Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
De câți militari are nevoie România pentru a fi în siguranță. General (r) NATO: „Ar fi foarte complicat de gestionat o armată de 300.000”

Noua Analiză Strategică a Apărării fixează printre obiective creșterea efectivelor armatei până la 120.000 de militari activi. Generalul (r) Marius Crăciun, omul care a înființat trupele speciale române, consideră că România are nevoie de o armată suplă, dar bine pregătită.

Armata Română va avea pe viitor 120.000 de militari activi. FOTO: MApN
Ministerul Apărării Naționale a publicat noua Analiză Strategică a Apărării, iar printre principalele obiective este menționată creșterea numărului de militari activi până la 120.000 de oameni. Documentul nu menționează în mod clar cum se va ajunge aici și nici etapele de parcurs.

„În ceea ce privește nivelul de ambiție, Armata României va dispune de un pachet unic de forțe, caracterizat prin capacitate ridicată de reacție și supraviețuire, flexibilitate, reziliență și putere de lovire, destinat îndeplinirii misiunilor constituționale și onorării angajamentelor asumate în cadrul NATO, al Uniunii Europene și al altor formate internaționale la care România participă. Acest pachet va include minimum 120.000 de militari activi și o rezervă pregătită. Configurarea și dezvoltarea capabilităților aferente acestui nivel de ambiție reflectă cerințele operaționale generate de deteriorarea mediului de securitate, de tendințele globale cu impact asupra intereselor naționale, de noile ținte de capabilități asumate și de necesitatea contracarării riscurilor care pot exploata vulnerabilitățile sistemului național de apărare”, se precizează în documentul realizat de experții Ministerului Apărării Naționale.

În prezent, România dispune de aproximativ 80.000 de militari activi, dar aici este inclus și personalul civil. În total, țara noastră ar dispune de aproximativ 135.000 de militari. Dintre aceștia, 80.000 sunt militari activi, incluzând și personalul civil. Lor li se adaugă o forță de 55.000 de rezerviști.  Potrivit portalului Military Size by Contry, aproximativ 70.000 (69.900) ar fi militari de carieră activi, oameni care ar lua arma în primele secunde, în cazul unei crize.

Conform sursei citate, în Europa de Est, cu excepția Ucrainei și a Poloniei, România stă cel mai bine la acest capitol, al efectivelor militare. Comparativ, Ungaria ar avea 32.500 de militari activi, Cehia 26.600, Bulgaria 36.950, Slovacia 15.850, Serbia 28.150, iar Republica Moldova 5.150. Mai bine stau Polonia (164.600) și Ucraina (730.000), cu mențiunea că ultima se află în plin război. Cifrele sunt pentru anul 2025. 

Generalul (r) Marius Crăciun, omul care a pus bazele Forțelor pentru Operații Speciale în România la începutul anilor 2000, consideră că o creștere până la 120.000 de militari activi este justificată în actualul context.

O creștere de efective justificată

„Este o întrebare dificilă câți militari activi ne-ar trebui, pentru că nu există un răspuns foarte clar, în opinia mea. Iar discuția pornește de la resurse. Practic, totul este din cauza resurselor. Este termenul „resource driven”, așa ar veni în limba engleză, dar în limba română nu avem o expresie consacrată, nu avem un termen la fel de clar. Dar trebuie să spun că depinde mult pentru câți militari avem bani, depinde ce anume ne putem permite. Nu poți avea o armată mare și să nu fie bine pregătită și înarmată din cauză că nu ai resurse”, spune generalul.

Marea problemă ar fi, consideră numeroși analiști militari, că România nu reușește să-i convingă deocamdată pe tineri și pe voluntari să se îndrepte spre armată. De asemenea, există anumite probleme și în ce privește rezerva, din cauza vârstei înaintate a celor care o compun, dar și din cauza resurselor limitate.

„Vedem că există acum și problema cu rezerviștii voluntari, nu putem să pregătim acum, la prima mână, decât vreo 3.000 parcă, așa a fost parcă cifra vehiculată. Iar eu zic că 3.000 e puțin față de nevoile României la capitolul rezervă”, mai spune el.

Generalul (r) Marius Crăciun. FOTO: Arhivă personală
Comparativ cu anii comunismului, atunci când România avea o forță activă de peste 300.000 de militari, dar și foarte mulți rezerviști, situația de acum poate să pară una foarte complicată. Totuși, generalul Marius Crăciun consideră că România are nevoie de o armată nu foarte mare, dar formată din militari profesioniști. Aceștia trebuie să fie bine pregătiți și bine înarmați, precizează generalul.

„N-aș spune că se impune să avem din nou vreo 300.000 de militari. De fapt, eu cred că este nevoie de o armată suplă, e nevoie de mai multe lucruri... Ar fi greu, ar fi foarte greu cu o armată de 300.000 sau și mai mulți activi. Ar fi greu de gestionat totul cu 300.000 de oameni. Afectează din toate punctele de vedere, inclusiv logistic. Din acest punct de vedere, aș spune că 120.000, cifra vehiculară, este una realistă. Bănuiesc că a fost calculată de specialiștii care sunt acum în minister și că că s-a stabilit pe baza unor calcule, ținându-se cont și de informații din interiorul armatei”, explică generalul Crăciun.

Tehnologia SF înlocuiește tot mai mult omul

Într-o perioadă în care tehnologia militară rivalizează cu cea din filmele SF, iar inteligența artificială este omniprezentă, mulți susțin că epoca armelor clasice s-ar afla la apus. Generalul Marius Crăciun nu poate fi de acord cu afirmația că infanteria, mai ales, ar fi inutilă, la fel și tancurile, artileria și aviația militară clasică. Roboții de luptă, dronele ghidate de inteligența artificială și ghidajul din spațiu au câștigat procentual teren.

Pe frontul din Ucraina, forțele ucrainene și cele ruse sunt în prezent mult schimbate față de anul 2022, atunci când a început războiul. Chiar dacă ambele armate continuă să utilizeze și arme vechi, inclusiv din perioada fostei Uniunii Sovietice, ambele tabere au inovat serios. Iar dacă informațiile legate de drone au ajuns cel puțin în parte în spațiul public, există multe alte arme care se transformă tot mai repede.

Ce se va întâmpla cu infanteriștii și cu tancurile și avioanele

„Eu sunt convins că nu vor dispărea infanteriștii. Nu. Nu au cum să dispară. Să fim realiști, până nu pui piciorul, indiferent ce vrei să faci, cât vrei să faci, până nu pui piciorul ca să cucerești efectiv un obicetiv și să-l controlezi, nu poți să spui că este cu adevărat al tău și că ai deține controlul total. În opinia mea nici tancurile nu vor dispărea. Sunt într-adevăr niște servituți la ora actuală cu tancurile, sunt anumite probleme. Vedem ce se întâmplă în Ucraina, am văzut ce s-a întâmplat cu tancurile rusești, însă nu vor dispărea în opinia mea. Este nevoie de ele, doar că trebuie utilizate judicios”, consideră generalul Marius Crăciun.

Dacă forța umană nu va dispărea, ea va trebui readaptată, la fel și tehnicile și tacticile de luptă. Asta înseamnă inovație, adică ceea ce se vede permanent pe frontul din Ucraina, mai ales.

„Spuneam că nu cred că vor dispărea nici infanteriștii, nici tancurile. Pe de altă parte, infanteria și blindatele, tancurile, toate vor fi combinate cu alte sisteme moderne. Cu siguranță, da, vor fi adaptate și tacticile de luptă, tehnicile, totul. Privind spre Ucraina și chiar spre Orientul Mijlociu, putem vedea cum vor evolua lucrurile. Dar să ținem cont că tot ceea ce vedem azi se poate schimba mâine, apoi și poimâine, că lucrurile, tehnologia militară, totul evoluează cu repeziciune. Deci armata română va trebuie să țină pasul, să se adapteze, este nevoie să se găsească resurse pentru ca soldatul român să fie cât mai bine pregătit, cât mai bine înarmat. Doar așa putem vorbi de asigurarea securității țării, de siguranță”, conchide generalul Marius Crăciun.

