Video Bolojan susține că PNL nu exclude alegerile anticipate: „Este o ipoteză de lucru, dar probabil una dintre ultimele”

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat că partidul pe care îl conduce nu exclude varianta alegerilor parlamentare anticipate, însă a subliniat că acest scenariu este unul puțin probabil în actualul context politic din România.

Declarațiile au fost făcute miercuri seara, în cadrul unei emisiuni TV, în care liderul liberal a vorbit despre procedurile constituționale care ar putea duce la organizarea de alegeri înainte de termen.

„Alegerile anticipate se pot face în două situaţii: când se ajunge la o situaţie de blocaj total, asta e valabil pentru orice ţară, şi când, în analizele sociologice care se fac în perioada respectivă, rezultatul la vot ar fi destul de diferit de tabloul parlamentar care să permită deblocarea situaţiei, pentru că, la urma urmei, în orice ţară, când lumea politică nu mai găseşte soluţii, dacă valorile sunt cele ale democraţiei, se recurge la votul cetăţenilor. PNL nu fuge de o astfel de ipoteză, iar în spatele unei percepţii pe care oamenii şi-o formează nu stau boţi. Fiecare om vede lumea prin ochii lui”, a a subliniat premierul interimar Ilie Bolojan, la B1TV, adăugând că, în democrații, atunci când clasa politică nu mai găsește soluții, decizia finală revine cetățenilor prin vot.

Ilie Bolojan a comentat și percepțiile publice din spațiul politic, respingând ideea că acestea ar fi influențate de „boți” sau mecanisme artificiale de promovare online. El a susținut că fiecare persoană își formează propriile opinii, iar politicienii sunt evaluați în timp după acțiunile lor.

„Am încercat să nu mint oamenii, să le spunem adevărul”, a afirmat Bolojan.

În ceea ce privește scenariul alegerilor anticipate, liderul PNL a apreciat că acesta este puțin probabil în actualul context politic.

Bolojan a amintit că președintele poate convoca alegeri anticipate doar în anumite condiții stricte, iar lipsa unei practici recente în acest sens face scenariul și mai improbabil.

În opinia sa, în prezent există încă etape procedurale în desfășurare pentru formarea unui guvern, inclusiv posibile nominalizări succesive, ceea ce reduce și mai mult probabilitatea ajungerii la alegeri anticipate.

„Este o ipoteză de lucru, dar probabil una dintre ultimele”, a concluzionat liderul liberal, subliniind că în acest moment nu există semne clare că România ar ajunge într-un asemenea scenariu.