisă” peste noapte. Din cauza unui hotel deschis pentru migranți, localnicii au ajuns să se teamă pentru siguranța lor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masă!
digisport.ro
image
Trump şi Putin au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Avion în flăcări după decolarea din Corfu! 250 de pasageri au trăit clipe de coșmar
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
Alertă de inundații în 29 de județe! Hidrologii au emis cod galben de viituri pentru următoarele ore. Care sunt zonele afectate?
wowbiz.ro
image
Ministerul Educației, anunț de ultimă oră despre burse și salarii. Ce se întâmplă cu acestea la începutul anului școlar
romaniatv.net
image
Întârzieri la pensii și salarii. Consilierul lui Nicușor Dan dă vestea proastă românilor
mediaflux.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
Ce cadouri i-a făcut Daniela Gyorfi fiicei sale, Maria. Artista îi face toate poftele adolescentei: „Este un copil foarte bun” Cu ce rețetă le răsfață George Tal
click.ro
image
Orașul din România pe care Andi Moisescu îl poartă în suflet: „E slăbiciunea mea”. Ce amintiri îl leagă de acest loc special
click.ro
Kate și William în Kefalonia foto trucaj png
Kate Middleton și Prințul William, culisele vacanței lor de vară în familie. Un „cuplu obișnuit, lipsit de grandoarea regală”
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii primesc un semn divin în săptămâna următoare, începând de luni – Universul le deschide ușa către noroc și abundență
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, culisele vacanței lor de vară în familie. Un „cuplu obișnuit, lipsit de grandoarea regală”

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!