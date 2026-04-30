Germania, amenințată de Trump cu retragerea trupelor americane: „Urmează ca o decizie să fie luată în perioada următoare”

Donald Trump a anunțat că SUA analizează reducerea numărului de trupe americane din Germania, o decizie care ar putea avea implicații majore pentru securitatea europeană și relațiile din cadrul NATO.

Donald Trump Foto: Profimedia
Donald Trump Foto: Profimedia

Amenințarea președintelui SUA vine după ce Friedrich Merz din Germania a spus că echipa lui Trump este depășită în negocierile sale cu Iranul

Statele Unite ar putea reduce numărul de trupe desfășurate în Germania, a anunțat Donald Trump, la câteva zile după ce cancelarul țării a declarat că America este „umilită” de Iran.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, președintele SUA a spus că „Statele Unite analizează și examinează posibilitatea reducerii efectivelor militare din Germania, urmând ca o decizie să fie luată în perioada următoare”.

Luni, Friedrich Merz a sugerat că echipa lui Trump este depășită în negocierile cu Iranul pentru a obține încheierea războiului în curs și redeschiderea strâmtorii Hormuz.

„Iranienii sunt, evident, foarte pricepuți la negocieri sau, mai degrabă, foarte pricepuți la a nu negocia, lăsându-i pe americani să călătorească la Islamabad și apoi să plece fără niciun rezultat”, a declarat cancelarul german, scrie theguardian.

Merz și-a reiterat criticile miercuri, spunând că Europa „suferă” din cauza consecințelor închiderii strâmtorii.

Trump a anulat săptămâna trecută o a doua deplasare a negociatorilor americani la Islamabad. De atunci, discuțiile privind programul nuclear al Iranului și strâmtoarea Ormuz au ajuns într-un impas.

Marți, Trump l-a acuzat pe Merz că ar considera „în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară” și a spus că acesta „nu știe despre ce vorbește!”.

Reacția lui Merz

Miercuri, Merz a respins aceste comentarii, afirmând că relația sa cu Trump rămâne „la fel de bună ca întotdeauna”, însă amenințarea președintelui de a retrage trupele americane este probabil să provoace îngrijorare la Berlin și în întreaga Europă.

Aceasta vine într-un context de tensiuni crescute între SUA și aliații săi tradiționali europeni, perioadă în care Trump și-a intensificat amenințările de retragere din NATO.

Pe 1 aprilie, Trump a declarat că ia „absolut în considerare” retragerea din NATO, din cauza faptului că aliații europeni nu au participat la războiul SUA-Israel împotriva Iranului și nu au ajutat la securizarea strâmtorii Hormuz, vitală din punct de vedere economic.

Un astfel de pas al administrației SUA ar fi catastrofal pentru securitatea Europei, dar este considerat puțin probabil din cauza legislației americane adoptate în 2024, care împiedică un președinte să retragă SUA din NATO fără o majoritate de două treimi în Senat sau un act al Congresului.

Experții au sugerat că, în schimb, Casa Albă ar putea lua măsuri care să submineze alianța fără a ajunge la o retragere completă. Un astfel de scenariu ar putea implica retragerea trupelor americane din Europa.

SUA au peste 68.000 de militari activi în Europa, potrivit datelor Centrului de Date privind Personalul Militar al Departamentului Apărării al SUA (DMDC). Germania găzduiește cel mai mare contingent, cu peste 35.000 de militari în 2024, conform Serviciului de Cercetare al Congresului. Presa germană estimează numărul la aproximativ 50.000.

Trump a criticat constant NATO în ambele sale mandate, acuzând membrii alianței că „profită” de SUA prin faptul că nu cheltuiesc suficient pentru bugetele lor de apărare.

Acțiunile recente ale președintelui – amenințarea de a invada Groenlanda și numirea aliaților „lași” pentru refuzul de a ajuta la redeschiderea strâmtorii Ormuz – i-au determinat pe experți să caracterizeze acest moment drept „cea mai gravă criză cu care s-a confruntat vreodată NATO”.

Ivo Daalder, reprezentant permanent al SUA la sediul NATO între 2009 și 2013, a declarat luna aceasta că este „greu de văzut cum vreo țară europeană va mai putea și va mai fi dispusă să aibă încredere că Statele Unite îi vor veni în apărare”.

Cu câteva ore înainte de postarea lui Trump despre trupele din Germania, secretarul de stat american Marco Rubio a discutat cu ministrul german de externe Johann Wadephul despre Iran și despre importanța asigurării libertății de navigație în strâmtoarea Hormuz.

