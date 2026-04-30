Reacția lui Merz după ce Trump a amenințat Germania cu reducerea trupelor americane

Cancelarul german Friedrich Merz a susținut o scurtă declarație de presă după ce a vizitat trupele germane din Münster, în care a cerut „un parteneriat transatlantic de încredere”, fără a oferi însă un răspuns direct la comentariile făcute anterior de Donald Trump.

Merz a vorbit pe larg despre necesitatea reformării Bundeswehr-ului pentru a fi pregătit „să lupte în această seară” și „să facă față provocărilor de mâine și de poimâine”, potrivit The Guardian.

El a subliniat în mod repetat și ferm angajamentul Germaniei față de o alianță „NATO puternică și unită” și a amintit cooperarea comună desfășurată cu SUA și alți aliați. De altfel, un comandant de rang înalt al forțelor armate americane s-a aflat chiar ieri la Münster, a precizat acesta.

În ceea ce privește Iranul, Merz a adoptat un ton vizibil diferit față de începutul săptămânii, punând presiunea exclusiv pe regimul de la Teheran și afirmând că acesta „trebuie să vină la masa negocierilor” și „nu trebuie să mai țină regiunea și, în cele din urmă, lumea ostatică” intereselor sale.

Referitor la Iran, el a spus că Germania acționează „în strâns contact cu partenerii” ei, inclusiv – subliniind din nou în mod special – Washingtonul și Statele Unite.

„Facem acest lucru în interesul nostru transatlantic comun, cu respect reciproc și o împărțire echitabilă a responsabilităților”, a declarat Merz. El a adăugat că poziția Germaniei este aliniată cu accentul pus pe „o NATO puternică și un parteneriat transatlantic de încredere”, despre care a spus că îi este „deosebit de aproape de suflet”.

Tensiuni tot mai mari între aliați

Afirmațiile vin după ce președintele american Donald Trump a anunțat că SUA analizează reducerea numărului de trupe americane din Germania, o decizie care ar putea avea implicații majore pentru securitatea europeană și relațiile din cadrul NATO.

Amenințarea a fost făcută după ce, luni, Friedrich Merz a sugerat că echipa lui Trump este depășită în negocierile cu Iranul pentru a obține încheierea războiului în curs și redeschiderea strâmtorii Hormuz.

„Iranienii sunt, evident, foarte pricepuți la negocieri sau, mai degrabă, foarte pricepuți la a nu negocia, lăsându-i pe americani să călătorească la Islamabad și apoi să plece fără niciun rezultat”, a declarat cancelarul german.

UE lucrează la un plan de apărare colectivă

Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a anunțat în urmă cu o săptămână că oficialii de la Bruxelles vor elabora un plan privind modul în care poate fi utilizat un pact de asistență mutuală al Uniunii Europene în cazul unui atac extern. În acest sens, Comisia Europeană urmează „să pregătească o schiță” privind modul în care blocul comunitar ar reacționa dacă ar fi activată clauza de asistență mutuală.

Decizia vine în contextul în care Trump și-a intensificat criticile la adresa NATO, pe care îl numește „foarte dezamăgitor”, după ce statele europene au refuzat să se implice în conflictul SUA–Israel cu Iranul. În această lună, el a declarat că analizează „absolut fără nicio îndoială” retragerea SUA din NATO, împingând alianța veche de 77 de ani spre una dintre cele mai mari crize din istoria sa.