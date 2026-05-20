21 mai: Ziua în care s-a născut Smaranda Brăescu, prima femeie parașutist cu brevet din România, campioană mondială și europeană

În ziua de 21 mai, anul 1897, s-a născut aviatoarea Smaranda Brăescu, prima femeie parașutist cu brevet. Tot în ziua de 21 mai, în 1880, s-a născut marele poet Tudor Arghezi.

Smaranda Brăescu este prima femeie parașutist cu brevet din România
Smaranda Brăescu/FOTO: Arhivă

1877: Mihail Kogălniceanu a proclamat în Parlament Independența României

Pe 9 /21 mai 1877, sesiunea extraordinară a Adunării Deputaţilor a proclamat independenţa României. În discursul său memorabil, Mihail Kogâlniceanu declara în Parlamentul ţării: „suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare”. 

A doua zi, proclamaţia a fost semnată de principele Carol I
Mihail Kogălniceanu/FOTO: Adevărul

A doua zi, proclamaţia a fost semnată de principele Carol I. Guvernul român a hotărât încetarea plăţii tributului de 914.000 lei, suma fiind direcţionată către bugetul apărării.

Potrivit istoricilor, iniţial puterile europene au primit cu rezervă Proclamaţia de Independenţă (Franţa) sau chiar ostilitate (Imperiul Otoman şi Regatul Unit), însă opinia publică internaţională a fost favorabilă luptei poporului român.

1880: S-a născut poetul Tudor Arghezi 

Născut la 21 mai 1880, București, Tudor Arghezi a fost un scriitor român. Opera sa poetică, de o originalitate exemplară, reprezintă o altă vârstă marcantă a literaturii române.

A fost arestat de două ori în regimuri politice diferite
Tudor Arghezi/FOTO: Wikipedia

A fost printre autorii cei mai contestați din întreaga literatură română. Pseudonimul Arghezi provine, explică însuși scriitorul, din Argesis - vechiul nume al Argeșului.

Volumul său de debut, „Cuvinte potrivite” (1927), a stârnit reacții contradictorii, dar a impus un nou mod de a face poezie. Pe lângă activitatea poetică, Arghezi a fost și un prozator de forță, remarcabilă fiind literatura sa pentru copii, precum și romanul „Ochii Maicii Domnului” și un publicist pasionat, cunoscut pentru articolele sale de polemică și spiritul său critic incisiv.

Opera lui Arghezi a influențat profund generațiile literare următoare și a contribuit decisiv la consolidarea modernismului în cultura română.

Tudor Arghezi a fost arestat de două ori în regimuri politice diferite. A fost acuzat că a colaborat cu trupele germane de ocupație și că a publicat articole care atingeau morala publică. 

La 87 de ani, scriitorul se stinde din viață, pe 14 iulie 1967, la București.

1897: S-a născut aviatoarea Smaranda Brăescu

Aviatoare şi paraşutistă română de renume mondial, Smaranda Brăescu s-a născut la 21 mai 1897, în satul Hănţeşti, comuna Buciumeni, din judeţul Galaţi.  

În 1929 a avut un accident de avion
Smaranda Brăescu a devenit prima româncă paraşutistă/FOTO: Arhivă

Pe 5 iulie 1928, realiza primul salt de la 600 de metri, încheiat cu o aterizare perfectă. „În timpul saltului, după ce mi s-a deschis paraşuta, m-am pornit pe râs, aşa singură, în aer, ca un copil căruia i-a reuşit o ştrengarie”, povestea ea. 

A fost prima femeie paraşutist din România şi printre primele din lume. În 1932, românca a devenit prima femeie pilot din Europa, brevetată ca pilot al SUA.

Smaranda Brăescu a avut în 1929 un accident de avion. Un an mai târziu, în 1930 a avut un alt accident, cu paraşuta, şi a stat şase luni în spital. După ce s-a refăcut în urma accidentului din 1930 de la Satu Mare, a plecat din nou la Berlin, de unde şi-a cumpărat o paraşută specială.

Smaranda Brăescu a murit în condiții încă neelucidate complet, în 1948, unele surse afirmând că a trăit ascunsă în ultimii ani de viață.

1960: S-a născut actrița Anda Onesa

Născută pe 21 mai 1960, în orașul Pucioasa, Dâmbovița, Anda Onesa este o actriță română de film.

A fost căsătorită cu profesorul Adrian Firică
Anda Onesa/FOTO: Arhivă
A debutat la 17 ani în Septembrie, când încă nu terminase liceul, după ce făcuse anterior figurație în filmul „E-atît de-aproape fericirea” (1978). A terminat Facultatea de Filosofie din București în 1983.

Deși nu a urmat studii de actorie, Anda Onesa a jucat în mai multe filme românești din anii ’70 și ’80, remarcându-se printr-un stil de joc natural și modern. După 1990, a mai avut un rol important în filmul „Balanța”, regizat de Lucian Pintilie.

A fost căsătorită cu profesorul Adrian Firică și cu graficianul Daniel Ionescu-Dion, iar în prezent este căsătorită cu Arnold Lieberman.

1964: A murit filosoful Tudor Vianu

Născut la 8 ianuarie 1898, în Giurgiu, Tudor Vianu a fost un estetician, critic și istoric literar, poet, eseist, filosof și traducător român.

Tudor Vianu publicat numeroase lucrări importante de estetică
Tudor Vianu/FOTO: Wikipedia

În 1915 începe să studieze la Facultatea de Filosofie și Drept din București, după care obține titlul de doctor în filosofie al Universității din Tübingen, Germania.

Revine în țară în anul 1924 și devine suplinitor la Universitate. În 1927, Tudor Vianu a devenit docent în estetică și a publicat cursul „Estetică generală”. În 1930 a devenit conferențiar permanent la Facultatea de Litere a Universității din București și a publicat studiul „Poezia lui Eminescu”.

A publicat numeroase lucrări importante de estetică, stilistică și literatură universală, printre care „Arta actorului”, „Estetica” și „Arta prozatorilor români”, una dintre cele mai cunoscute cărți ale sale.

După reforma învățământului din 1947, a fost îndepărtat de la catedra de Estetică și ulterior exclus din Facultate, lucrând ca cercetător la Institutul de Lingvistică. După 1955, a revenit în mediul universitar și a publicat studii dedicate marilor autori ai literaturii universale.

Tudor Vianu este considerat fondatorul școlii de stilistică a Facultății de Litere din București și inițiator al catedrei de literatură universală.

A murit la București, pe 21 mai 1964, în urma unui infarct miocardic.

1973: S-a stins din viață matematicianul Grigore Moisil

Născut pe 10 ianuarie 1906, în Tulcea, Grigore Moisil este considerat părintele informaticii românești în urma inventării circuitelor electronice tristabile și datorită contribuțiilor sale în pregătirea profesională a primilor informaticieni din România.

A murit subit în timpul unui turneu în Canada
Grigore Moisil/FOTO: Wikipedia

A sprijinit realizarea primelor calculatoare românești, contribuind la instalarea primului calculator de construcție românească în 1957 la Institutul de Fizică Atomică. 

În aceeași perioadă Moisil a avut și inițiativa importantă de a crea un Centru de Calcul la Universitatea din București.

Grigore Moisil a plecat în aprilie 1973, împreună cu soția sa, într-un turneu de conferințe în Canada și Statele Unite, unde urma să vorbească despre logică matematică la mai multe universități prestigioase. Pe 21 mai 1973, după vizitarea unei expoziții de artă eschimosă la Ottawa, a murit subit, la vârsta de 67 de ani.

2005: România, reprezentată de Luminița Anghel și trupa Sistem, s-a clasat pe locul trei la Eurovision

Luminiţa Anghel și trupa Sistem au reprezentat România la Eurovision în anul 2005, competiţia desfăşurându-se în Ucraina, la Kiev. Ei au interpretat piesa „Let me try" cu care au clasat pentru prima dată ţara noastră pe podiumul competiţiei, ocupând locul trei.

În timpul prestației, Luminița Anghel a interpretat piesa în fața membrilor trupei Sistem, care băteau în butoaie și foloseau polizoare pentru a crea o adevărată „ploaie de scântei”.

Victoria Luminiței Anghel și a trupei Sistem la Selecția Națională a fost înconjurată de controverse, după ce Loredana Groza, clasată pe locul al doilea, a acuzat Televiziunea Română de conspirație și voturi aranjate.

